Когда МУС выдавал ордер на «арест» президента РФ - Запад аплодировал, когда собирается выдать ордер на «арест» Нетаньяху - вводит санкции

«Мир, основанный на правилах», - говорили они и аплодировали, когда МУС (Международный уголовный суд) выносил решение об «аресте» президента России Владимира Путина. Страны западной «демократии», включая даже те, которые статус МУС вообще не признают, прямо говорили об удовлетворённости от того, как в этом суде высказались за «привлечение президента РФ к международной уголовной ответственности».И вот теперь вместо широких белозубых улыбок на лицах адептов «мира, основанного на правилах», кислая мина. Оказалось, что МУС решил вдруг продемонстрировать подобие самостоятельности и объявил о международном уголовном преследовании в отношении израильского премьера Нетаньяху, собираясь выдать ордер на его арест.Обращает на себя внимание тот факт, что американские сенаторы, которые ещё несколько месяцев назад заявляли о «важной решительности МУС» (когда речь шла о России), объявили о введении санкций против того самого («решительного») МУС, когда дело дошло до Израиля.При этом вряд ли стоит полагать, что МУС принимал своё решение в отношении Нетаньяху без «политических консультаций». Эксперты предполагают, что такое решение было согласовано с Белым домом. А Белому дому сегодня выгодно несколько «подтравливать» израильского премьера, чтобы тот был более сговорчив с американской администрацией по тем вопросам, которые на Ближнем Востоке её в преддверии выборов волнуют. Но решение по Нетаньяху шло вразрез с мнением Республиканской партии, которая сегодня и является главным инициатором того, чтобы судей МУС обложить санкциями.В целом, эти игрища вокруг Международного уголовного суда лишний раз доказывают, что эта организация давно (если вообще не с самого начала) стала марионеточной. А если МУС собирается свою марионеточность опровергнуть, то уже стоило бы заняться делами в отношении американских президентов, развязавших десятки войн за последние десятилетия – войн, жертвами которых стали миллионы людей от Ирака и Афганистана до Сербии и Донбасса. Или «это другое» и «миру, основанному на правилах» не соответствует?