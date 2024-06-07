Сальдо: ВСУ предпринимают попытки форсировать Днепр выше по течению

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Сальдо: ВСУ предпринимают попытки форсировать Днепр выше по течению

Украинские военные в Херсонской области поменяли тактику и перешли к попыткам форсирования Днепра выше по течению. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

ВСУ все чаще пытаются высадить диверсионные группы выше по течению Днепра, немного уйдя от тактики захвата островов и попыток закрепиться на левом берегу ниже по течению. Сейчас основные события разворачиваются в районе населенного пункта Днепряны, пересечь реку стало намного легче, поскольку Каховского водохранилища нет. С другой стороны, ширина Днепра в этом месте позволяет заблаговременно засечь плавсредства противника и уничтожить их.



Если раньше противник выбирал некоторые точки, которые он считал перспективными, там уже широко известные Крынки — населенный пункт, то сейчас он пытается выше по Днепру, в верхней части, уже не на островах, а возле Каховки

— приводит РИА Новости слова главы региона.

Несмотря на потери, командование ВСУ не прекращает попыток форсирования Днепра с созданием очередного плацдарма на нашем берегу. На данный момент все попытки пресечены. Между тем, как сообщают с передовой, украинские ДРГ периодически появляются и в районе Крынок, от которых ничего не осталось. Небольшие группы ВСУшников высаживаются на нашем берегу, но далеко уйти не могут, потому что уничтожаются. Создать второй плацдарм наши не позволяют.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:38
    «С другой стороны, ширина Днепра в этом месте позволяет заблаговременно засечь плавсредства противника и уничтожить их» —

    — "Не всякая ДРГ доплывёт до середины Днепра" ...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 07:34
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      "Не всякая ДРГ доплывёт до середины Днепра"

      Ну почему же, течением всех вынесет и до середины Днепра и донесет аж до Черного моря.
  2. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +3
    Сегодня, 06:57
    , лучше бы переплыли бы Тису и были бы живы.
    1. Fitter65 Звание
      Fitter65
      0
      Сегодня, 07:28
      Цитата: Виктор Сергеев
      , лучше бы переплыли бы Тису и были бы живы.

      А тут 50на 50. Там минные поля и украинские пограничники стреляют. Здесь есть шанс попасть в плен, потом пойти на обмен, быть по новой черезмесяц попасть на передовую. там опять в плен. на обмен... В общем кому как повезёт. laughing laughing laughing
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 07:42
        Цитата: Fitter65
        Здесь есть шанс попасть в плен, потом пойти на обмен, быть по новой черезмесяц попасть на передовую. там опять в плен. на обмен.


        Как не крути, все равно братская могила.
    2. мазута Звание
      мазута
      0
      Сегодня, 07:29
      50\50 после массового и активного минирования берегов от всу...При побеге надо смотреть на 360 гр,под ногами ппм можно и не заметить.Уже про первых погибших вчера писали.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 07:08
    Несмотря на потери, командование ВСУ не прекращает попыток форсирования Днепра с созданием очередного плацдарма на нашем берегу.
    Как я понимаю в данной ситуации медийный эффект для ВСУ (читай киева) на первом месте, а поэтому плевать на потери и бесперспективность, главное, чтобы на Западе об этом знали.
  4. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 07:44
    Создать второй плацдарм наши не позволяют.

    То есть первый (всё-таки плацдарм) ещё есть?