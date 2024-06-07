«Франция говорит - да»: Макрон официально разрешил Киеву применять французские ракеты по российской территории

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«Франция говорит - да»: Макрон официально разрешил Киеву применять французские ракеты по российской территории

Украина получила официальное разрешение на применение французских ракет по территории «старой» России, Эммануэль Макрон заявил об этом в эфире телеканала TF1.

Макрон разрешил своему другу Зеленскому бить французскими ракетами по российской территории. При этом он попытался оправдать свое решение тем, что удары будут наноситься исключительно по военным объектам. Мол, французскими ракетами можно бить только по местам пуска российских ракет. Однако эта формулировка никого в заблуждение вводить не должна, ограничения, как показали последние дни, не работают, Зеленский трактует их как ему выгодно. Белгород уже обстреливает РСЗО HIMARS, которые, по словам Байдена, должны бить только по российским войскам.



Мы не разрешаем вам использовать оружие, чтобы атаковать гражданское население, но чтобы нейтрализовать точку, из которой вас атаковали, — да,

— заявил Макрон, добавив, что данное решение не является попыткой эскалировать конфликт.

Ранее французский президент заявил, что он вообще «за мир», но в котором победу должна одержать Украина, а не Россия. В доказательство своих слов он анонсировал подготовку для Киева целой бригады ВСУ за счет Франции, а также передачу пяти истребителей Mirage-2000 с обучением пилотов. Кстати, ранее в Киеве заявляли, что им такое «старье» не нужно, поскольку данные самолеты очень сильно уступают современным российским.
32 комментария
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  1. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +5
    Сегодня, 07:00
    Как и следовало ожидать, разговоры Путина на Макрона никакого влияния не оказали.
    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +3
      Сегодня, 07:06
      Макрон в свое время обманул Путина с Минск 2.
      Так что вполне логично что это жулик и дальше будет водить за нос нашего президента...а сейчас мурло пакостника Макрона проявилось в полной мере...так сказать наступил момент истины.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +4
        Сегодня, 07:14
        Какой не хороший "жулик" Макрон. Все обманывают и макроны, и меркели, и обамы, и байдены, и шойги, и сурковы... можно продолжать до бесконечности. И тут реально теряешься - к кому больше претензий к тем кто постоянно "обманывает" или все же к тому, кого все постоянно "обманывают".
      2. Tagan Звание
        Tagan
        +1
        Сегодня, 07:32
        Как мне представляется, все эти разговоры об обманах, которые якобы никто не ожидал, чисто для публики. С кем мы имеем дело, известно давно. Думать, что Путин самый доверчивый в мире, очень наивно.
      3. Heda Звание
        Heda
        0
        Сегодня, 07:35
        Макрон в свое время обманул Путина с Минск 2.

        Да, но Минск 2 Франсуа Оланд подписывал)
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 07:16
      [Как и следовало ожидать, разговоры Путина на Макрона никакого влияния не оказали.]

      Поэтому надо не разговаривать, а .... или по Эйфелевой башне, или по резиденции Макрона!
      Другого не дано. am
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 07:32
        или по Эйфелевой башне, или по резиденции Макрона!
        Или взбаламутить тамошних арабов wink
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 07:17
      На МО Франции оказало влияние видео пленения французского боевика на Украине, когда ему с носка в бочину зарядили.С грозных каждодневных слов на камеру - мы пошлём своих инструкторов на Украину, перешёл вдруг - не мы не пошлём официально.Макрон очень зол на нас за Африку,Франция миллиардов лишилась и ещё лишится.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 07:24
        Цитата: tralflot1832
        когда ему с носка в бочину зарядили

        Это он еще легко отделался - я бы так и не только я... зарядил - мама бы родная не узнала. Чтобы дохотчиво объяснить, что он тут у нас забыл. А была б зима... раздеть и пусть вспоминает, как его предки по смоленской от москвы драпали wassat
        З.Ы, Кстати за упоминание этого видоса - мне пару дней назад почему-то минуса влепили... видимо на форуме есть ля франсэ belay
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 07:30
          Есть француз- бывший моряк ,рост 1,86 см wassat не думаю что это он.Ципсота на сайте присутствует вот и минусят. hi drinks С утреца,я вроде как на "больничном".
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            +1
            Сегодня, 07:35
            Буду знать drinks

            Цитата: tralflot1832
            утреца,я вроде как на "больничном".

            А я арбайтен с 4-х... ну и как не без этого drinks wassat Дело даже веселее спорится laughing
            З.Ы. Приветствую Андрей! fellow drinks
        2. Fitter65 Звание
          Fitter65
          +1
          Сегодня, 07:34
          Цитата: Enceladus
          Кстати за упоминание этого видоса - мне пару дней назад почему-то минуса влепили... видимо на форуме есть ля франсэ

          УИ, УИ .. Окромя любителей польского сала вполне возможно что естьи поклонники лягушачьих окорочков laughing laughing drinks А с другой стороны влияли бы эти плюсы/минусы на зарплату или пенсию, тогда да можно расстраиваться. А так да и фиг на них. зато ориентировочно уже можно знать количество не наших в наших рядах laughing laughing laughing good
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 07:29
        Цитата: tralflot1832
        Макрон очень зол на нас за Африку,Франция миллиардов лишилась и ещё лишится.

        Значит необходимо поставить оружие в колонии Франции, особенно ПЗРК, чтобы когда Макрон полетит в очередную колонию восстанавливать "демократию", то его самолет должен упасть , а не приземлиться.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 07:38
          hi димон ещё бороздит мировые просторы океана? Доброе утро.
        2. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 07:42
          Самоё весёлое есть мобильное приложение Флайрадара ,навёл смартфон на летящий самолёт в небе и он покажет все параметры этого самолёта.Ну как их после этого назвать,только идиоты.
    4. Себастьян Аристархович Перейра Звание
      Себастьян Аристархович Перейра
      0
      Сегодня, 07:42
      А как нормальный разговор может повлиять на идиота ,который млеет от бабушек и негров ?!
      Такие,как Макрон понимают свои косяки лишь тогда ,когда в Париже начинают проводить мероприятия по устранению последствий ядерного удара.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +6
    Сегодня, 07:02
    А до этого "скальпы"куда летели?На Луну?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 07:21
      Ну, наверно, раньше не надо было подавать в инфополе и всё летало без шума. Теперь, на западе носятся с этой темой, возможно как стимуляция к переговорам для Кремля.
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 07:29
      По данным МО где-то в феврале 200х французиков перевалило за 250. При оценке всего "в наличии" 550+-штыков. Ну это если под словом скальп понимать именно людей, а не технику... так что гробики в лягушаю летят стабильно good
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 07:32
        Ну слава Богу. Мы тут с коллегами на работе, видя как всё хорошо развивается, как у всушников всё плохо и вот вот рухнет, начинаем прикидывать куда бежать при ракетной опасности.
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          0
          Сегодня, 07:42
          Помните совецкий анекдот баянистые с ОБЖ (НВП) - что делать... медленно ползти на кладбище. Ну эт понятно, но почему медленно? Чтоб не создавать паники wassat
          З.Ы. Мне ползти и думать смысла нет - я на ВДНХ живу и если завертиться - я первым в Рай laughing good Поберегись! (с)

          З.Ы.Ы, Более короткое что-то блочит request
    3. Heda Звание
      Heda
      0
      Сегодня, 07:38
      А до этого "скальпы"куда летели?На Луну?

      По "старой" территории России ещё не один скальп не прилетал.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:04
    Украина получила официальное разрешение на применение французских ракет по территории «старой» России
    Макрон в последнее время вообще пытается бежать впереди европейского паровоза переплевывая в своих заявлениях даже американцев. Вот только двууголка Наполеона оказалась большеватой и съехала набекрень умудрившись закрыть глаз, как впрочем съехали набекрень и мозги этого французика.
  4. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 07:11
    пора экологов с гранатометами к Трикастену слать место хорошее построена в 80 годы сразу появятся внутренние проблемы и отпадут внешние раздражители
  5. Yujanin Звание
    Yujanin
    +1
    Сегодня, 07:13
    Я так понимаю, что ответа от РФ ждать не стоит. Хотя есть вариант передать канакскому освободительному движению пару десятков установок ПТРК/ПЗРК, через китайских товарищей, например. Пусть канаки тоже наносят удары исключительно по военным объектам Франции. А что не справедливо?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 07:28
      Вна Украине говорят "дурень думкою богатеет". Так вот для таких ответок сначала возможности создай. Вот тупа каким макаром, нечто, можно куда то отправить? Волга-Днепром чтоле? Или у кого то появился флот, способный дойти куда надо и не быть утопленным?
  6. Hellcos Звание
    Hellcos
    +3
    Сегодня, 07:21
    Вообще не понимаю этих разговоров. Фактически ничего не поменяется - как били по Белгороду и Крыму, так и будут продолжать бить куда дотянутся
    1. Heda Звание
      Heda
      0
      Сегодня, 07:40
      Фактически ничего не поменяется - как били по Белгороду и Крыму, так и будут продолжать бить куда дотянутся

      Поменяется. По Белгороду и остальной "старой" территории России ни один скальп и атакамс не прилетал.
  7. мазута Звание
    мазута
    +1
    Сегодня, 07:25
    Как обычно рассчитываем на "жесткий"ответ ДАМа,конструктивный с предупреждением Лаврова,аналитический с разъяснением Пескова и анекдотичный,с элементами сарказма Захаровой.
  8. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 07:28
    Ну, уж теперь мы ответим! Теперь держись, Франция!
  9. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 07:29
    У Франции осталось еще несколько баз в Африке. Чем не цели для "борцов с колониализмом"?
    Несколько сотен "200" очень вдохновят французский электорат.
    И хватит жевать сопли. Вчера Байден в речи в Нормандии фактически объявил войну России. Это результат того, что они там, "на западе", перестали бояться, т.к. болтовня о "красных линиях", за которыми ничего нет, всем надоела.
    Мир во второй половине ХХ века был обеспечен страхом взаимного гарантированного уничтожения. Наших врагов называли "Вероятный противник", а не "партнеры". Чего ждем? Ждем когда войска НАТО войдут на территорию Украины? Для того, что бы избежать 3МВ, надо снова заставить "партнеров" бояться. Когда ВВП начал СВО, то но наверное думал о последствиях. Эти "последствия" наступают...
  10. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 07:31
    данное решение не является попыткой эскалировать конфликт
    Данное решение является отправить как можно больше какелов на встречу с их кумиром Бандерой