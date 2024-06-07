В странах Евросоюза начались выборы депутатов Европарламента, политологи прогнозируют «сдвиг вправо» европейской политики
6 июня в странах Евросоюза начались выборы нового состава Европейского парламента. Депутатов выбирают на следующий пятилетний срок с 2024 по 2029 годы.
В Европарламенте 720 мест. В настоящее время на них претендуют представители 200 политических партий, действующих в различных европейских государствах. Эти партии отражают весь спектр современной европейской политической жизни.
Стартовавшие вчера выборы будут идти четыре дня. Голосовать будут жители всех 27 стран Евросоюза, в общей сложности около 373 миллионов человек, обладающих правом голоса. В воскресенье выборы должны закончиться, тогда же начнут публиковать и предварительные итоги голосования.
Что интересно, в каждый конкретный день будут голосовать отдельные страны Евросоюза. Так, вчера проходило голосование в Нидерландах, а сегодня голосуют Ирландия и Чехия. В Ирландии выберут 14 депутатов Европарламента, а в Чехии, где голосование растянется на два дня, выберут 21 депутата.
По мнению ряда политологов, можно прогнозировать некоторый «сдвиг вправо» европейской политики. В Европарламент, скорее всего, пройдет определенное количество представителей правых партий, в том числе и внесистемных, выступающих с критикой политического курса Евросоюза.
Традиционно обладавшие сильными позициями в Европарламенте европейские левые и зелёные, напротив, утратят часть мест, уступив их правым кандидатам.
Такая ситуация связана с особенностями политической ситуации в современной Европе. Во многих странах Евросоюза давно нарастает недовольство политикой действующих правительств и в вопросах миграции, и относительно украинского конфликта. Европейские правые, демонстрируя критический подход к существующей ситуации, заручаются поддержкой все большего количества избирателей.
Не исключено, что правые смогут победить в девяти странах Евросоюза – это Австрия, Бельгия, Венгрия, Италия, Нидерланды, Польша, Словакия, Франция и Чехия. Кроме того, вторые или третьи места могут достаться правым партиям в еще ряде стран Евросоюза.
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