Вице-премьер РФ: Россия выплатит взнос во Всемирное антидопинговое агентство WADA

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Вице-премьер РФ: Россия выплатит взнос во Всемирное антидопинговое агентство WADA

Российская Федерация намеревается продолжать сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и готовится выплатить полагающиеся членские взносы. Об этом заявил в беседе с ТАСС заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, который присутствовал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Чернышенко, наша страна придерживается принципов ответственности в вопросах выполнения взятых на себя обязательств. Еще в 2005 году была официально принята Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, а наша страна ратифицировала данный документ в 2006 году.



Мы ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства, поэтому продолжаем взаимодействие с агентством, чтобы обеспечить нашим спортсменам возможность полноценно участвовать в любых спортивных соревнованиях

- рассказал вице-премьер РФ ТАСС.

Следовательно, Россия собирается и далее платить членские взносы на финансирование деятельности Всемирного антидопингового агентства, а также продолжать взаимодействовать с агентством.

Между тем, 8 мая 2024 года заместитель министра спорта России Андрей Федоров заявлял, что Всемирное антидопинговое агентство отказывается принимать от Российской Федерации членский взнос за минувший год, что создает ситуацию с задолженностью по взносу.
60 комментариев
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  1. carpenter Звание
    carpenter
    +15
    Сегодня, 09:12
    По словам Чернышенко, наша страна придерживается принципов ответственности в вопросах выполнения взятых на себя обязательств

    Все понятно, одна фамилия этого клерка, говорит о всем.
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +15
      Сегодня, 09:27
      Все понятно, одна фамилия этого клерка, говорит о всем.
      Да там не только фамилия, но и рожа говорит что он ну никак не сможет прожить без участия в евро гей парадах.
      1. Xenofont Звание
        Xenofont
        +4
        Сегодня, 09:40
        Очки снять и просто "Парень из Преисподней". Помнится, отметился исторической фразой по поводу развития туризма на Камчатке: -" Да они все приедут туда и все затопчат!"
    2. Венд Звание
      Венд
      +10
      Сегодня, 09:39
      Вот ведь фигня. Они об наших спортсменов ноги вытирают. Валиевой карьеру сломали, а мы им взносы выплачиваем.
    3. красноярск Звание
      красноярск
      +5
      Сегодня, 09:55
      Цитата: carpenter
      Все понятно, одна фамилия этого клерка, говорит о всем.

      Да поменяй ему фамилию на любую, его сущность не изменится. Он сам привык унижаться (наверное благодаря этому и достиг таких постов), а теперь еще и Россию унижает. Когда нибудь кончится нашествие уродов в высшие эшелоны власти?
    4. Фаталист Звание
      Фаталист
      +7
      Сегодня, 10:02
      Т.е., мы им впихиваем бабло, а они ещё и на хрен нас посылают. Удивительно. Офигеть. Есть лишние деньги_ закупить вечно не хватающие дроны на фронт.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 09:14
    «Россия выплатит взнос во Всемирное антидопинговое агентство» —

    — Пусть сначала правильно ответят на вопрос «Чей Крым?» ...
    1. Комментарий был удален.
  3. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +21
    Сегодня, 09:14
    Они гнобят наш российский спорт, а мы им денежки на блюдочке с голубой коёмочкой! И кто после этого будет нас уважать?
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +2
      Сегодня, 09:29
      Они гнобят наш российский спорт, а мы им денежки на блюдочке с голубой коёмочкой!
      Вы всю россию то к этому полупокеру не причисляйте.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +9
    Сегодня, 09:14
    Что Чернышенко чушь несёт.
  5. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +16
    Сегодня, 09:14
    Сначала разблокировка российского спорта,взносы -потом
  6. антивирус Звание
    антивирус
    +6
    Сегодня, 09:15
    Я рад. Молодцы. Так держать . Верной дорогой идете, господа
  7. Rashid Звание
    Rashid
    +5
    Сегодня, 09:16
    Перечислить им в рублях, раз уж отказаться от кабальных условий не могут. Или пусть берут из "замороженных" денег.
  8. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +16
    Сегодня, 09:17
    Позорники...
    Чернышенко прекращай это дело...прогибаться под шантаж ВАДА.
    Таких чиновников надо увольнять немедленно.
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +3
      Сегодня, 09:31
      Чего возмущаетесь? Того, за кого Вы проголосовали, всё устраивает.
  9. Лешак Звание
    Лешак
    +17
    Сегодня, 09:17
    Антиресный "пердимонокль" получается - они отказываются от наших денег, но мы всё равно будем им платить... what
    Это круче чем обмануть таксиста - дать денег, но не поехать...
  10. Илья22558 Звание
    Илья22558
    +17
    Сегодня, 09:18
    Испанский стыд!!!!
    Хоть ссы в глаза, все божья роса! О каком уважении на мировом уровне можно говорить после такого!
  11. Enceladus Звание
    Enceladus
    +11
    Сегодня, 09:19
    Вы серьезно? belay
    ТАм такие колеса ихние принимают, что не понятно что это... не мальчик и не девочка - не любят крайностей. А ой простите, они больные очень и вынуждены... бедные crying и вынуждены болея спортом заниматься... все реву не могу crying

    Театр абсурда... давно нужно послать ОК, ваду и прочие конторки на 3 веселых буквы и организовать свои соревнования и т.д. good
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 09:46
      Цитата: Enceladus
      А ой простите, они больные очень и вынуждены... бедные crying и вынуждены болея спортом заниматься... все реву не могу crying
      Мне ужасно интересно - а почему, например, сборная Норвегии по лыжам, если они поголовно астматики, не выступает на Паралимпийских играх? Вроде бы, с ограниченными возможностями все там? Или бронхиальная астма не противопоказание для занятий лыжным спортом, да ещё в составе национальной сборной??
  12. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +7
    Сегодня, 09:19
    Пардон, а нафига? Нас официально отовсюду поперли,а мы будем платить.... Походу есть аппаратчик/кормушка в России, возле этого "анти допингового агенства", люди в котором делать больше ничего не умеют. ..да и не хотят!
  13. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +6
    Сегодня, 09:21
    Следовательно, Россия собирается и далее платить членские взносы на финансирование деятельности Всемирного антидопингового агентства, а также продолжать взаимодействовать с агентством.
    Здрасте... Приплыли, блин... Финансировать откровенные плевки в нашу сторону? Поддержать долларом донельзя политизированную политику ВАДА, которые забыли, зачем они вобще созданы, и знают только, что основная их задача - издеваться над нашим спортом? Причём зная, что мы не ответим, а как бараны, будем и дальше платить?

    Может, ещё в Европейский Фонд мира денег перечислим, чтобы на них больше оружия для ВСУ закупали? А чо? Про мир же...

    Противно уже от этой беззубости...
    Вроде бы, зубы нам не выбили, а, благодаря нашим чинушам, не кусаем, а дёснами мусолим... Мы ж
    ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства
    Тьфу... am
  14. Heda Звание
    Heda
    +13
    Сегодня, 09:21
    Просто цирк. Так и до репараций для Германии за вторую мировую дойдет.
  15. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +6
    Сегодня, 09:24
    Вице-премьер РФ: Россия выплатит взнос во Всемирное антидопинговое агентство WADA

    И тем самым признает, что все претензии WADA - законны, обоснованы и справедливы...Не забудьте подставить щёки Мутко - первого инициатора скандала...Хотя, я бы плюнул в его «честные» вытаращенные глаза...
  16. Дилетант Звание
    Дилетант
    +9
    Сегодня, 09:25
    Российская Федерация намеревается продолжать сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и готовится выплатить полагающиеся членские взносы

    АФИГЕТЬ! am fool
    Если этому Чернышенко хочется отдать деньги одной из самых агрессивных антироссийских организаций, то пусть он платит из своего кармана! *
    * После чего его можно будет привлечь по Ст. 205-1 УК РФ "за финансирование терроризма"
    1. vadimtt Звание
      vadimtt
      +3
      Сегодня, 09:32
      Это не просто антироссийская организация. Это "зеленые" от спорта. Абсолютно антиспортивная повестка. Если кому интересно, то почитайте про историю создания ВАДА. Там цирк тот еще. Главнюку не дали порулить олимпийским спортом (прокатили на выборах президента олимпийского комитета) и он решил в отместку зарулить спорт насмерть и создал ВАДА. И понеслась (плакали все, не только россияне). Ну а потом еще пришла политическая повесточка (кто больше заплатит и даст преференций) и понеслась ...
    2. Electrical Звание
      Electrical
      +3
      Сегодня, 09:35
      * После чего его можно будет привлечь по Ст. 205-1 УК РФ "за финансирование терроризма"
      Его и так, без всего этого можно привлечь. Наверняка он сам лично потратил там очень немало денег взявшихся непонятно от куда. Да и его детишки там явно не своим трудом заработанные, так же тратят. И вот вы хотите что бы он от всего этого добровольно отказался? Да он не то что страну, он свою жoпy ради этого продаст. А может и уже продал.
    3. ИгУ Звание
      ИгУ
      +3
      Сегодня, 09:38
      В том и беда, что не из своего кармана...
  17. Sofievka Звание
    Sofievka
    +3
    Сегодня, 09:25
    А где чувство собственного достоинства? Перестаньте Великую спортивную страну опускать, ну стыдно же должно быть, даже не обидно, мы то здесь почему должны это всё принимать, как должное
  18. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +9
    Сегодня, 09:26
    Для меня окончательно решено, что главный враг нашей страны это российский чиновник, независимо в чём он костюме с галстуком, мундире с погонами, судебной мантии.
    1. kvv Звание
      kvv
      +6
      Сегодня, 09:37
      тогда надо начинать с главного государственного чиновника, видно не на тех он галерах маслает уже 25 лет
  19. Физорг Звание
    Физорг
    -1
    Сегодня, 09:29
    А каким боком материал к "Военному обозрению"
  20. mark1 Звание
    mark1
    +2
    Сегодня, 09:29
    И почему это "крокодил не ловится, не растет кокос?" - а вот почему! нет интересов страны, есть интересы государства а по нонешней чиновничьей философии - государство это я (он)!
  21. AdAstra Звание
    AdAstra
    +5
    Сегодня, 09:30
    Ой-ё-ё-ё-ё-ёй, терпелизм-куколдизм как он есть. Рука-лицо. laughing
  22. km-21 Звание
    km-21
    +5
    Сегодня, 09:30
    А какой смысл тратиться на это мероприятие, если российских спортсменов по-любому не пускают ни на какие международные соревнования?
  23. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +9
    Сегодня, 09:32
    выплатит взнос во Всемирное антидопинговое агентство WADA

    колония платит дань, по другому не бывает ...
    1. алабурга Звание
      алабурга
      +8
      Сегодня, 09:37
      Все верно, Россия добровольно стала колонией запада, после "святых 90-х". Путин же сам откровенно сказал, хотели стать своими, буржуинскими. Судя по делам, не перестали этого хотеть до сих пор. Местные комментаторы накинулись на чинушу. Но, чинуша не отсебятину несет, а то, что ему Кремль надиктовал, потому что, без одобрения президента, страна ничего не выплатит.
  24. жучок120560 Звание
    жучок120560
    +1
    Сегодня, 09:34
    Интересно, а у нас в компетентных органах кто ни будь ведет подсчет сколько вот таких вице-премьеров сбежало из страны после начала СВО?
  25. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +3
    Сегодня, 09:35
    Цитата: Леха с Андроида.
    Таких чиновников надо увольнять немедленно.

    ни в коем случае, они показали свою "эффективность" и были кое-кем переназначены месяц назад!!!!! всё по плану!!!!
  26. kvv Звание
    kvv
    +3
    Сегодня, 09:35
    ну как всегда опять занялись своим любимым делом , вилянием своей задней точкой, вот поэтому и не может быть уважения к такой стране ибо нет четкой позиции ни в чем, ни в спорте, ни в дипломатии, ни в войне, везде и нашим и вашим
    1. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      +2
      Сегодня, 10:07
      Цитата: kvv
      везде и нашим и вашим

      В основном только "вашим". Наши обойдутся.
  27. BigBoss Звание
    BigBoss
    +2
    Сегодня, 09:36
    Такие "эффективные манагеры" танцют под западную дудочку. Одни доски манергейму вещают, другие готовы бюджетные деньги во всякие западные конторки носить. Таких деятелей надо нашим спецслужбам проверять не являются ли они агентами западных спецслужб.
  28. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 09:36
    Спонсоры спорта высоких достижений в Норвегии стали производители оружия ,у МОК к норвежским спортсменам вопросов нет .В гребной дисциплине в Париже спонсор всем не безывестная Nammo,которая штампует для ВСУ 155 мм снаряды тысячами.Представляю если наши дзюдоисты заявятся в Париж с логотипом "Ростех".Что то Чернышенко несёт не в ту степь.Зачем тогда игры Брикс ,Доброй Воли?Всё равно ВАДА на них не приедет.Пора заканчивать эти спортивные игрища с западом.Пусть сами расхлюбывают,что затеяли.
  29. dandi Звание
    dandi
    +8
    Сегодня, 09:38
    Хоспади, ну что за рабская позиция, их в дверь- они в окно. Чушпаны...
  30. Mazunga Звание
    Mazunga
    +3
    Сегодня, 09:39
    интересно а он понимает значение слова куколд и кук мандинга)?
  31. Кариб Звание
    Кариб
    +1
    Сегодня, 09:42
    Там бесполезно что либо делать. Надо свою РАДО создавать, на прозрачных исправленных принципах и самим с участниками из БРИКС руководить, а Наглов с Саксами не допускать к руководству.
  32. comradChe Звание
    comradChe
    +5
    Сегодня, 09:46
    ОНИ НАС В ДВЕРЬ , А МЫ В ОКНО !!! Всё по-ПУТИНСКИ: там прекраснодушно балаболим, а тут, слизав грязь с морды от половой тряпки, которой и выгнали за дверь, униженно скулим у входа: пустите, " мы же свои, буржуинские ". Команда " пятого квартала " переехала в Москву? ДА здравствует кремлёвский клоун.
  33. Parabelum Звание
    Parabelum
    +4
    Сегодня, 09:49
    Да вы с ума сошли, какие взносы? Пусть идут далеко и надолго. Ещё вы их уговариваете взять деньги, увас хоть капелька гордости есть? Нахер эту ваду,
  34. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 09:52
    Россия выплатит взнос во Всемирное антидопинговое агентство WADA
    денег до фига?!!!!
  35. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 09:54
    То, что мир, "цивилизованный", сходит с ума, это понятно...
    То, что чиновники, они... чиновники и есть, что сверху им укажу, то они делать и будут... это тоже понятно.
    Вот только прикрываться фразами про "ответственная страна/сторона", даже не глупо, цинично.... так и хочется спросить, ПЕРЕД КЕМ ОТВЕЧАЕТЕ.... и обозначить их тем определением, которое они заслуживают.
    А так... всякие "международные" конторы/организации под полным контролем полосатиков и работают по тем правилам, которые они там сами к своей выгоде и устанавливают.
    Расходится/разводится с ними придётся, в конце концов, если так будет продолжатся.
  36. Роман_ Звание
    Роман_
    +5
    Сегодня, 09:58
    Сволочь чинуша! Люди на фронт гуманитарную помощь посылают, а такие твари деньги разворовывают.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +2
      Сегодня, 10:05
      Люди на фронт гуманитарную помощь посылают, а такие твари деньги разворовывают.

      да-да, куда же смотрит главный назначальщик на посты???
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        -1
        Сегодня, 10:19
        Не знаю, может "Смешариков"? laughing
  37. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 10:04
    Вряд-ли этот чинуша "отсебятину" несёт. А если он позволяет себе нести "отсебятину", то это ещё хуже....
  38. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +1
    Сегодня, 10:05
    Дали по правой,подставил левую....но не свою!
    Этот дядя давеча заявил,что те ,кто не занимается спортом-враги народа на сумму 300 лярдов рублей !
  39. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 10:06
    А можно для российского чиновничества ввести наказание розги? может через пятую точку быстрее доходить будет?
  40. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 10:07
    Цитата: Федор Соколов
    Они гнобят наш российский спорт, а мы им денежки на блюдочке с голубой коёмочкой! И кто после этого будет нас уважать?

    WADA проявляет себя как инструмент геополитического влияния США, лишенный какой-либо нейтральности. Фактически, мы оплачиваем способ давления на нас самих. В Штатах наверное аплодируют этому Чернышенко. Ой, опять украинец. Но это просто совпадение.
  41. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +2
    Сегодня, 10:07
    Это что за добровольное унижение??? Или что то худшее?
  42. Nicola Звание
    Nicola
    +1
    Сегодня, 10:09
    Это странно читать даже.Мы,Россия,для них не люди,Они не берут наши взносы,но наши чиновники настырно пытаются втюхать народные деньги,не на какую то пользу для страны,а для желания показаться хорошими парнями.И опять за счёт народного бюджета.Больше похоже на какие то чёрные схемы.И почему не разорваны все договорённости,где нашу страну унижают и просто не допускают ?
  43. Илия Звание
    Илия
    0
    Сегодня, 10:16
    Богатые, ничего не скажешь. Интересно в рублях, или уже в юанях.
    Просто необъяснимая стыдоба!
  44. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 10:17
    Кстати о спорте и, например, об олимпийских играх, которые давно превратились в политические игры. Можно даже на некоторое время приостановить свое участие в МОК.
    Вот что писал покойный Андрей Бабицкий:

    СПОРТИВНЫЙ ЛОХОТРОН. АНДРЕЙ БАБИЦКИЙ
    Дата публикации: 13 декабря 2017, 23:43
    Фактически тем, кто принял решение об отстранении нашей национальной сборной от участия в Олимпийских играх, удалось добиться поставленной цели. Нас хотели обидеть и унизить — и вот мы обижены и мучительно переживаем своё бесчестье. Так ли уж действительно ужасна ситуация и беспросветно будущее?
    Мне, как человеку, который довольно спокойно относится к спортивным достижениям, вся эта история кажется сильно переоценённой. Я и раньше не считал, что победа на спортивных состязаниях даёт тем или иным странам повод для какой-то особенной гордости, делает их лучше или хуже в глазах международного сообщества. Чисто теоретически можно себе представить, что спортсмены, отправленные на ОИ каким-либо людоедским режимом, соберут богатый урожай медалей. Очевидно, что от этого он едва ли перестанет быть людоедским. Соревнования — это всего лишь масскульт, иногда поднимающийся до высот подлинного искусства, но в целом служащий для развлечения публики.
    Нам известно, что мы имеем дело с откровенным надувательством, когда нашими нравственными учителями намерены быть те, кто пошёл на откровенный подлог, согласившись выделить наших спортсменов в отдельную категорию «нечистых» без достаточных на то оснований и доказательств.
    Игры утратили статус честной конкурентной площадки, на которой проходят ко всеобщему удовольствию весёлые и увлекательные соревнования, не имеющие, напомню, прямого отношения к тому, как и где мы живём. Они превратились в инструмент сведения политических счётов. Я бы даже высказал утверждение, которое многие сочтут абсурдным и еретическим: выступать под национальным флагом на подобном мероприятии было бы унижением национального флага — уже с нашей стороны. Полагаю, что статус ОИ в связи со всеми произошедшими событиями сейчас сравнялся со статусом какого-нибудь конкурса красоты, на котором за кулисами идёт нечистоплотная и отвратительная возня. Участвовать можно, но считать, что использование или неиспользование какой-либо символики хоть как-то влияет на нашу реальную связь с этой символикой, мне кажется не слишком разумным.
    Мы — большая страна, нам нужен профессиональный спорт, и если ценой его сохранения является выступление на заштатном спортивном форуме на условиях жуликов-организаторов, то на это можно пойти с лёгкой душой и спокойным сердцем. Недуг, поразивший олимпийское движение, — это ведь тоже не константа. Когда-нибудь положение дел обязательно начнёт выправляться и мы вернём своё уважение Олимпийским играм. Вот только тогда у нас и должны появиться все основания видеть государственные символы на одежде наших спортсменов и командных флагах. А сейчас-то чего?
    Андрей Бабицкий, RT

    От себя добавлю:
    Не нужно слишком много уделять внимания спорту на международном уровне, а также его финансированию.
    В первую очередь это нужно немногочисленным спортсменам, а также спортивным функционерам.