Когда нет никакой конкретики о мире, когда основная цель – выставить ультиматум России, то нет никакого смысла ни в проведении этого мероприятия, ни в нашем там присутствии.

Чем ближе так называемый «саммит мира» Зеленского в Швейцарии, тем чаще звучат заявления от лидеров различных стран мира о своём отказе посетить это странное мероприятия. Одни находят технические причины не полететь в Швейцарию, другие говорят о своём нежелании участвовать в украинской конференции прямо.Так, президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил о том, что никарагуанская делегация не собирается посещать швейцарский Бюргеншток, так как не видит никакого смысла в самой конференции. По словам президента Никарагуа, всё это организуется вовсе не для того, чтобы достичь прочного мира, а для того, чтобы выставить России ультиматум. По словам Ортеги, Россию хотят зажать, только теперь для этого пытаются заручиться поддержкой и незападных стран.Ортега:Канцелярия президента Аргентины Хавьера Милея заявила о том, что тот «вряд ли сможет присутствовать в Швейцарии во время конференции по украинскому вопросу». Техническим повод не лететь в Цюрих в Буэнос-Айресе назвали «вручение в эти дни президенту Аргентины зарубежных государственных наград».Власти Мексики в свою очередь подтвердили, что президент в украинском саммите в Швейцарии участвовать тоже не будет.Таким образом, 15-16 июня в Бюргенштоке не будет лидеров целого ряда стран мира, включая США, Китай, Бразилию, ЮАР, Индию, Пакистан, Саудовскую Аравию, а также упомянутые Аргентину и Никарагуа.