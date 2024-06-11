Нам объявлена война или...

Это объявление войны или...

«Это означало бы их прямое участие (сказано конкретно о немецких поставках, но касается всех – авт.) в войне против Российской Федерации, и мы оставляем за собой право действовать таким же образом. Мы подумаем об этом.»

«Теперь, если они (ВСУ – авт.) будут использовать ракеты для нанесения ударов по объектам на российской территории, это полностью разрушит российско-германские отношения.»

Мы медленно, но пока ползём к пропасти