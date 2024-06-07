Украинские вертолеты оснащаются западными бортовыми комплексами обороны
Западная транснациональная компания Hensoldt со штаб-квартирой в ФРГ заявила о продолжающихся работах по оснащению украинских вертолетов комплексами бортовой противоракетной обороны AMPS, включающими в свой состав средства обнаружения и самозащиты.
- говорится на сайте компании.
Как указывается, впервые винтокрылые машины ВСУ получили 16 противоракетных систем AMPS от Hensoldt в июне 2023 года:
В состав БКО входят сенсор обнаружения запуска ЗУР, блок управления и индикации, система активного подтверждения, определяющая дистанцию до ракеты и скорость ее полета, а также позволяющая исключить ложные срабатывания.
Как отмечается, в последнее время наблюдаются высокие потери в авиации, вызванные применением ЗУР с ИК-ГСН класса «земля-воздух». Большое распространение получают зенитные ракеты с лазерным и радиолокационным наведением. В связи с этим БКО AMPS по желанию заказчика могут быть снаряжены средствами оповещения, работающими в различных электромагнитных диапазонах.
6 июня Hensoldt представила новую систему инфракрасного обнаружения, которая может устанавливаться на все типы летательных аппаратов. Она оснащена 6 датчиками, которые обеспечивают 360-градусную защиту платформы. Сенсоры функционируют в пассивном режиме, что исключает возможность демаскировки ЛА.
Система, состоящая из центрального компьютера и блока формирования изображения, работает на основе двухцветной инфракрасной технологии и обеспечивает лучшую эффективность оповещения с большим радиусом действия и низким уровнем ложных срабатываний.
Как указывается, продвинутые характеристики системы инфракрасного обнаружения позволяют использовать ее не только для самозащиты, но и в разведывательных целях.
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