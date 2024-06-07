Венгрия получила два очередных танка Leopard 2A7HU в рамках перевооружения с советских Т-72М
Сухопутные войска Венгрии получили на вооружение два новых танка Leopard 2A7HU, доставленных из Германии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.
Венгрия получила очередные два танка Leopard 2A7HU, один из которых выполнен в учебной версии для подготовки механиков-водителей. Таким образом, на сегодняшний день в составе СВ Венгрии числится 13 немецких танков Leopard 2A7HU из 44 законтрактованных. «Немцами» венгры заменяют последние 15 «рабочих» танков Т-72М/М1, еще стоящих на вооружении. При этом полностью отказываться от советской техники они пока не планируют, хотя перевооружение на немецкую бронетехнику идет полным ходом.
Поставки немецких танков венгерской армии начались в августе прошлого года, когда германская компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW / KNDS) передала венгерскому Минобороны один танк Leopard 2A7HU и одну БРЭМ Wisent 2 в качестве «эталонных» образцов для проведения испытаний и утверждения в качестве эталонов для производства серийных машин.
Контракт с немцами венгры подписали в 2018 году. Соглашение предусматривало поставку 12 танков Leopard 2A4 из наличия для использования в качестве учебных до конца 2020 года, а затем 44 новых танков Leopard 2A7+ (Leopard 2A7HU) и 24 cамоходных гаубиц PzH 2000 калибра 155-мм/52 новой постройки со сроками поставки в период с 2023 по 2025 года.
В 2020 году венгерское Минобороны начало получать танки Leopard 2A4HU из наличия Бундесвера, они поступали на вооружение 11-го танкового батальона 25-й пехотной бригады венгерской армии, дислоцированной в Тата. На этих танках проходила подготовка экипажей, ожидающих поступление более современной версии ОБТ. Поставка серийных танков началась в декабре прошлого года.
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