«Приблизят победу»: Япония поставила Украине большую партию транспортных средств

38
«Приблизят победу»: Япония поставила Украине большую партию транспортных средств

Японское правительство выделило Киеву очередную помощь, отправив на Украину партию транспортных средств из наличия Сил самообороны Японии. Вся техника уже доставлена на территорию Украины. Об этом сообщило посольство Японии в Киеве.

Согласно сообщению, украинская армия получила 101 единицу транспортных средств. В партию вошли внедорожники Toyota HMV, Mitsubishi Type 73 Kogata, а также инженерные машины PC-065b. Техника была доставлена морским путем в Польшу, а уже оттуда по железной дороге переброшена на Украину. В Японии надеются, что данная техника поможет ВСУ «приблизить победу».



Как пишет украинская пресса, данная партия техники не является инициативой Токио, о ее поставке стороны договорились еще год назад в ходе переговоров Зеленского с японским премьером Фумио Кисидой. Правда, за это время произошли некоторые изменения, вместо анонсированных гусеничных самосвалов Morook ВСУ получили инженерные машины PC-065b. Также в отправку должны были войти 20 тысяч продовольственных пайков, но о них ничего не говорится.


В Киеве очень рады полученной технике, у ВСУ сейчас проблемы с транспортом. Тем более что внедорожники Mitsubishi Type 73 Kogata японцы ВСУ уже поставляли, они хорошо знакомы украинским военным. Kogata — это легкий внедорожник, производимый Mitsubishi Motors с 1996 года для замены автомобилей Type 73 Kyūs, которые тогда использовались в японских силах самообороны. В качестве силового агрегата транспортного средства выступает дизельный двигатель 4М40/4Н15 с водяным охлаждением мощностью 125 л. с., позволяющий разгонять автомобиль массой около 2000 кг до более 100 км/ч.

Toyota Mega Cruiser — это японское транспортное средство высокой проходимости, которое является прямым аналогом американского HMMWV. Инженерная машина PC-065B используется Силами самообороны Японии для обустройства позиций, расчистки территорий и транспортировки различных грузов.
38 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 08:05
    «Приблизят победу»: Япония поставила Украине большую партию транспортных средств
    . Приблизят, а то как же-ж...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +7
      Сегодня, 08:14
      20 тысяч продовольственных пайков
      Их сожрали еще до поставки laughing
      А сами машинки хороши, только долбакам достанутся sad
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +2
        Сегодня, 08:18
        А сами машинки хороши


        да, для наших КБ - будет работа по оценке эффективности
        а также конструктивные решения посмотрят
        1. faridg7 Звание
          faridg7
          0
          Сегодня, 10:08
          Цитата: Дедок
          А сами машинки хороши


          да, для наших КБ - будет работа по оценке эффективности
          а также конструктивные решения посмотрят

          Можно подумать у наших КБ не было доступа к этим машинам ранее. У нас не так мало этих мегакрузеров бегает, Хорошая машина, при своих немалых габаритах разворачивается на пятачке за счет управляемых колёс задней оси, имеет крабовый ход, некоторые модификации вообще имеют возможность поворотов и разворотов по гусеничному, когда колёса разных бортов вращаются в разные стороны.
          1. Дедок Звание
            Дедок
            0
            Сегодня, 10:15
            Можно подумать у наших КБ не было доступа к этим машинам ранее.


            поверьте - нет, не было: только когда столкнулись с ними в этой обстановке, у некоторых "руководящих" появились мысли - посмотреть как это работает, даже не скопировать (как адм. указание конструкторам), а посмотреть
            1. faridg7 Звание
              faridg7
              0
              Сегодня, 10:21
              Ну, так проблема не в отсутствии доступа к машине, а в отсутствии интереса к существующим технологиям. Пинать просто некому
      2. Вежливый Лось Звание
        Вежливый Лось
        +3
        Сегодня, 08:25
        Цитата: Uncle Lee
        А сами машинки хороши

        Самое главное: всем нашим парням из разведки, спецназа и снайперских подразделений надо помнить, что в этих машинах водитель сидит с другой стороны.
      3. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 08:38
        Для военных, чем меньше наворотов в машине, тем сподручнее...
        Всё таки в полях, это не в городе, до серУса может оказаться далеко добираться, если что.
      4. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 08:38
        Японцы рассчитывают, что украинцы сделают из джипов бандера-мобили.
        Напрасные надежды.
        Джипы разворуют как всегда.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:09
    Японское правительство выделило Киеву очередную помощь
    И эти пытаются "приблизить победу" да так усердно, что Курильская повестка на время почти отошла на второй план.
    В Киеве очень рады полученной технике
    Это даже не подлежит сомнению.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +3
      Сегодня, 08:15
      Это почему же на время?
      Навсегда.
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 09:27
      Теперь им вообще Курилы не отсветят. Вообще никогда. Они свой выбор сделали, и выбрали задницу лизать тем, кто их атомными бомбами уничтожал, вместо надежды на Курильские острова.
  3. Сергей_Белый Звание
    Сергей_Белый
    +4
    Сегодня, 08:10
    Да когда уже эти корабли начнут тонуть в океанах?..
    Или на худой конец взрываться в порту в момент подготовки к разгрузке.

    Сколько рассказывали по телевизору про наших плоацов деверсантов. И где это всё?..
    1. Slon1978 Звание
      Slon1978
      +4
      Сегодня, 08:15
      Сергей, не надо так нервничать и пороть чушь. Вы же понимаете, что в эту игру можно играть вдвоем? И аналогичным образом наши танкеры с нефтью и СПГ, сухогрузы с зерном и рудой могут "начать тонуть в океанах или взрываться в порту". Поэтому надо играть по негласным правилам, действующим на текущей ступеньке лестницы эскалации, и играть с холодной головой.
      1. Сергей_Белый Звание
        Сергей_Белый
        +1
        Сегодня, 08:17
        Насколько я понимаю у сша кораблей перевозчиков спг на порядок больше и им будет гораздо неприятнее, если их корабли начнут массово тонуть
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      -2
      Сегодня, 08:17
      Подводные диверсанты где? Ну так давно на местах, лежат на дне у вражеских баз с приготовленными ядерными фугасами, само собой. Ждут часа Ха, играют в шахматы.
    3. мазута Звание
      мазута
      +1
      Сегодня, 09:01
      "Эта нога,чья надо нога..."Мы долго запрягаем,потом опять распрягаем,потом опять и так по кругу.Примерно как с твердыми,жёсткими и жестокими заявлениями от руководителей страны всех рангов.
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 08:11
    А наш президент только вчера в духе кота Леопольда предлагал японцам жить мирно.
    В ответ он и получил от японцев в духе мышей...никогда.
    Так что придётся таблеткой озверина пользоваться.
    1. Jovanni Звание
      Jovanni
      +2
      Сегодня, 08:18
      Цитата: Леха с Андроида.
      Так что придётся таблеткой озверина пользоваться.

      А вот с этим у нас дефицит...
  5. Сергей_Белый Звание
    Сергей_Белый
    0
    Сегодня, 08:16
    Но если не хватает яиц.
    Тогда хотя бы взять украинский бэк. Отключить от управления по системе Маска. Прилепить радиоуправление. Погрузить на подводный транспорт. Потом у самого коробля бэк поднять и потопить этот транспортник в нейтральных водах.
    Сложно - наверное. Эффективно - конечно.
    И жизни мужиков на линии соприкосновения спасут!
  6. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 08:16
    Morooka PC-065B для ВСУ вещь крайне необходимая. Не знаю, как насчёт "победу ВСУ приблизить", но холодильники-стиралки мародёрить "воровайка" отличная. good
    laughing
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 08:19
      подозреваю, что отличная машинка
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 08:44
        Цитата: Дедок
        подозреваю, что отличная машинка
        Посмотрел подробно - продают на одном известном автосайте. Не знаю, как для войны, но где-нибудь в сельской МТС вещь хорошая. Гусли, опять же, резиновые - в боксе для колёсной техники удобно ездить. Я б председателю нашего дачного кооператива в общее хозяйство такую посоветовал. если бы недалеко и незадорого продавалась.

        Ну, а для ВСУ - мечта мародёра.
    2. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 08:31
      Мне понравилась. Небольшая, компактная, удобная...на дачу, рыбалку, по болотам бы её использовать...надеюсь наши бойцы раньше украинцев её по хозяйству пристроят.
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 08:56
        дорогое удовольствие для обычного дачника или рыбака
  7. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 08:18
    Чтобы приблизить победу укрорейха, нужны киношные самураи и ниндзи. Иначе как-то неубедительно.
    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 08:34
      "Заточи" у них там круче всех Шварцнегеров и Сталлоне...с одним мечом всех самурев перерезал.
  8. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 08:18
    Ну что ж, занесём в свой гроссбух тот маленький инцендент. Придёт время, а оно придёт, надо будет соседям расплатится по векселю.
  9. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 08:19
    В Киеве очень рады полученной технике,

    Ещё бы не рады.... рынок сбыта пополнился.....
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 08:21
    Северные территории, а точнее Российские острова все дальше и дальше от япошек.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 08:41
      Хотелось бы, чтобы япошек выпнули из Сахалин-2. good
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:34
    На днях Япония у нас купила квоту на красную рыбу за 4 млн $ приблизительно.Как так ? Оказывается мы ловим круглогодично ивася и скумбрию в экономической зоне Японии." Вот оно что Петрович?"Японцы как и Норвегия пытаются сидеть на двух стульях.Удивлён до сих пор на речные суда и рыбаки устанавливаются судовые дизеля производства Японии,что очень странно ,США это не приветствуют.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:37
    Тойота HMV уже есть у нас трофейные или спонсоры у дальневосточников скупили, машина не из дешёвых.
  13. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +1
    Сегодня, 08:39
    Это Япошки нам за нефть и газ платят, что мы им с проекта Сахалин 1 и Сахалин 2 поставляем.
    Там они свою часть берут от прибыли натуральным разделом продукции нефтью и газом.
    Хотят ещё земли наши, наивно и думая и надеясь повоевать после Украины и Польши, третье место, толже готовятся Япошки.
    Но про Кима и КНДР, и Китай забыли.
    А так технику их сожгут на раз.
    Это же не танки и не броневики.
  14. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 08:41
    «Приблизят победу»: Япония поставила Украине большую партию транспортных средств

    Но отдалит подписание мирного договора с Россией.
  15. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 08:51
    Япония поставила Украине большую партию транспортных средств
    И они ещё борются за почётное звание дома высокой культуры быта?!.. (с)
    Фигвам! А не мирный договор.
  16. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 09:02
    Японское правительство выделило Киеву очередную помощь, отправив на Украину

    Техника была доставлена морским путем в Польшу, а уже оттуда по железной дороге переброшена на Украину.
    Японцы для "них" всегда старались, надеюсь в(на) оценят хитрый японский самурайский откуп. Хотя сама автомобильная техника конструктивно от Mitsubishi качественная спору нет. И потом техника сперва поставляется в Польшу в некую местную фирму (юридическое лицо), а после убывает в(на).
  17. Rom8681 Звание
    Rom8681
    0
    Сегодня, 10:20
    Цитата: Дедок
    поверьте - нет, не было: только когда столкнулись с ними в этой обстановке, у некоторых "руководящих" появились мысли - посмотреть как это работает, даже не скопировать (как адм. указание конструкторам), а посмотреть

    Было, сколько гражданских машин иномарок в салонах продавали и что-то конструкторы не скопировали,а китайцы нам "москвич" делают,