Украина получила официальное разрешение на применение французских ракет по территории «старой» России, Эммануэль Макрон заявил об этом в эфире телеканала TF1.Макрон разрешил своему другу Зеленскому бить французскими ракетами по российской территории. При этом он попытался оправдать свое решение тем, что удары будут наноситься исключительно по военным объектам. Мол, французскими ракетами можно бить только по местам пуска российских ракет. Однако эта формулировка никого в заблуждение вводить не должна, ограничения, как показали последние дни, не работают, Зеленский трактует их как ему выгодно. Белгород уже обстреливает РСЗО HIMARS, которые, по словам Байдена, должны бить только по российским войскам.— заявил Макрон, добавив, что данное решение не является попыткой эскалировать конфликт.Ранее французский президент заявил, что он вообще «за мир», но в котором победу должна одержать Украина, а не Россия. В доказательство своих слов он анонсировал подготовку для Киева целой бригады ВСУ за счет Франции, а также передачу пяти истребителей Mirage-2000 с обучением пилотов. Кстати, ранее в Киеве заявляли, что им такое «старье» не нужно, поскольку данные самолеты очень сильно уступают современным российским.

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