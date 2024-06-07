«Мангалы на колёсах»: в западной прессе ёрничают по поводу решётчатой защиты малогабаритной техники ВС РФ

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«Мангалы на колёсах»: в западной прессе ёрничают по поводу решётчатой защиты малогабаритной техники ВС РФ

Долгое время западные обозреватели иронически оценивали установку решетчатого навеса на российскую бронетехнику. Однако, когда на Украине стали дооборудовать танки Abrams аналогичной защитой, «злые языки» были вынуждены притихнуть. Теперь нападкам «экспертов» подвергается малогабаритная техника российских войск.

В американском издании The War Zone обратили внимание на оснащение вездеходов металлическими конструкциями, призванными защитить от атак дронов. Наряду с мотоциклами и багги эти машины активно используются для транспортного сообщения ближнего тыла с передовой. Небольшие размеры и высокая маневренность данной техники усложняет ее поражение вражескими беспилотниками. Порой она используется в ходе штурма позиций неприятеля.





Как пояснил военкор Александр Сладков, поставленные Минобороны китайские багги ломались еще на полигоне, в связи с чем их пришлось переделывать, заодно устанавливая защитные конструкции.

Квадроциклы не имеют брони и поэтому они очень уязвимы для БПЛА, артиллерии, мин, ПТРК и стрелкового оружия. Поэтому логично, что боевые гольф-кары оснащаются дополнительной защитой, превращаясь в мангалы на колёсах

- говорится в издании.


Несмотря на то, что над дополнительной защитой в виде решёток техники ВС РФ на Западе ёрничают, эти российские наработки активно внедряются и за рубежом, учитывая уроки украинского конфликта.
10 комментариев
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  1. свой1970 Звание
    свой1970
    0
    Сегодня, 10:10
    Не понимаю целесообразности, если честно. Взорвался допустим БПЛА от удара о мангал - осколки и взрывную волнут это как остановит???
    1. Fiery_messenger Звание
      Fiery_messenger
      +1
      Сегодня, 10:17
      Не понимаю целесообразности...Взорвался допустим БПЛА

      Её понимает тот, перед лицом кого он ворвался. Кто остался жив - те больше на бронестёкла не надеятся, или на большую скорость движения с голым задом. Они делают то, что их, на самом деле, защищает.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 10:24
        Кто остался жив - те больше на бронестёкла не надеятся, или на большую скорость движения с голым задом. Они делают то, что их, на самом деле, защищает.
        Где вы видите БРОНЕСТЕКЛО на БАГГИ??? fool
        Как может защитить решётка в ОТКРЫТОМ(!!!!) кузове??
        Вы блин сначала на фото посмотрите - что там решёткой огородили!!!!
    2. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 10:17
      В результате применения КАЗ выживаемость единицы наземной техники может повышаться в 2-3 раза, что позволяет успешно выполнить боевую задачу в самых сложных условиях...
      Так понятнее? Если жизни нашим бойцам спасает, однозначно +++
    3. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 10:19
      Ёрничать то они ёрничают, но сами делают и будут делать то же самоё... Тут и не так раскорячишься. когда жить захочешь...
      Не понимаю целесообразности, если честно. Взорвался допустим БПЛА от удара о мангал - осколки и взрывную волнут это как остановит???

      Ну так осколки и взрывная волна всё равно менее страшны для танка, чем кумулятивный снаряд, угодивший под башню целиком... Часть его энергии уйдёт на разрыв самой решётки...
    4. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 10:22
      Так ведь это не от хорошей жизни приходится делать.
      Вопросов к нашему МО огромное количество.
      Ведь с 15-го года воюем в Сирии и "Вагнер" в Африке давно участвовал в боевых столкновениях.
      Видели же прекрасно применение там и БПЛА и джихат-мобилей и джипов, для скоростного прорыва через простреливаемые участки ЛБС, но выводов не сделали и не пробили заказы скоростной техники для Армии, вот теперь и закупаем китайский автопром для СВО.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:14
    Не решетчатый, а кумулятивный.... smile
  3. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +4
    Сегодня, 10:14
    Сейчас смеются не над нами.
    Над рукожопыми солдатами Укрорейха 404.
    Далее над гибелью непобедимых ABRAMSов,
    LEOPARDов, MAXX PRO,
    HAMMVI, и прочей Вундеррваффе Укрорейха.
    То ли ещё будет.
    У нас пословица есть:
    Смеётся тот-кто смеётся последним.
  4. УВБ Звание
    УВБ
    0
    Сегодня, 10:18
    Новое- хорошо забытое старое! Американский "Шерман", 1945 год /кликабельно/
  5. Havoc Звание
    Havoc
    0
    Сегодня, 10:23
    Первые решётки советские танкисты начали применять ещё в конце войны, особенно при штурме Берлина, так что всё новое- это хорошо забытое старое. Правда этот способ в войсках не прижился.