Нам объявлена война или...
Ну что же, то, о чём так долго говорили и писали наши политические и военные руководители в своих интервью и докладах, наконец-то случилось. Тот самый долго критикуемый неожиданный ответ озвучен. Мир вступает в новую фазу противостояния. Именно так.
То, что озвучил президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ, это не развитие или обострение уже существующих противоречий, а именно новая фаза противостояния, которая в корне меняет ситуацию. Россия начинает действовать теми же методами, что и НАТО.
Довольно долго мы «играли в чужую игру», делая вид, что не понимаем стратегии Запада, заключённой в уже многовековой практике «таскать каштаны из огня чужими руками». Наверное, многие помнят ехидные улыбки западных политиков после очередного заявления о красных линиях или ударе по территории ЕС.
Действительно, удар по европейским странам или по США выглядит довольно сомнительной позицией. Для большинства политиков такой вариант даже не рассматривается как стратегия, ведущая в том числе и к самоуничтожению. Хотя, по моему мнению, к словам президента Путина о ненужности этого мира, если в нём не будет России, я бы относился серьёзно.
Тезис о том, что мы начнём поставки вооружений тем, кто борется с нашими врагами, теми, кто поставляет вооружение Украине, натолкнул меня на мысль о том, что Владимир Путин прекрасно знает военную историю. В частности, историю Второй мировой... Мысль, которая прекрасно укладывается в свете празднования Западом годовщины высадки десанта в Нормандии…
Напомню, Сталин практически с начала вторжения в СССР стал говорить о необходимости открытия второго фронта. Более того, президент Рузвельт согласился с этим. А вот премьер Черчилль был категорически против. Причина этого была очевидна.
Для территории острова с началом войны на востоке исчезла опасность немецкой оккупации. Но вспомним географию, величину Британской империи в частности. Для Черчилля критично важным было сохранить уже существующую логистику.
А Гитлер явно нацелился на полный контроль Средиземноморья. Для этого необходимо было захватить, например, Суэцкий канал. Отсюда и война в Северной Африке, в Египте. Потеря этих территорий для Британии была равнозначна потере части империи. А СССР? Это «хронический враг», который временно стал союзником, помогающим сохранить британские колонии…
Сегодня ситуация немногим изменилась. Посмотрите, как хуситы дестабилизировали обстановку. А если у них «вдруг» появится вооружение, которое действительно будет способным уничтожить корабли НАТО? Сегодня его нет, а если?.. Это всего лишь один из примеров того, как Россия может создать для Запада уже их «Украину».
Это объявление войны или...
Мне совершенно не понятна логика Запада, который как-то странно понимает участие в войне. Немного отойду от темы, чтобы объяснить свою позицию. Вспомним интервью, которое дал французскому телевидению пресс-атташе посольства Александр Макагонов чуть больше месяца назад.
Вой во французских СМИ разносится по Европе до сих пор. Речь идёт о том, что Россия заявила о своём праве уничтожать противника на территории Украины, несмотря на то, гражданином какой страны он является. По мнению французов, военный инструктор, обучающий украинцев убийству русских, не является законной целью!..
Довольно «логичная» позиция. Снаряд, бомба или ракета, по логике французских журналистов, должна «сортировать» тех, против кого она применяется по гражданству. А когда Макагонов прямо заявил о том, что отправка французских подразделений на Украину – это прямое участие в войне, поднялась буря негодования.
Суть проста, «мы не можем допустить», поэтому... То есть уже тогда разговор шёл не о том, будет ли участвовать Запад в войне прямо, а о том, как к этому отнесётся Москва. «Мы не можем допустить» и потому мы пришли на войну, но в войне мы не участвуем. Мы, убивая ваших солдат, просто «не можем допустить».
Интересно, а что же тогда такое участие в войне? Думаю, президент Путин дал достаточно прямой ответ на этот вопрос. Участие в войне – это не только солдаты и офицеры на ЛБС, это поставки вооружения, это обучение вражеских военных, это информационное обеспечение и прочее. Как видите, многое из перечисленного уже работает на Украине.
Помните слова президента Путина по поводу поставок германских ракет ВСУ? Очень жёсткий ответ, не оставляющий двойных трактовок:
Более того, если внимательно читать дальше, Владимир Путин чётко обозначил границы того, на что пойдёт Москва в случае реализации поставок ракет на Украину. Удар оказался достаточно чувствительным. Реакция последовала практически сразу.
Я думаю, всем понятно, что Путин не просто так заострил внимание именно на решении немецкого канцлера о поставках, которое принято 31 мая. Заявление направлено, прежде всего, президенту Байдену. Напомню, США дали своё разрешение 30 мая. Германия, Польша, Британия, Швеция, Нидерланды просто, как верные псы, выполнили команду из Вашингтона.
Большого ума не надо, чтобы «сложить пазл» из текущих событий. Запад фактически объявил войну России. Москва приняла вызов. Дальше наступает время действий. Президент России обозначил возможные направления этих действий на начальном этапе. Сейчас «мяч на стороне» Запада. Продолжать и в конечном итоге потерять всё или прекратить и таким образом закончить конфликт на Украине.
Каким способом? Это достаточно сложный вопрос, но кое-какие «мысли» всё же существуют в головах западных аналитиков. Озвучу, хотя и считаю, что это достаточно сложный выбор.
Итак, существуют две фигуры, одна целая и одна десятая фигур, нейтрализация которых может сдвинуть дело с мёртвой точки. Это американский президент Байден и украинский псевдопрезидент Зеленский. Первый персонаж важен тем, что все решения Запада – это фактически решения Байдена и его команды. Второй – лицо чисто декоративное, легко сменяемое, но необходимое на данный момент.
Начнём с американского президента. То, что старик «чудит», уже даже улыбок не вызывает. Состояние здоровья президента Байдена действительно внушает опасения не только у нас, но и у американцев. Как-то незаметно прошла недавняя информация из демократической партии США об ухудшении состояния психического здоровья Байдена. Информация не из «неназванных источников в...», а из штаба демократов.
Мне кажется, в оставшееся до выборов нового президента время демократы вполне могут заменить президента «по состоянию здоровья» на вице-президента. Это не повлечёт изменений внешней политики, а вот на ситуацию с выборами может повлиять кардинально. Очевидный сегодня для всех результат выборов, то есть победа Трампа, станет неочевидным…
С Зеленским проще. Все прекрасно понимают, что его «легитимность» держится на поддержке США и Британии. Стоит лидерам этих стран только заикнуться о законности власти в Киеве, о Конституции Украины, Зеленского мгновенно сожрут свои же. Тогда встаёт вопрос о преемнике.
Тут тоже всё понятно. Если Запад решит продолжать бойню «до последнего украинца», президентом будет генерал Залужный. Что бы ни говорили аналитики об этой фигуре, Залужный реально обладает авторитетом в украинском обществе, особенно в армии. Украинцы, всё ещё питающие надежды на победу, с восторгом примут эту фигуру.
Если же конфликт будет решено прекратить, всплывёт другая фигура, из гражданских... Дмитрий Разумков. Бывший спикер Верховной рады, то есть политик достаточно высокого ранга. При этом, по моему пониманию, человек, с которым возможны переговоры Москвы. Другой фигуры, с которой Москва согласится вести переговоры из числа тех, кто во власти после переворота 2014 года, я не вижу.
Мы медленно, но пока ползём к пропасти
События развиваются с такой скоростью, что уследить за ними довольно сложно. Создаётся такое впечатление, что логика становится дефицитом. Так же как ответственность перед народом за свои решения и действия. Особенно поражают западные политики. Утром они говорят одно, в обед другое, вечером третье.
Я уже писал о том, что обыватели перестали бояться войны. Мы далеко от войны и нас это не касается. А кадры, которые транслируют СМИ, это всего лишь «видеоряд». Если мне не понравится то, что там показывают, я просто переключу канал на какой-нибудь голливудский боевик, где показывают то же самое, но мы всегда побеждаем… Вот типичный взгляд на современную войну у обывателя.
Между тем, повторюсь в тысячный раз, мир упорно движется к войне на полное уничтожение. Каждый день может стать последним мирным днём. Сказки о том, что миром правят умные политики, оставим для малышей.
Сегодня, по моему мнению, взаимное недоверие достигло той черты, когда любое «неверное движение» может означать «очистку планеты Земля» от человечества, а может, и саму планету превратит во второй пояс астероидов в солнечной системе…
Итак, у нас два пути. Или мир изменится и станет другим или исчезнет... Будем надеяться, что сильные мира сего, хотя бы исходя из инстинкта самосохранения, примут правильное решение...
Информация