Semafor: США готовятся объявить о принятии «более агрессивной» стратегии в области ядерного оружия
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Администрация Байдена намерена принять «более агрессивную» стратегию в области ядерного оружия. Как сообщает Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, заявление по данной теме прозвучит уже сегодня.
По данным издания, в Вашингтоне считают, что необходимо пересмотреть подход к вопросам по нераспространению и контролю за вооружениями на фоне нарастающей угрозы третьей мировой войны. Белый дом все еще надеется надавить на Россию и Китай, усадив их за стол переговоров. При этом американцы хотят показать, что в случае отказа от предложений США их ждут некие «последствия». Сами США планируют и дальше развивать собственные ядерные силы, а также работать над тем, чтобы ключевые союзники имели возможность наносить удары на «большие расстояния».
Россия и Китай столкнутся с ухудшением условий безопасности, если они и дальше будут отказываться от взаимодействия
— заявил чиновник.
Ранее американский Госдеп заявил, что США готовы к возвращению в ДСНВ, если туда вернется Россия. При этом Вашингтон уверяет, что Москва якобы нарушила положения Договора СНВ-3, тогда как США выполняли взятые на себя обязательства. В российском МИД считают, что говорить о возвращении в договор бессмысленно, поскольку США не готовы общаться на равных, продвигая только свои инициативы, но игнорируя российские.
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