Украинские вертолеты оснащаются западными бортовыми комплексами обороны

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Украинские вертолеты оснащаются западными бортовыми комплексами обороны

Иллюстративное изображение


Западная транснациональная компания Hensoldt со штаб-квартирой в ФРГ заявила о продолжающихся работах по оснащению украинских вертолетов комплексами бортовой противоракетной обороны AMPS, включающими в свой состав средства обнаружения и самозащиты.



Стоимость заказа исчисляется двузначными миллионами [то есть в пределах €100 млн]

- говорится на сайте компании.

Как указывается, впервые винтокрылые машины ВСУ получили 16 противоракетных систем AMPS от Hensoldt в июне 2023 года:

Благодаря AMPS мы повышаем обороноспособность вертолетов ВСУ.

В состав БКО входят сенсор обнаружения запуска ЗУР, блок управления и индикации, система активного подтверждения, определяющая дистанцию до ракеты и скорость ее полета, а также позволяющая исключить ложные срабатывания.

Как отмечается, в последнее время наблюдаются высокие потери в авиации, вызванные применением ЗУР с ИК-ГСН класса «земля-воздух». Большое распространение получают зенитные ракеты с лазерным и радиолокационным наведением. В связи с этим БКО AMPS по желанию заказчика могут быть снаряжены средствами оповещения, работающими в различных электромагнитных диапазонах.

6 июня Hensoldt представила новую систему инфракрасного обнаружения, которая может устанавливаться на все типы летательных аппаратов. Она оснащена 6 датчиками, которые обеспечивают 360-градусную защиту платформы. Сенсоры функционируют в пассивном режиме, что исключает возможность демаскировки ЛА.

Система, состоящая из центрального компьютера и блока формирования изображения, работает на основе двухцветной инфракрасной технологии и обеспечивает лучшую эффективность оповещения с большим радиусом действия и низким уровнем ложных срабатываний.

Как указывается, продвинутые характеристики системы инфракрасного обнаружения позволяют использовать ее не только для самозащиты, но и в разведывательных целях.

4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 03:28
    « В связи с этим БКО AMPS по желанию заказчика могут быть снаряжены средствами оповещения, работающими в различных электромагнитных диапазонах» —

    — У этого «заказчика» диапазон желаний очень широкий ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 03:46
      могут быть снаряжены средствами оповещения
      Оповещает, сколько вистролету осталось лететь до....Game over ! sad
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 03:57
    wassat И что,сынку, помогли тебе эти ляхи?
  3. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 04:29
    Может нашим спецам уже пора устранять глав таких корпораций? Поддерживаете укрофашистов-гарантированно сдохните, тогда возможно задумаются.
    Заодно всяких шольцев микронов со.санду...