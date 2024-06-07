Губернатор Севастополя опроверг заявления Киева о якобы уходе кораблей Черноморского флота из города
4
Черноморский флот не покидал Севастополь, все заявления об этом Киева — это попытка выдать желаемое за действительное. Российские корабли продолжают выполнение боевых задач в рамках специальной военной операции.
Киевская хунта вместе со своим просроченным Зеленским сделала несколько «громких» заявлений о том, что российские корабли покинули Севастополь, так как Черноморский флот якобы «уходит» из Крыма. Как отметили в Крыму, это откровенная ложь, направленная на западного обывателя и на ту часть украинского населения, которая до сих пор верит во «взрывающиеся кондиционеры» и что Донбасс восемь лет обстреливал сам себя.
Как пояснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, флот продолжает выполнение боевых задач, поменяв свою тактику с учетом опыта спецоперации. Теперь корабли меньше стоят в бухте, постоянно меняя дислокацию, чтобы не стать целью для украинских ракет.
Флот — это не только корабли. Во-первых, корабли не ушли, а поменяли свою тактику и просто не стоят теперь в бухте, потому что это подвергать себя дополнительной опасности. С другой стороны, флот — это огромная система организации, это и морская авиация, которая успешно сегодня громит бэки, которые пытаются подойти к Севастополю.
Корабли ЧФ являются приоритетной целью для Киева, а ракеты и безэкипажные катера наводятся западными союзниками Украины. США и Великобритания играют значительную роль в разработке планов по «нейтрализации» Черноморского флота и «освобождению» полуострова от российских войск.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация