Сальдо: ВСУ предпринимают попытки форсировать Днепр выше по течению
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Украинские военные в Херсонской области поменяли тактику и перешли к попыткам форсирования Днепра выше по течению. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
ВСУ все чаще пытаются высадить диверсионные группы выше по течению Днепра, немного уйдя от тактики захвата островов и попыток закрепиться на левом берегу ниже по течению. Сейчас основные события разворачиваются в районе населенного пункта Днепряны, пересечь реку стало намного легче, поскольку Каховского водохранилища нет. С другой стороны, ширина Днепра в этом месте позволяет заблаговременно засечь плавсредства противника и уничтожить их.
Если раньше противник выбирал некоторые точки, которые он считал перспективными, там уже широко известные Крынки — населенный пункт, то сейчас он пытается выше по Днепру, в верхней части, уже не на островах, а возле Каховки
Несмотря на потери, командование ВСУ не прекращает попыток форсирования Днепра с созданием очередного плацдарма на нашем берегу. На данный момент все попытки пресечены. Между тем, как сообщают с передовой, украинские ДРГ периодически появляются и в районе Крынок, от которых ничего не осталось. Небольшие группы ВСУшников высаживаются на нашем берегу, но далеко уйти не могут, потому что уничтожаются. Создать второй плацдарм наши не позволяют.
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