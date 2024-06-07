Когда МУС выдавал ордер на «арест» президента РФ - Запад аплодировал, когда собирается выдать ордер на «арест» Нетаньяху - вводит санкции

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Когда МУС выдавал ордер на «арест» президента РФ - Запад аплодировал, когда собирается выдать ордер на «арест» Нетаньяху - вводит санкции

«Мир, основанный на правилах», - говорили они и аплодировали, когда МУС (Международный уголовный суд) выносил решение об «аресте» президента России Владимира Путина. Страны западной «демократии», включая даже те, которые статус МУС вообще не признают, прямо говорили об удовлетворённости от того, как в этом суде высказались за «привлечение президента РФ к международной уголовной ответственности».

И вот теперь вместо широких белозубых улыбок на лицах адептов «мира, основанного на правилах», кислая мина. Оказалось, что МУС решил вдруг продемонстрировать подобие самостоятельности и объявил о международном уголовном преследовании в отношении израильского премьера Нетаньяху, собираясь выдать ордер на его арест.



Обращает на себя внимание тот факт, что американские сенаторы, которые ещё несколько месяцев назад заявляли о «важной решительности МУС» (когда речь шла о России), объявили о введении санкций против того самого («решительного») МУС, когда дело дошло до Израиля.

При этом вряд ли стоит полагать, что МУС принимал своё решение в отношении Нетаньяху без «политических консультаций». Эксперты предполагают, что такое решение было согласовано с Белым домом. А Белому дому сегодня выгодно несколько «подтравливать» израильского премьера, чтобы тот был более сговорчив с американской администрацией по тем вопросам, которые на Ближнем Востоке её в преддверии выборов волнуют. Но решение по Нетаньяху шло вразрез с мнением Республиканской партии, которая сегодня и является главным инициатором того, чтобы судей МУС обложить санкциями.

В целом, эти игрища вокруг Международного уголовного суда лишний раз доказывают, что эта организация давно (если вообще не с самого начала) стала марионеточной. А если МУС собирается свою марионеточность опровергнуть, то уже стоило бы заняться делами в отношении американских президентов, развязавших десятки войн за последние десятилетия – войн, жертвами которых стали миллионы людей от Ирака и Афганистана до Сербии и Донбасса. Или «это другое» и «миру, основанному на правилах» не соответствует?
24 комментария
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +5
    Сегодня, 08:43
    США пора выдать ордер на арест МУС. laughing lol wassat good
    1. Комментарий был удален.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      Сегодня, 08:49
      Цитата: Бородач
      США пора выдать ордер на арест МУС.

      Если бы янки хотели, то они давно бы, прикрыли эту "лавочку".
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 08:54
        Произошёл сбой системы: остроконечники против тупоконечников. МУС решил разбить яйцо не с той стороны. Республиканцы не согласны с этим.
        Цирк уехал - клоуны остались. wassat wink winked laughing
  2. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +4
    Сегодня, 08:47
    МУС должен был для поднятия рейтинга выдать ордер на арест Байдена,
    Макрона и Риши Сунака.
    Вот это был бы рейтинг для МУС.
    А так это просто картинка
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 08:48
    . МУС решил вдруг продемонстрировать подобие самостоятельности

    А не вышло...
  4. Electrical Звание
    Electrical
    +1
    Сегодня, 08:51
    Выходит что вопли радости по поводу ордера Путину, как и недовольное нытье по поводу нетаньяху. Это все исключительно визг сионофашистских yблюдкoв. Даже англосаксы и то таких истерик не устраивают.
  5. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 08:52
    Нашему президенту надо всегда помнить судьбу президента Милошевича попавшего в сети подобной бандитский шайки судей...за всем этим беспределом стояли США.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 09:19
      А почему нашему а не Нетаньяху или Зеленскому...??? Помнит пусть проигравший, а наш проигрывать не собирается...
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +2
        Сегодня, 09:22
        Потому что для США Зеленский и Нетаньяху их сукин сын.
        А нашего им не жалко...сфабрикуют любые обвинения и убьют как Милошевича.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          -1
          Сегодня, 09:29
          Фабрикуй, не фабрику всё равно получишь х...(хрен) До нашего ещё добраться нужно, а это невозможно пока тебя такая страна как Россия прикрывает... Милошевича сербы сами сдали...
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 09:28
      Нашему суду давно пора выдать ордер на арест МУС за судебные преступления против лидеров сербов. good
  6. Русь Звание
    Русь
    +1
    Сегодня, 08:52
    . И вот теперь вместо широких белозубых улыбок на лицах адептов «мира, основанного на правилах», кислая мина.

    Ну так... этож их сукин сын..... "неподсуден"... bully
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 08:55
    Карим Ахмад Хан (прокурор МУС) поведал, что с началом расследования в отношении израильских властей за насилие в секторе Газа в его адрес моментально посыпались угрозы. По его словам, на него вышли главы ряда стран и без всякого стеснения заявили, что «МУС был создан для Африки и для таких головорезов как Путин, а не суда над Западом и его союзников».

    Как говорится "комментарии излишни".
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:55
    Гибель западного единства находится в яйце под названием " двойные стандарты" Не может быть белое - чёрным .
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +1
      Сегодня, 09:00
      Гибель западного единства находится в яйце под названием " двойные стандарты" Не может быть белое - чёрным .

      Может.
      Это война. А на ней все средства хороши. Помните "а нынче нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим". Хорошо бы наше руководство это понимало.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 09:02
        Если бы запад "дружил с реальностью" для нас было-бы намного хуже.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 09:36
      «Гибель западного единства находится в яйце под названием " двойные стандарты"» —
  9. Single-n Звание
    Single-n
    +3
    Сегодня, 09:03
    МУС это для лохов. Реальные пацаны перед лохами не отсчитываются.
  10. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 09:05
    Поручик, говорят вы были членом суда? - Да, членом суда, членом туда... Здесь всем судом туда-сюда и есть еще страны, которые всерьез признают это шапито.
  11. likana Звание
    likana
    +2
    Сегодня, 09:07
    Ну и МУС! На святое замахнулись: сегодня на кровожадного главу Израиля, а завтра что - на еврейских банкиров, финансирующих войны по всему миру ? Даже сама мысль об этом-уже преступна! У народов Земли не должно быть и тени сомнения в исключительности "богоизбранных" ...
    1. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 09:39
      На своих спонсоров замахнуться невозможно по определению, это ж каким неблагодарным надо быть, не по талмуду это.
  12. Комментарий был удален.
  13. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 09:33
    Этим самым показано на каком месте в пищевой цепочке находиться Россия, мы просто жертва, единственный вопрос как нас будут есть глотая целиков или пережёвывая. Судя потому, что твориться внутри страны, нас походу пережёвывают. И винить в этом некого, только самих себя.
  14. kvv Звание
    kvv
    -1
    Сегодня, 09:43
    хорошо, они свои санкции против МУС сразу обозначили, а у нас чем закончилось, вспоминается только пламенная речь Захаровой и на этом все. Вот из-за такой бесхребетной политики кремлевской верхушки везде Россию и гнобят, так что нечего на МУС пенять сами виноваты иьпусть теперь Путин сидит невыездным, поделом
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      0
      Сегодня, 10:24
      у нас судей выдавших арест на Путина объявили в международный розыск
  15. Комментарий был удален.