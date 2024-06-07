Йеменские повстанцы заявили, что готовят новые атаки на американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр»
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Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдул-Малик аль Хути (аль-Хуси) заявил о том, что американские и израильские военные корабли являются приоритетными целями в акватории Красного моря. По словам аль-Хути, любая попытка атаковать территорию Йемена будет заканчиваться для американского флота плачевно.
Лидер йеменских повстанцев:
Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» уже ощутил это на себе. Он уже дважды попадал под наши удары. Авианосец останется мишенью для наших вооружённых сил.
По словам аль-Хути, по авианосцу, который уже получил повреждения, готовится нанесение новых ударов:
И эти удары будут ещё более действенными, чем два предыдущих.
Как ранее сообщали хуситы, удары по этому авианосцу ВМС США наносились дважды – 31 мая и 1 июня. После этого он был вынужден выйти из позиционного района, где находился с той целью, чтобы самолёты с его борта поднимались для нанесения ракетных ударов по Йемену.
В Пентагоне в свою очередь заявляют, что с авианосцем всё в порядке, однако с момента первых сообщений о нанесении хуситами удара так и не опубликовали никаких определяющих кадров с этим боевым кораблём. Тем временем в ближневосточной прессе указывается на то, что авианосец собственный ход не потерял, однако получил повреждение палубы, что для авианесущего корабля - серьёзная проблема.
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