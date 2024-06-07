В странах Евросоюза начались выборы депутатов Европарламента, политологи прогнозируют «сдвиг вправо» европейской политики

6 июня в странах Евросоюза начались выборы нового состава Европейского парламента. Депутатов выбирают на следующий пятилетний срок с 2024 по 2029 годы.В Европарламенте 720 мест. В настоящее время на них претендуют представители 200 политических партий, действующих в различных европейских государствах. Эти партии отражают весь спектр современной европейской политической жизни.Стартовавшие вчера выборы будут идти четыре дня. Голосовать будут жители всех 27 стран Евросоюза, в общей сложности около 373 миллионов человек, обладающих правом голоса. В воскресенье выборы должны закончиться, тогда же начнут публиковать и предварительные итоги голосования.Что интересно, в каждый конкретный день будут голосовать отдельные страны Евросоюза. Так, вчера проходило голосование в Нидерландах, а сегодня голосуют Ирландия и Чехия. В Ирландии выберут 14 депутатов Европарламента, а в Чехии, где голосование растянется на два дня, выберут 21 депутата.По мнению ряда политологов, можно прогнозировать некоторый «сдвиг вправо» европейской политики. В Европарламент, скорее всего, пройдет определенное количество представителей правых партий, в том числе и внесистемных, выступающих с критикой политического курса Евросоюза.Традиционно обладавшие сильными позициями в Европарламенте европейские левые и зелёные, напротив, утратят часть мест, уступив их правым кандидатам.Такая ситуация связана с особенностями политической ситуации в современной Европе. Во многих странах Евросоюза давно нарастает недовольство политикой действующих правительств и в вопросах миграции, и относительно украинского конфликта. Европейские правые, демонстрируя критический подход к существующей ситуации, заручаются поддержкой все большего количества избирателей.Не исключено, что правые смогут победить в девяти странах Евросоюза – это Австрия, Бельгия, Венгрия, Италия, Нидерланды, Польша, Словакия, Франция и Чехия. Кроме того, вторые или третьи места могут достаться правым партиям в еще ряде стран Евросоюза.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»