Вице-премьер РФ: Россия выплатит взнос во Всемирное антидопинговое агентство WADA
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Российская Федерация намеревается продолжать сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и готовится выплатить полагающиеся членские взносы. Об этом заявил в беседе с ТАСС заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, который присутствовал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По словам Чернышенко, наша страна придерживается принципов ответственности в вопросах выполнения взятых на себя обязательств. Еще в 2005 году была официально принята Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, а наша страна ратифицировала данный документ в 2006 году.
Мы ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства, поэтому продолжаем взаимодействие с агентством, чтобы обеспечить нашим спортсменам возможность полноценно участвовать в любых спортивных соревнованиях
Следовательно, Россия собирается и далее платить членские взносы на финансирование деятельности Всемирного антидопингового агентства, а также продолжать взаимодействовать с агентством.
Между тем, 8 мая 2024 года заместитель министра спорта России Андрей Федоров заявлял, что Всемирное антидопинговое агентство отказывается принимать от Российской Федерации членский взнос за минувший год, что создает ситуацию с задолженностью по взносу.
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