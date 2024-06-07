В странах Евросоюза начались выборы депутатов Европарламента, политологи прогнозируют «сдвиг вправо» европейской политики

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В странах Евросоюза начались выборы депутатов Европарламента, политологи прогнозируют «сдвиг вправо» европейской политики

6 июня в странах Евросоюза начались выборы нового состава Европейского парламента. Депутатов выбирают на следующий пятилетний срок с 2024 по 2029 годы.

В Европарламенте 720 мест. В настоящее время на них претендуют представители 200 политических партий, действующих в различных европейских государствах. Эти партии отражают весь спектр современной европейской политической жизни.



Стартовавшие вчера выборы будут идти четыре дня. Голосовать будут жители всех 27 стран Евросоюза, в общей сложности около 373 миллионов человек, обладающих правом голоса. В воскресенье выборы должны закончиться, тогда же начнут публиковать и предварительные итоги голосования.

Что интересно, в каждый конкретный день будут голосовать отдельные страны Евросоюза. Так, вчера проходило голосование в Нидерландах, а сегодня голосуют Ирландия и Чехия. В Ирландии выберут 14 депутатов Европарламента, а в Чехии, где голосование растянется на два дня, выберут 21 депутата.

По мнению ряда политологов, можно прогнозировать некоторый «сдвиг вправо» европейской политики. В Европарламент, скорее всего, пройдет определенное количество представителей правых партий, в том числе и внесистемных, выступающих с критикой политического курса Евросоюза.

Традиционно обладавшие сильными позициями в Европарламенте европейские левые и зелёные, напротив, утратят часть мест, уступив их правым кандидатам.

Такая ситуация связана с особенностями политической ситуации в современной Европе. Во многих странах Евросоюза давно нарастает недовольство политикой действующих правительств и в вопросах миграции, и относительно украинского конфликта. Европейские правые, демонстрируя критический подход к существующей ситуации, заручаются поддержкой все большего количества избирателей.

Не исключено, что правые смогут победить в девяти странах Евросоюза – это Австрия, Бельгия, Венгрия, Италия, Нидерланды, Польша, Словакия, Франция и Чехия. Кроме того, вторые или третьи места могут достаться правым партиям в еще ряде стран Евросоюза.
10 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 09:06
    Самое главное чтобы придушили на выборах зелёных - исчадие ада,ими должен заняться бизнес.
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +1
      Сегодня, 10:05
      не сам бизнес, а из службы безопасности, особенно те кто по работе имеет связи не только с полицией, но и знаком с криминальными личностями.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 09:07
    Шаг влево, а затем шаг вправо - Европа топчется на месте... Всё меньше голосов там здравых, а дури больше на всех вместе...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:08
    «Политологи прогнозируют "сдвиг вправо" европейской политики» —

    — Шаг вправо, шаг влево - нам параллельно ...
  4. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    +1
    Сегодня, 09:09
    Я бы не забывал слова Александра III, что у России только два союзника: её армия и флот! А у ж кто там в Европах придёт к власти - надо меньше всего волноваться, если новые депутаты будут проводить более разумную политику - будет хорошо, но я бы сильно на это не рассчитывал, часто вижу, как некоторые переобуваются в прыжке :(((
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:12
    Всё равно в руководство выберут фриков ,полностью подконтрольных Англии и США.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:17
      Цитата: tralflot1832
      Всё равно в руководство выберут фриков ,полностью подконтрольных Англии и США.

      Кого треба англосаксам, того и выберут.
    2. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      0
      Сегодня, 10:07
      ну с Трампом заминка вышла , почему бы и в Европе такому не случиться? в Нидерландах емнип преза выбрали из правых кто и против мигрантов и против поддержки руины.
  6. Sergej1972 Звание
    Sergej1972
    0
    Сегодня, 09:13
    Тут ещё надо упомянуть, что на выборах в Европарламент количество депутатов от каждой страны не одинаково, но и не прямо пропорционально количеству избирателей в них.
  7. Илия Звание
    Илия
    0
    Сегодня, 10:19
    "Спектр" один. Примерно, как генеральный курс бывшей партии - полное и беззаговорочное послушание, и подчинение вашингтону.
    Эти партии отражают весь спектр современной европейской политической жизни.