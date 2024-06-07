ВС РФ взяли под контроль территории к северу от освобождённой ранее Ивановки в Харьковской области

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ВС РФ взяли под контроль территории к северу от освобождённой ранее Ивановки в Харьковской области

Российские войска продолжают продвижение на Курянском направлении в Харьковской области. В течение минувших суток ВС РФ расширили зону контроля севернее населённого пункта Ивановка, который ранее был освобождён от оккупационных украинских войск.

По последним данным, в течение суток на этом участке фронта в Харьковской области были заняты территории площадью около 3,5 кв. км, включая территории между Ивановкой и Степовой (Степной) Новосёловкой. Напомним, что Степовая Новосёловка – последнее село на пути ВС РФ для выхода к дороге Р-07, ведущей на этом участке к Купянску с юга.



Противник, понеся потери к северу и западу от Ивановки, откатился с потерями в упомянутую Степовую Новосёлку (при этом часть населённого пункта уже в серой зоне), а также в сторону дороги Орлянка (Орлянское) -Петропавловка. Восточная часть этой дороги вместе с селом Орлянка к настоящему моменту находится под контролем Вооружённых сил России.



В течение ночи российские войска наносили множественные авиаудары по резервным подразделениям противника, переброшенных в районе Волчанска на севере Харьковской области. Серьёзные потери ВСУ понесли и в южной части самого Волчанска.