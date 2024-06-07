Президент Никарагуа: Наша делегация не поедет на украинский саммит в Швейцарию, так как там собираются вместо мира обсуждать ультиматум в адрес России

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Президент Никарагуа: Наша делегация не поедет на украинский саммит в Швейцарию, так как там собираются вместо мира обсуждать ультиматум в адрес России

Чем ближе так называемый «саммит мира» Зеленского в Швейцарии, тем чаще звучат заявления от лидеров различных стран мира о своём отказе посетить это странное мероприятия. Одни находят технические причины не полететь в Швейцарию, другие говорят о своём нежелании участвовать в украинской конференции прямо.

Так, президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил о том, что никарагуанская делегация не собирается посещать швейцарский Бюргеншток, так как не видит никакого смысла в самой конференции. По словам президента Никарагуа, всё это организуется вовсе не для того, чтобы достичь прочного мира, а для того, чтобы выставить России ультиматум. По словам Ортеги, Россию хотят зажать, только теперь для этого пытаются заручиться поддержкой и незападных стран.



Ортега:

Когда нет никакой конкретики о мире, когда основная цель – выставить ультиматум России, то нет никакого смысла ни в проведении этого мероприятия, ни в нашем там присутствии.

Канцелярия президента Аргентины Хавьера Милея заявила о том, что тот «вряд ли сможет присутствовать в Швейцарии во время конференции по украинскому вопросу». Техническим повод не лететь в Цюрих в Буэнос-Айресе назвали «вручение в эти дни президенту Аргентины зарубежных государственных наград».

Власти Мексики в свою очередь подтвердили, что президент в украинском саммите в Швейцарии участвовать тоже не будет.

Таким образом, 15-16 июня в Бюргенштоке не будет лидеров целого ряда стран мира, включая США, Китай, Бразилию, ЮАР, Индию, Пакистан, Саудовскую Аравию, а также упомянутые Аргентину и Никарагуа.
17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:24
    «Канцелярия президента Аргентины Хавьера Милея заявила о том, что тот "вряд ли сможет присутствовать в Швейцарии во время конференции по украинскому вопросу"» —

    — «На Аргентину это было непохоже» ...
    (Конкретно на Милея)
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 08:30
      А зачем клоуну Милею ехать на междусобойчик клоуна Зеленского?
      Чтобы кривляться на заднем плане?
      Милею гораздо интереснее устроить саммит по Мальвинам и пригласить клоуна Зеленского на подтанцовку.
      1. faiver Звание
        faiver
        +2
        Сегодня, 08:43
        клоун Зе не поедет - британцы жестко держат его за причинное место...
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 08:50
        Бородач ,да вы великий дипломатический работник ,не ожидал.С Мальвинами вы тонко подметили. hi laughing
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 09:29
          Я - не только дипломат. Зря я что ли на ВО пропадаю, как и вы? wink hi
    2. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 08:46
      Дык... ему же ж вручать награды будут!..
      Куда ж ему? Разорваться, что ли?!..
    3. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 08:55
      «На Аргентину это было непохоже»
      Вдвоем с приятелем мы получили тоже © wink
    4. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 09:41
      Даже Никорагуа и Мексика не едут, а Индия посылает своего представителя))
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +9
    Сегодня, 08:26
    Вот так и познаются друзья в тяжёлую минуту...сразу видно кто нам друг а кто так...проходимец.
    Благодарю Даниэля Ортегу и Никарагуа за эту поддержку нашей страны против диктата англосаксов.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 08:59
      Цитата: Леха с Андроида.
      Вот так и познаются друзья в тяжёлую минуту...сразу видно кто нам друг а кто так...проходимец.
      У меня ещё отец очень хорошо отзывался о нём как о человеке - бывал там в командировках в 80-е, был знаком с ним лично.
      Вот и надо вспоминать старую дружбу, а то Ортега-то, дай бог ему здоровья, тоже не мальчик уже... Нам это ух! как приятно было бы - в мягком подбрюшье Америки, там, где они считают себя хозяевами, закрепиться.

      Отец у меня говорил: "Дружба - это недорого, просто не нужно считать, сколько дал друзьям. Если они настоящие друзья - вернётся в трудную минуту впятеро."
      Думаю, это как раз про Никарагуа, Венесуэлу, Кубу, а не про Турцию или бывшую нашу Среднюю Азию.
  3. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 08:34
    слава богу, некоторые еще помнят, где эта Никарагуа (оена вроде и крым признала)
    А еслиб Гондурас ртказался..... боюсь и не заметили бы
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 08:45
      ну Гондурас у нас в народе даже более известен чем Никарагуа bully
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 08:43
    так как там собираются вместо мира обсуждать ультиматум в адрес России

    Даже в Никарагуа поняли, что не мир им нужен, а война.....
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 08:44
    Какая маленькая страна и какой БОЛЬШОЙ ЛИДЕР!..
    Мужик!
    Вот... если бы ещё у нас там база небольшая... а нафик!.. БОЛЬШАЯ была?..
    Партнёры были бы трезвее.
  6. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    0
    Сегодня, 08:44
    В целом Даниель Ортега молодец!
    Да и лидеры стран в целом здраво мыслят-зачем ехать в цирк???
    К клоунам???
    Если там и не смешно будет???
    А то и своих цирков полно.
    Тем более у Миллей ев и прочих клоунов.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:47
    Миллея не трогать он хоть идиот не малый ,но у себя на уме ,продасться тому кто больше денег даст.Станцию космической связи КНР в Аргентине он в покое оставил.Интересно ,ещё до сих пор работает в Буэнос Айресе в районе Танданор Сур Советская теплоэлектростанция,по крайней мере гугля показыват что здание станции на месте.Да и при СССР после военной хунты в Буэнос Арейсе базировался Советский рыболовный флот могучий.Удобное место для лова в Антарктиде, у Георгии и Фолклендов.Это парень ещё к нам заявится,если его не грохнут.Но там 50/ 50.
  8. Бомба Звание
    Бомба
    0
    Сегодня, 10:18
    А кого в мире интересует протест всяких умпалумпов о том что ни не поедут? У РФ нет союзников кроме Китая и РБ и те условные.