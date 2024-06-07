Йеменские повстанцы заявили, что готовят новые атаки на американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр»

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Йеменские повстанцы заявили, что готовят новые атаки на американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр»

Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдул-Малик аль Хути (аль-Хуси) заявил о том, что американские и израильские военные корабли являются приоритетными целями в акватории Красного моря. По словам аль-Хути, любая попытка атаковать территорию Йемена будет заканчиваться для американского флота плачевно.

Лидер йеменских повстанцев:



Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» уже ощутил это на себе. Он уже дважды попадал под наши удары. Авианосец останется мишенью для наших вооружённых сил.

По словам аль-Хути, по авианосцу, который уже получил повреждения, готовится нанесение новых ударов:

И эти удары будут ещё более действенными, чем два предыдущих.

Как ранее сообщали хуситы, удары по этому авианосцу ВМС США наносились дважды – 31 мая и 1 июня. После этого он был вынужден выйти из позиционного района, где находился с той целью, чтобы самолёты с его борта поднимались для нанесения ракетных ударов по Йемену.

В Пентагоне в свою очередь заявляют, что с авианосцем всё в порядке, однако с момента первых сообщений о нанесении хуситами удара так и не опубликовали никаких определяющих кадров с этим боевым кораблём. Тем временем в ближневосточной прессе указывается на то, что авианосец собственный ход не потерял, однако получил повреждение палубы, что для авианесущего корабля - серьёзная проблема.
19 комментариев
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  1. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +3
    Сегодня, 06:33
    может Путин уже "подумал"..-и передал чего йеменцам...
    А то хуситы что-то сразу анонс такой сделали..спустя 2 дня.
  2. sgr291158 Звание
    sgr291158
    +1
    Сегодня, 06:34
    Авианосец конечно орех крепкий, но если есть возможность его надо добивать.
    1. bugagich Звание
      bugagich
      0
      Сегодня, 07:09
      Вряд ли у хуситов есть такая возможность. Только если Эйзенхауэр не захочет сам покончить с собой. При каких-либо значимых повреждениях он просто уйдёт. И никто не помешает.
  3. Setavr Звание
    Setavr
    +1
    Сегодня, 06:36
    Так фото с китайского спутника фэйк или нет?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 06:44
      Если посмотреть полное видео ,там два авианосца враньё.
    2. Heda Звание
      Heda
      +2
      Сегодня, 06:44
      Конечно же фейк.
      Кто-то взял из интернета спутниковый снимок американской ВМБ и прифотошопил дырку к авианосцу.
      Справа оригинал
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:41
    «Американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" уже ощутил это на себе» —

    — Теперь надо, чтобы почувствовал ...
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:43
    Авианосец останется мишенью для наших вооружённых сил.
    Пожелаем хуситам военной удачи, т.к. они этого заслуживают проявляя упорство и смекалку в борьбе с т.н. коалицией в Красном море.
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 06:50
    На нашем форуме некоторые форумчане вообще отрицал удары хуситов по авианосцу США...сейчас что то замолчали...идет осмысление происходящего...затем придёт признание этого факта. love
    1. Heda Звание
      Heda
      -3
      Сегодня, 06:53
      идет осмысление происходящего...затем придёт признание этого факта.

      Ахах
      Признание на почве чего?
      Ещё пару фоток горящего УДК запостите?
      Или ещё кадров из компьютерной игры накидаете? fellow
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        0
        Сегодня, 06:57
        Признание на почве чего?

        На почве молчания Пентагона smile ...фотки из компьютерной игры как правило укронацики подкидывают...они с этим балуются.
        Американцы свое корыто убрали подальше от посторонних глаз...а так интересно было бы посмотреть что творится в его внутренних ярусах подпалубного пространства.
        1. Heda Звание
          Heda
          -1
          Сегодня, 07:01
          На почве молчания Пентагона

          То есть если Пентагон будет "молчать", то я поверю в то что хуситы грохнули авианосец? Ну не знаю.
          фотки из компьютерной игры как правило укронацики подкидывает...

          Значит телеграмм-канал "Zаписки Vетерана" - укронацики? Понятно.
        2. bugagich Звание
          bugagich
          0
          Сегодня, 07:21
          Цитата: Леха с Андроида.
          На почве молчания Пентагона

          В Пентагоне в свою очередь заявляют, что с авианосцем всё в порядке
          1. Леха с Андроида. Звание
            Леха с Андроида.
            0
            Сегодня, 07:22
            Конечно в порядке... smile так покажите его журналистам из Йемена.
            А мы убедимся что это так.
            1. bugagich Звание
              bugagich
              0
              Сегодня, 07:27
              Джентльмены верят на слово wink
  7. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +1
    Сегодня, 07:06
    интересно.потопят или нет авианосец?
    1. григорьевич Звание
      григорьевич
      +2
      Сегодня, 07:21
      Обязательнно потопят,но потом.
  8. С.З. Звание
    С.З.
    -1
    Сегодня, 07:26
    Пока что хуситы даже краску не смогли поцарапать.
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 07:35
    авианосец собственный ход не потерял
    Вот это вот и огорчает