«Для нанесения ударов по России»: США включат в новый пакет военной помощи боеприпасы для РСЗО HIMARS
Администрация Байдена готовит для Киева новый пакет военной помощи, объявление об этом может последовать в ближайшее время. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники.
Белый дом выделяет дополнительную помощь на сумму 225 млн долларов, окончательное решение еще не принято, оно должно последовать после того, как прибывший во Францию Джо Байден проведет переговоры с Зеленским. Как предполагают эксперты, после них будет уточнен окончательный состав пакета.
На данный момент подробной информации о том, что США планирует отправить Украине, нет. Предварительно, в пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитные ракеты для систем ПВО Hawk, ПЗРК Stinger, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, какая-то бронетехника, прицепы, патрульные катера и еще куча всякой мелочи. Учитывая небольшую общую сумму, данный пакет будет не очень большой.
В самих США заявляют, что новая помощь призвана помочь ВСУ отразить наступление российских войск в Харьковской области, а также позволить наносить удары по территории России. Речь идет о боеприпасах для HIMARS, а также артиллерийских и минометных снарядах.
Как заявил накануне Байден, США не отступят от защиты Украины и не позволят России еще больше угрожать Европе.
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