«Приблизят победу»: Япония поставила Украине большую партию транспортных средств
Японское правительство выделило Киеву очередную помощь, отправив на Украину партию транспортных средств из наличия Сил самообороны Японии. Вся техника уже доставлена на территорию Украины. Об этом сообщило посольство Японии в Киеве.
Согласно сообщению, украинская армия получила 101 единицу транспортных средств. В партию вошли внедорожники Toyota HMV, Mitsubishi Type 73 Kogata, а также инженерные машины PC-065b. Техника была доставлена морским путем в Польшу, а уже оттуда по железной дороге переброшена на Украину. В Японии надеются, что данная техника поможет ВСУ «приблизить победу».
Как пишет украинская пресса, данная партия техники не является инициативой Токио, о ее поставке стороны договорились еще год назад в ходе переговоров Зеленского с японским премьером Фумио Кисидой. Правда, за это время произошли некоторые изменения, вместо анонсированных гусеничных самосвалов Morook ВСУ получили инженерные машины PC-065b. Также в отправку должны были войти 20 тысяч продовольственных пайков, но о них ничего не говорится.
В Киеве очень рады полученной технике, у ВСУ сейчас проблемы с транспортом. Тем более что внедорожники Mitsubishi Type 73 Kogata японцы ВСУ уже поставляли, они хорошо знакомы украинским военным. Kogata — это легкий внедорожник, производимый Mitsubishi Motors с 1996 года для замены автомобилей Type 73 Kyūs, которые тогда использовались в японских силах самообороны. В качестве силового агрегата транспортного средства выступает дизельный двигатель 4М40/4Н15 с водяным охлаждением мощностью 125 л. с., позволяющий разгонять автомобиль массой около 2000 кг до более 100 км/ч.
Toyota Mega Cruiser — это японское транспортное средство высокой проходимости, которое является прямым аналогом американского HMMWV. Инженерная машина PC-065B используется Силами самообороны Японии для обустройства позиций, расчистки территорий и транспортировки различных грузов.
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