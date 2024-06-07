Губернатор Севастополя опроверг заявления Киева о якобы уходе кораблей Черноморского флота из города

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Губернатор Севастополя опроверг заявления Киева о якобы уходе кораблей Черноморского флота из города

Черноморский флот не покидал Севастополь, все заявления об этом Киева — это попытка выдать желаемое за действительное. Российские корабли продолжают выполнение боевых задач в рамках специальной военной операции.

Киевская хунта вместе со своим просроченным Зеленским сделала несколько «громких» заявлений о том, что российские корабли покинули Севастополь, так как Черноморский флот якобы «уходит» из Крыма. Как отметили в Крыму, это откровенная ложь, направленная на западного обывателя и на ту часть украинского населения, которая до сих пор верит во «взрывающиеся кондиционеры» и что Донбасс восемь лет обстреливал сам себя.



Как пояснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, флот продолжает выполнение боевых задач, поменяв свою тактику с учетом опыта спецоперации. Теперь корабли меньше стоят в бухте, постоянно меняя дислокацию, чтобы не стать целью для украинских ракет.

Флот — это не только корабли. Во-первых, корабли не ушли, а поменяли свою тактику и просто не стоят теперь в бухте, потому что это подвергать себя дополнительной опасности. С другой стороны, флот — это огромная система организации, это и морская авиация, которая успешно сегодня громит бэки, которые пытаются подойти к Севастополю.

- приводит РИА Новости слова Развожаева.

Корабли ЧФ являются приоритетной целью для Киева, а ракеты и безэкипажные катера наводятся западными союзниками Украины. США и Великобритания играют значительную роль в разработке планов по «нейтрализации» Черноморского флота и «освобождению» полуострова от российских войск.
4 комментария
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  1. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 06:17
    Теперь корабли меньше стоят в бухте, постоянно меняя дислокацию, чтобы не стать целью для украинских ракет.

    какая интересная новая нормальность! людям надо тоже чаще переезжать с места на место чтоб не попасть под бандеровские обстрелы?
  2. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +2
    Сегодня, 06:22
    потому что с них каждый день нужно калибровать укрорейх..чтобы нарк так громогласно такого не заявлял...и с подлодок.
  3. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    0
    Сегодня, 06:37
    Развожаеву не стоит слушать этих критинов и не нужно вестись на провокации
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -1
    Сегодня, 06:55
    А ведь на самом деле.После ухода со Змеиного,флота в западной части моря нет.