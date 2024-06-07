Венгрия получила два очередных танка Leopard 2A7HU в рамках перевооружения с советских Т-72М

21
Венгрия получила два очередных танка Leopard 2A7HU в рамках перевооружения с советских Т-72М

Сухопутные войска Венгрии получили на вооружение два новых танка Leopard 2A7HU, доставленных из Германии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Венгрия получила очередные два танка Leopard 2A7HU, один из которых выполнен в учебной версии для подготовки механиков-водителей. Таким образом, на сегодняшний день в составе СВ Венгрии числится 13 немецких танков Leopard 2A7HU из 44 законтрактованных. «Немцами» венгры заменяют последние 15 «рабочих» танков Т-72М/М1, еще стоящих на вооружении. При этом полностью отказываться от советской техники они пока не планируют, хотя перевооружение на немецкую бронетехнику идет полным ходом.



Поставки немецких танков венгерской армии начались в августе прошлого года, когда германская компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW / KNDS) передала венгерскому Минобороны один танк Leopard 2A7HU и одну БРЭМ Wisent 2 в качестве «эталонных» образцов для проведения испытаний и утверждения в качестве эталонов для производства серийных машин.


Контракт с немцами венгры подписали в 2018 году. Соглашение предусматривало поставку 12 танков Leopard 2A4 из наличия для использования в качестве учебных до конца 2020 года, а затем 44 новых танков Leopard 2A7+ (Leopard 2A7HU) и 24 cамоходных гаубиц PzH 2000 калибра 155-мм/52 новой постройки со сроками поставки в период с 2023 по 2025 года.

В 2020 году венгерское Минобороны начало получать танки Leopard 2A4HU из наличия Бундесвера, они поступали на вооружение 11-го танкового батальона 25-й пехотной бригады венгерской армии, дислоцированной в Тата. На этих танках проходила подготовка экипажей, ожидающих поступление более современной версии ОБТ. Поставка серийных танков началась в декабре прошлого года.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 09:00
    Ну... и "Фагот" ему навстречу!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 09:10
      Ну... и "Фагот" ему навстречу!

      Можно и "Корнет" или "Ланцет"!!!
      1. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 09:20
        хотите воевать с Орбаном?
        а потом что, с Сербией войну начнете?
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 09:24
          Не нервничайте...Ни с Орбаном и ни с Сербией, а с немецкими танками... С крестами такие... Может видели...??? am
          1. LuckyBlog Звание
            LuckyBlog
            +1
            Сегодня, 09:26
            а Вы пробовали читать статью которую коментируете? или Вы тут только для того что бы постить заезженные картиночки?
            1. Lev_Russia Звание
              Lev_Russia
              0
              Сегодня, 09:31
              Вот только Вас не спросил, что мне делать... Не с той ноги встали??? Ну так ложитесь опять и встаньте с другой... laughing hi
              1. LuckyBlog Звание
                LuckyBlog
                0
                Сегодня, 09:36
                нет, я всегда так реагирую когда вижу особо одаренные коментарии.
                после моей реакции у адекватных людей появляется привычка не нести хрени, а неадекватов она не появляется, потому что им уже ничего не поможет (это особо упоротые с обеих сторон, у наших тоже есть такие урякалки которые на лютую дичь реагируют бурной радостью и в штыки воспринимают любую адекватную критику).
                в данном случае вижу очередного ура-патриота который орет "фпирёт на бирлин" даже не подумав о ситуации которая обсуждается. то есть из группы граждан которые в любой новости читают только заголовок и даже в нем видят только некотоыре слова и реагируют чисто на них. будет новость что на Лео2 проехался Путин , они будут орать что надо было его уничтожить с экипажем, потому что они прочтут только слово Леопард, остальные буквы они не увидят
                1. Lev_Russia Звание
                  Lev_Russia
                  0
                  Сегодня, 09:42
                  Вы сами себя к адекватным отнесли, аль народ вас в этот ранг возвёл...??? Честно говоря, вы мне своим нытьём надоели... Я вижу в ваших комментариях не адекватность, а простую неприязнь конкретно ко мне... Ну так летите дальше и не доставайте, адекватный вы наш... hi
                  1. LuckyBlog Звание
                    LuckyBlog
                    0
                    Сегодня, 09:45
                    адекватные коментарии оставляют адекватные люди, неадекватные коментарии оставляют неадкеватные люди.
                    это простая логика , попройте найти в интернете учебник по ней. Вы справитесь, там все легко.
                    радует Ваша реакция. если реакция бурная , то позже перед тем как урякнуть не по теме , у Вас возможно память напомнит сию беседу и Вы немного поумерите патриотический пыл до адекватного уровня и подумаете что Вы пишете и как это выглядит со стороны.
                    поверьте , призыв ударить по техники потенциального союзника чьи интересы совпадают с нашими мягко говоря неумны.
                    1. Lev_Russia Звание
                      Lev_Russia
                      0
                      Сегодня, 09:50
                      А что Вам в словах "летите" и "не доставайте" непонятно...??? Или последнее слово всегда должно оставаться за Вами...??? Ну так скажите и отвяжитесь, вы мне просто неинтересны... Впрочем как и ваши " адекватные" комментарии... На них отвечать только время терять... Больше отвечать не буду... hi
                      1. LuckyBlog Звание
                        LuckyBlog
                        0
                        Сегодня, 09:54
                        лол, я настолько Вам неинтересен что Вы не забыли мне ответить, и Вам так неприятно что оппонент может оставить последний коментарий своим, что Вы решили еще раз отписать тут.
                        ЗЫ не переживайте на счет своей персоны, вне данной статьи Вы мне не интересны. да и я тут со многими успел "полаяться" , кстати я больше не видел что бы они несли чушь. возможно и Вы скоро станете адекватным комментатором, который понимает тему которую комментирует , а не тем кто читая видит только единичные слова и бурно реагирует на них.
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 09:08
    Ну это сильно усилит их армию laughing Судя по Окраине максимум на месяц. А т-72 похоже теперь на Окраину отправятся
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 09:14
      Венгры вроде никогда ещё не отправляли вооружений какелам за всё время СВО если не путаю.
      Хотя наверно могут продать кому-нибудь а те уже через прокладку переправить на украину....
    2. п-к Звание
      п-к
      0
      Сегодня, 09:25
      Именно вариант с отправкой на Украину и просматривается.
  3. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 09:23
    Походу Орбан 72-ки на Украину отправил... А свистел то, как Соловьев!
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 09:33
      Я тоже вот не верю что им запросто так леопарды поставят, наверняка условие. Свистит хорошо, а леопарды взял, и миллиарды за одобрение помощи Окраине. Он хороший человек, но для венгров
      1. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 09:49
        Вы реально думаете что контаркт на поствку этих танков был заключен неделю назад?
    2. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      0
      Сегодня, 09:38
      а есть факты передачи техники руине или хотя бы факт того что на руине встретились венгерские тэшки? тут без стеба , мне просто интересно, может я что то пропустил и передача была , просто я про нее не знаю.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 09:55
        Нет. Фактов нет. Просто предполагаю что им условие поставили. Мы то им свои сейчас никак не продадим. Самим нужнее
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          +1
          Сегодня, 09:59
          имхо это просто предположение.
          контракт был заключен до СВО, контракты в своем блоке они выполняют (ибо у них нет сейчас на них очереди как на пэтриоты). Венгры очень стараются западлить кастрюлям вплоть до блокировок санкций и запрета транзита вооружений через Венгрию. в теории они могут продать их на международном рынке и там их уже купят чехии и польши для передачи. но тут Венгрию обвинять трудно ибо так делают все, на руине в аресенале кастрюль засветились и индийские и сербские боеприпасы, про всякие пакистанские и азербайджанские с турецкими я вообще молчу , и емни там и китайские гранатометы засветились. так что нам в таком случае надо весь мир в враги записать.
        2. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          +1
          Сегодня, 10:00
          Соглашение о закупке немецкой бронетехники было подписано с холдингом KNDS Deutschland в декабре 2018 года. Документ предусматривал изготовление и поставку 44 танков Leopard 2A7HU, 24 САУ PzH-2000, 12 Leopard 2A4 для использования их в учебных целях, 5 БРЭМ и 3 мостоукладчика на базе танков, 13 тягачей RMMV HX и TGS. Первые машины по этому контракту венгерская армия получила в декабре 2023 года.