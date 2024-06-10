С советскими часовыми шутки были плохи. Год 1985-й
Этот малоизвестный эпизод холодной войны вызвал у меня огромный интерес по двум причинам. Во-первых, во время рассматриваемого события я изучал в школе немецкий язык, переписывался со своими сверстниками из ГДР (я писал им по-немецки, а они мне – по-русски), а ещё мама по моей просьбе выписывала ГДРовскую газету «Trommel» («Барабан»), аналог нашей «Пионерской правды». И во-вторых, в то время мой отец служил в звании «майор» на должности начальника разведки зенитного ракетного полка и в шутку говорил мне: «Не забывай, ты сын разведчика».
Речь пойдёт об Артуре Николсоне, американском военном разведчике. Будучи офицером военной миссии связи США (U.S. Military liaison missions) в Потсдаме (ГДР), 24 марта 1985 г. он был застрелен советским часовым младшим сержантом Рябцевым, заставшим американца за сбором разведывательной информации на территории советской воинской части в Людвигслюсте в округе Шверин (в настоящее время – федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания).
Военные миссии связи действовали по взаимному Советско-НАТОвскому соглашению от 3 апреля 1947 г., по иронии судьбы заключённому в год рождения Николсона. Эти миссии выполняли роль поддержания контактов между командованием Группой советских войск в Германии с одной стороны и командованиями американского, французского и британского контингентов в Германии – с другой. Взаимные группы всех этих миссий санкционировались и управлялись как Советским Союзом на территории ФРГ, так и Соединенными Штатами, Францией и Великобританией на территории ГДР. Разумеется, все эти миссии собирали развединформацию по мере своих возможностей.
Каково происхождение Николсона и как складывалась его карьера прежде, чем он начал заниматься разведдеятельностью на территории ГДР?
Артур Дональд Николсон-младший родился в 1947 г. и воспитывался в семье кадрового военно-морского офицера.
В 1965 г., окончив среднюю школу в Реддинге в штате Коннектикут, поступил в Трансильванский университет в Лексингтоне в штате Кентукки, из которого выпустился в 1969 г. со степенью бакалавра.
В 1970 г. начал службу на офицерских должностях в армии США. В 1973-1974 гг. служил начальником разведки ракетного дивизиона в Южной Корее. В 1974-1979 гг. служил в подразделениях военной разведки армии США во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене.
После этого прошёл дополнительную подготовку для работы против СССР. В 1980 г. в Военно-морской школе послевузовской подготовки в Монтерее в штате Калифорния защитил диссертацию на степень магистра в области национальной безопасности. Его диссертация на тему «Советский Союз и стратегическая ядерная война» была публикована в том же году: https://archive.org/details/sovietunionstrat00nichpdf/page/n1/mode/2up?view=theater.
Титульный лист диссертации А. Николсона
Также Николсон прошёл 2-годичный курс русского языка в Военном институте языковой подготовки министерства обороны США, мою статью о котором портал «Военное обозрение» опубликовал ранее: Военный институт языковой подготовки министерства обороны США).
В 1980-1982 гг. обучался в Русском институте армии США (U.S. Army Russian Institute) в Гармиш-Партенкирхене (ФРГ). (Этот Институт не следует путать с Институтом Гарримана при Колумбийском университете в Нью-Йорке, который также называют Русским институтом).
В 1982 г. был направлен в Военную миссию связи США при главнокомандующем Группой советских войск в Германии.
В 1983 г. Николсону было присвоено звание «майор».
Табличка на памятном камне, установленном на месте гибели майора Николсона
Место захоронения майора Николсона на Арлингтонском кладбище
Привожу фотокопию ответного письма, которое главнокомандующий Группой советских войск в Германии генерал армии М. М. Зайцев направил главнокомандующему армии США в Европе генералу Г. Отису, с изложением официальной версии советской стороны. А вражеская версия меня не интересует.
Окончательно инцидент был урегулирован лишь в 1988 г.
К сожалению, найти фотографию и выяснить судьбу младшего сержанта Александра Рябцева не удалось. С тех пор прошло 39 лет. Будем надеяться, что у нашего солдата в жизни всё сложилось хорошо. Его дети и внуки могут гордиться своим отцом и дедом, выполнившим в далёком 1985-м свой воинский долг.
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