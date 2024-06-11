Нам объявлена война или...

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Нам объявлена война или...

Ну что же, то, о чём так долго говорили и писали наши политические и военные руководители в своих интервью и докладах, наконец-то случилось. Тот самый долго критикуемый неожиданный ответ озвучен. Мир вступает в новую фазу противостояния. Именно так.

То, что озвучил президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ, это не развитие или обострение уже существующих противоречий, а именно новая фаза противостояния, которая в корне меняет ситуацию. Россия начинает действовать теми же методами, что и НАТО.



Довольно долго мы «играли в чужую игру», делая вид, что не понимаем стратегии Запада, заключённой в уже многовековой практике «таскать каштаны из огня чужими руками». Наверное, многие помнят ехидные улыбки западных политиков после очередного заявления о красных линиях или ударе по территории ЕС.

Действительно, удар по европейским странам или по США выглядит довольно сомнительной позицией. Для большинства политиков такой вариант даже не рассматривается как стратегия, ведущая в том числе и к самоуничтожению. Хотя, по моему мнению, к словам президента Путина о ненужности этого мира, если в нём не будет России, я бы относился серьёзно.

Тезис о том, что мы начнём поставки вооружений тем, кто борется с нашими врагами, теми, кто поставляет вооружение Украине, натолкнул меня на мысль о том, что Владимир Путин прекрасно знает военную историю. В частности, историю Второй мировой... Мысль, которая прекрасно укладывается в свете празднования Западом годовщины высадки десанта в Нормандии…

Напомню, Сталин практически с начала вторжения в СССР стал говорить о необходимости открытия второго фронта. Более того, президент Рузвельт согласился с этим. А вот премьер Черчилль был категорически против. Причина этого была очевидна.

Для территории острова с началом войны на востоке исчезла опасность немецкой оккупации. Но вспомним географию, величину Британской империи в частности. Для Черчилля критично важным было сохранить уже существующую логистику.

А Гитлер явно нацелился на полный контроль Средиземноморья. Для этого необходимо было захватить, например, Суэцкий канал. Отсюда и война в Северной Африке, в Египте. Потеря этих территорий для Британии была равнозначна потере части империи. А СССР? Это «хронический враг», который временно стал союзником, помогающим сохранить британские колонии…

Сегодня ситуация немногим изменилась. Посмотрите, как хуситы дестабилизировали обстановку. А если у них «вдруг» появится вооружение, которое действительно будет способным уничтожить корабли НАТО? Сегодня его нет, а если?.. Это всего лишь один из примеров того, как Россия может создать для Запада уже их «Украину».

Это объявление войны или...


Мне совершенно не понятна логика Запада, который как-то странно понимает участие в войне. Немного отойду от темы, чтобы объяснить свою позицию. Вспомним интервью, которое дал французскому телевидению пресс-атташе посольства Александр Макагонов чуть больше месяца назад.

Вой во французских СМИ разносится по Европе до сих пор. Речь идёт о том, что Россия заявила о своём праве уничтожать противника на территории Украины, несмотря на то, гражданином какой страны он является. По мнению французов, военный инструктор, обучающий украинцев убийству русских, не является законной целью!..

Довольно «логичная» позиция. Снаряд, бомба или ракета, по логике французских журналистов, должна «сортировать» тех, против кого она применяется по гражданству. А когда Макагонов прямо заявил о том, что отправка французских подразделений на Украину – это прямое участие в войне, поднялась буря негодования.

Суть проста, «мы не можем допустить», поэтому... То есть уже тогда разговор шёл не о том, будет ли участвовать Запад в войне прямо, а о том, как к этому отнесётся Москва. «Мы не можем допустить» и потому мы пришли на войну, но в войне мы не участвуем. Мы, убивая ваших солдат, просто «не можем допустить».

Интересно, а что же тогда такое участие в войне? Думаю, президент Путин дал достаточно прямой ответ на этот вопрос. Участие в войне – это не только солдаты и офицеры на ЛБС, это поставки вооружения, это обучение вражеских военных, это информационное обеспечение и прочее. Как видите, многое из перечисленного уже работает на Украине.

Помните слова президента Путина по поводу поставок германских ракет ВСУ? Очень жёсткий ответ, не оставляющий двойных трактовок:

«Это означало бы их прямое участие (сказано конкретно о немецких поставках, но касается всех – авт.) в войне против Российской Федерации, и мы оставляем за собой право действовать таким же образом. Мы подумаем об этом.»

Более того, если внимательно читать дальше, Владимир Путин чётко обозначил границы того, на что пойдёт Москва в случае реализации поставок ракет на Украину. Удар оказался достаточно чувствительным. Реакция последовала практически сразу.

«Теперь, если они (ВСУ – авт.) будут использовать ракеты для нанесения ударов по объектам на российской территории, это полностью разрушит российско-германские отношения.»

Я думаю, всем понятно, что Путин не просто так заострил внимание именно на решении немецкого канцлера о поставках, которое принято 31 мая. Заявление направлено, прежде всего, президенту Байдену. Напомню, США дали своё разрешение 30 мая. Германия, Польша, Британия, Швеция, Нидерланды просто, как верные псы, выполнили команду из Вашингтона.

Большого ума не надо, чтобы «сложить пазл» из текущих событий. Запад фактически объявил войну России. Москва приняла вызов. Дальше наступает время действий. Президент России обозначил возможные направления этих действий на начальном этапе. Сейчас «мяч на стороне» Запада. Продолжать и в конечном итоге потерять всё или прекратить и таким образом закончить конфликт на Украине.

Каким способом? Это достаточно сложный вопрос, но кое-какие «мысли» всё же существуют в головах западных аналитиков. Озвучу, хотя и считаю, что это достаточно сложный выбор.

Итак, существуют две фигуры, одна целая и одна десятая фигур, нейтрализация которых может сдвинуть дело с мёртвой точки. Это американский президент Байден и украинский псевдопрезидент Зеленский. Первый персонаж важен тем, что все решения Запада – это фактически решения Байдена и его команды. Второй – лицо чисто декоративное, легко сменяемое, но необходимое на данный момент.

Начнём с американского президента. То, что старик «чудит», уже даже улыбок не вызывает. Состояние здоровья президента Байдена действительно внушает опасения не только у нас, но и у американцев. Как-то незаметно прошла недавняя информация из демократической партии США об ухудшении состояния психического здоровья Байдена. Информация не из «неназванных источников в...», а из штаба демократов.

Мне кажется, в оставшееся до выборов нового президента время демократы вполне могут заменить президента «по состоянию здоровья» на вице-президента. Это не повлечёт изменений внешней политики, а вот на ситуацию с выборами может повлиять кардинально. Очевидный сегодня для всех результат выборов, то есть победа Трампа, станет неочевидным…

С Зеленским проще. Все прекрасно понимают, что его «легитимность» держится на поддержке США и Британии. Стоит лидерам этих стран только заикнуться о законности власти в Киеве, о Конституции Украины, Зеленского мгновенно сожрут свои же. Тогда встаёт вопрос о преемнике.

Тут тоже всё понятно. Если Запад решит продолжать бойню «до последнего украинца», президентом будет генерал Залужный. Что бы ни говорили аналитики об этой фигуре, Залужный реально обладает авторитетом в украинском обществе, особенно в армии. Украинцы, всё ещё питающие надежды на победу, с восторгом примут эту фигуру.

Если же конфликт будет решено прекратить, всплывёт другая фигура, из гражданских... Дмитрий Разумков. Бывший спикер Верховной рады, то есть политик достаточно высокого ранга. При этом, по моему пониманию, человек, с которым возможны переговоры Москвы. Другой фигуры, с которой Москва согласится вести переговоры из числа тех, кто во власти после переворота 2014 года, я не вижу.

Мы медленно, но пока ползём к пропасти


События развиваются с такой скоростью, что уследить за ними довольно сложно. Создаётся такое впечатление, что логика становится дефицитом. Так же как ответственность перед народом за свои решения и действия. Особенно поражают западные политики. Утром они говорят одно, в обед другое, вечером третье.

Я уже писал о том, что обыватели перестали бояться войны. Мы далеко от войны и нас это не касается. А кадры, которые транслируют СМИ, это всего лишь «видеоряд». Если мне не понравится то, что там показывают, я просто переключу канал на какой-нибудь голливудский боевик, где показывают то же самое, но мы всегда побеждаем… Вот типичный взгляд на современную войну у обывателя.

Между тем, повторюсь в тысячный раз, мир упорно движется к войне на полное уничтожение. Каждый день может стать последним мирным днём. Сказки о том, что миром правят умные политики, оставим для малышей.

Сегодня, по моему мнению, взаимное недоверие достигло той черты, когда любое «неверное движение» может означать «очистку планеты Земля» от человечества, а может, и саму планету превратит во второй пояс астероидов в солнечной системе…

Итак, у нас два пути. Или мир изменится и станет другим или исчезнет... Будем надеяться, что сильные мира сего, хотя бы исходя из инстинкта самосохранения, примут правильное решение...
32 комментария
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  1. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +12
    Сегодня, 04:53
    Довольно долго мы «играли в чужую игру», делая вид, что не понимаем стратегии Запада, заключённой в уже многовековой практике «таскать каштаны из огня чужими руками».

    играли, играем и будем играть ....
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +3
      Сегодня, 06:56
      Де-юре война западом нам пока не объявлена , но де-факто благодаря трусливой позиции нашего руководства идет по нарастающей. Эскалация ударов по нам будет только увеличиваться и пока непонятно собирается ли наше руководство дать наконец этой агрессии адекватный ответ.
    2. ААК Звание
      ААК
      +1
      Сегодня, 07:22
      Величайший всё думает над "ответом партнёрам" уже более двух лет СВО... вернее, сказал, что "мы подумаем...", ну и сколько времени будет бродить мысль по его извилинам? Тут в СМИ проскочила примерная цифра, что бандеры с начала СВО потеряли где-то с полмиллиона... я понимаю, пропаганда однако... но пусть величина их безвозвратных потерь даже 300-350 тысяч, но это значит, что наши потери как минимум в районе 100 тысяч, что тоже весьма не мало, на родительский день по пути на городское кладбище я увидел сектор с могилами наших погибших воинов и это не десяток и даже не сотня и это только в нашем городе... вопрос в том, сколько наш гигант мысли ещё будет думы думать?
  2. иван2022 Звание
    иван2022
    +12
    Сегодня, 04:54
    Не очень похоже, чтобы у российского руководства был некий "путь", хотя фамилия президента и намекает.

    Если за полвека направление политики то в одну сторону, то в обратную, то опять "вроде как раньше" - - это не похоже на движение каким-то "путем".
    Сначала ослабили страну и разделили на части, а затем обострили отношения... Даже не с Западом, а между бывшими частями целого... Это куда "путь"?

    В известном фильме о "семнадцати мгновениях.... " - некий Мюллер говорил, что если происходит топтание на месте, значит здесь работает враг.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 05:42
      Есть анекдот про старую лошадь.."Ну,не шмогла я.."Это к чему.Раз с натовцами никак не получается победить на вна,значит надо закинуть плебсу новую идею-поставим оружие кому то...А потом это "кому ты" врежут нашим же оружием по нашему же танкеру.Где этот пропагандист Ставер вместе с горячо любимым им кремлевским стариком увидел в мире наших союзников,готовых сражаться против амерзцев,тех же?
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +8
        Сегодня, 05:53
        к сожалению, многие обещания Путина, не выполнены, так что веры в его заявления мало.
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          +4
          Сегодня, 06:52
          Многие? Да он выполняет только то, что не обещал. Например увеличении демографии за счет завоза эшелонами мигрантов.
  3. avia12005 Звание
    avia12005
    +8
    Сегодня, 05:01
    Время дипломатии "адресований", "красных линий" и "озабоченностей" кончилось. Настало время дипломатии действия, а тут у нас как-то не совсем комильфо.

    Нельзя и вредно отвечать на действия врага заявлениями и предупреждениями бесконечно.

    Это естественно формирует у него ощущение безнаказанности и вседозволенности.

    Это естественно у собственного населения ощущение своей беззащитности и неуверенности в способности власти эффективно отразить угрозы.

    Бездействие порождает только дальнейшее ухудшение ситуации.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +7
      Сегодня, 05:44
      Цитата: Владимир80
      играли, играем и будем играть ....

      Цитата: иван2022
      если происходит топтание на месте, значит здесь работает враг.

      Цитата: avia12005
      Бездействие порождает только дальнейшее ухудшение ситуации.

      Таково общее мнение...
      1. avia12005 Звание
        avia12005
        0
        Сегодня, 07:22
        Кто бы услышал и учёл это общее мнение.
  4. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    -10
    Сегодня, 05:08
    Мое мнение - Путин не станет сейчас затевать что-либо против стран НАТО и ЕС. Там идут выборы, и есть вероятность, что власть сменится. Значит, может смениться и политика по отношению к поставкам оружия/"инструкторов" на Украину. Не факт, конечно, но и исключать этого нельзя. Что касается Байдена... Наш президент уже показал, что он терпелив, и, обычно, это терпение приносит успех. Я считаю, что Байдена на второй срок не переизберут. Хотя он для нас, по моему, более предпочтителен как президент США, чем Трамп. У Трампа больше мозгов, и он может доставить нам проблемы.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +7
      Сегодня, 05:22
      может смениться и политика по отношению к поставкам оружия/"инструкторов" на Украину . Не факт, конечно, но и исключать этого нельзя

      Какая сладкая ложь, и можно дальше почивать на боку, благодарю!
    2. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 05:57
      Цитата: Дед-дилетант
      Мое мнение - Путин не станет сейчас затевать что-либо против стран НАТО и ЕС. Там идут выборы, и есть вероятность, что власть сменится.

      святая простота как она есть... запад вдруг станет добрым, мы все обнимемся и разойдёмся по домам...серьёзно ? нас всю Историю уничтожить стараются,Вы блин о чём говорите?
    3. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +2
      Сегодня, 06:25
      Мое мнение - Путин не станет сейчас затевать что-либо против стран НАТО и ЕС.

      Абсолютно верно. Ни сейчас, ни после
      Это всего лишь один из примеров того, как Россия может создать для Запада уже их «Украину».

      Примеров, что можно сделать - полно.
      Но в ходу только два инструмента - фломастер, чтобы нарисовать, и какая-то дудочка - чтобы подать сигнал.
    4. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 07:19
      А причем здесь "выборы там"? Запад был, есть и будет "западом". У нас то "Китай с нами - ура"!, то "Трамп наш, опять - ура!"... Больше интересует когда "наши рули" будут "нашими".
  5. parusnik Звание
    parusnik
    +6
    Сегодня, 05:11
    у нас два пути. Или мир изменится и станет другим или исчезнет...
    Это каким другим? Капиталисты внезапно перестанут делить мир, объединят усилия и начнут осваивать Марс? Что бы там яблони посадить?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -4
      Сегодня, 05:24
      Капиталисты внезапно перестанут делить мир, объединят усилия и начнут осваивать Марс

      знаете, возможно так и будет (недолго правда), а вы продолжайте петь "интернационал" по утрам...
      1. parusnik Звание
        parusnik
        +5
        Сегодня, 05:35
        а вы продолжайте петь "интернационал" по утрам...
         А Вы по утрам "Боже,царя, храни" поете?
        возможно так и будет (недолго правда)
         А после не долгого перемирия, как яблони посадят, дождутся урожая, его делить начнут? "Это тебе… это мне… это тебе… это обратно тебе… это все время тебе… Я себя не обделил?"(с)...Чертить красные линии,маркером..
  6. курвиметр Звание
    курвиметр
    +6
    Сегодня, 05:29
    Миром правят вовсе не политики... Политики просто озвучивают текущую повестку, этакие пресс-секретари. И мир не исчезнет, дураков там нет(среди кукловодов) В одном нет сомнений- и Зе и Пу тянут, каждый своим способом, Украину и РФ в точку невозврата... А вот потом начнется страшное.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 07:09
      Знаете смотрел как то один сериал. Там две группировки постоянно друг друга били. То одни других подкараулят, то наоборот. У каждой группировки свой атаман. который всем командует. Но потом через несколько серий выясняется, что есть кураторы. которые говорят атаманам когда надо схлестнуться, а когда переждать. И наконец в завершении фильма выясняется что кураторы получают указания из одного центра.
      То есть внизу простые бойцы группировок думают что они бьются за идею.
  7. turembo Звание
    turembo
    +11
    Сегодня, 05:31
    Немного сумбурно конечно, но в статье больше вопросов, получается это все не великая многоходовочка? Получается президент объявил новый виток противостояний? А до этого что было? Мороженное все вместе ели? Совсем запутали, но при этом президент уже одним словом о поставках нанес сокрушительный удар по западным партнерам? Жесткими ответами без двойных трактовок, с фразой мы подумаем? А что изменится если убрать Байдена или Зеленского? А если мы буквально уже словесно напинали весь запад, то почему мне в конце статьи опять к раю готовиться? Тут в соседней статье мне говорят демографию поднимать, а тут на деревянный макинтош копить, запутали совсем обывателя....
  8. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    -1
    Сегодня, 05:35
    Цитата: курвиметр
    А вот потом начнется страшное.

    Оно началось с 2014 года...с Майдана...с этого момента Путин совершил ряд политических ошибок приведших к закономерному военному конфликту.
    Теперь все решается на поле боя и не только с нацистким режимом в Киеве но и с НАТО в целом.
    Вашингтон взял на вооружение доктрину Никсона...повышение уровня эскалации войны до момента капитуляции и поражения в войне России.
    Эти объясняется безумное якобы поведение Зеленского и Байдена.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +2
      Сегодня, 06:01
      с этого момента Путин совершил ряд политических ошибок приведших к закономерному военному конфликту.
      Теперь все решается на поле боя и не только с нацистким режимом в Киеве но и с НАТО в целом.

      невероятная каша!
      закономерный конфликт кто начал?
      "решается на поле боя" эту мантру третий год слышим... (по сути - ложь)
      "с нато в целом" - это вообще смехотворно...
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 05:40
    А Гитлер явно нацелился на полный контроль Средиземноморья. Для этого необходимо было захватить, например, Суэцкий канал. Отсюда и война в Северной Африке, в Египте
    Гитлер отправил корпус Роммеля в Северную Африку вовсе не для захвата Суэца, а для оказания помощи своему другу Муссолини, который там по уши увяз в войне с англичанами
  10. G17 Звание
    G17
    +3
    Сегодня, 05:52
    Не вижу смысла возлагать какие-то надежды на очередную красную линию и чертить планы ударов по объектам НАТО руками хуситов или иранцев. На ПМЭФ-2024 президент РФ прямо сказал,что возможные поставки российского оружия противникам Запада будут "не завтра", так как они связаны с рядом обстоятельств, которые нельзя не учитывать. С партнерами надо добиваться договоренностей, которые бы соответствовали интересам России, и были бы "максимально надежны". Он указал, что со всеми воевать не получится: "Как говорил Иосиф Виссарионович Сталин: других писателей у меня для вас нет. Ну вот такие партнеры, что теперь, со всеми воевать что ли?" То есть в ответ на обстрелы русских городов и военных объектов, Москва хочет подписать с Западом бумажку с "гарантиями".
    1. parusnik Звание
      parusnik
      0
      Сегодня, 06:10
      Москва хочет подписать с Западом бумажку с "гарантиями".
       Ага, с выплатой штрафных санкций,если гарантии будут нарушены. smile
  11. Понаехавший Звание
    Понаехавший
    +1
    Сегодня, 06:41
    Военной победы, подчеркну, именно военной у нас не будет. Украина также победить не способна. Мы играем по чужому сценарию, который предусматривает истощение экономики, ресурсов, а потом и усталость и озлобление общества. И вот вам первый звоночек в комментариях к этой бла бла бла - статье автора. Проктически во всех комментариях сарказм и раздражение к руководству страны, упорно идущему к февралю 1917 года...
  12. Гардамир Звание
    Гардамир
    +2
    Сегодня, 06:49
    Я ж просил вернуть минусы для Ставера. Зачем я должен что-то объяснять, Ставеру всегда минусы. Я например люблю сочинять фэнтезийные рассказы, но э того не скрываю. Ставер свои выдумки выдает за реальность. На планете реальность состоит из того, что происходит. Вот сейчас прошел дождь. Я видел дождь, сейчас смотрю с балкона лужи.
    А Ставер предлагает гордиться тем, что президент что-то пообещал. Так много что обещал 25 млн. рабочих мест, но почему то всем раздал деревянные макинтоши. И наоборот совсем ничего не говорил, что будет завозить мигрантов, но завозит. И поставлять оружие он никому не будет. Будет все дешевле. Как только хуситы кого обстреляю все журналисты России объявят, что это из российского оружия. Важно ведь говорить, делать не обязательно.
    1. иван2022 Звание
      иван2022
      +2
      Сегодня, 07:04
      Не следует обольщаться. Ни президент и никто другой давно в России ничего никому не обещают.

      Относительно миллионов рабочих мест президент не обещал, а "давал поручение правительству". А уже и председатель правительства другой.... . Могут "подавать сигналы", "делать серьёзные посылы". Но "обещать народу" может только правящая партия, у которой власть.

      А между прочим, президент наш и глава правительства нашего--беспартийные....... laughing

      Мужик казал, но сами понимаете, что не может же все в стране зависеть от одного мужика? Он хотел как лучше, но обманули, но получилось как всегда..... Например, десятки лет вкладывали средства в Украину, переводили триллионы баксов на Запад, но..... хитрые..... ы и hohli обманули..
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        +1
        Сегодня, 07:11
        А между прочим, президент наш и глава правительства нашего--беспартийные
        Ну это опять же из серии говорить и делать. Реально не то что они говорят, а то что делают.
  13. антон Звание
    антон
    0
    Сегодня, 07:19
    даже и нечего противопоставить ни автору ни комментатором !
  14. Arzt Звание
    Arzt
    0
    Сегодня, 07:24
    Что за суета вокруг поставки ракет. Леопарды-норм, Бредли-норм, а ракеты, тапа не норм? Так и ракеты тоже уже поставляли. И ТЯО поставят если мы врежем. yes