Semafor: США готовятся объявить о принятии «более агрессивной» стратегии в области ядерного оружия

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Semafor: США готовятся объявить о принятии «более агрессивной» стратегии в области ядерного оружия

Администрация Байдена намерена принять «более агрессивную» стратегию в области ядерного оружия. Как сообщает Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, заявление по данной теме прозвучит уже сегодня.

По данным издания, в Вашингтоне считают, что необходимо пересмотреть подход к вопросам по нераспространению и контролю за вооружениями на фоне нарастающей угрозы третьей мировой войны. Белый дом все еще надеется надавить на Россию и Китай, усадив их за стол переговоров. При этом американцы хотят показать, что в случае отказа от предложений США их ждут некие «последствия». Сами США планируют и дальше развивать собственные ядерные силы, а также работать над тем, чтобы ключевые союзники имели возможность наносить удары на «большие расстояния».



Россия и Китай столкнутся с ухудшением условий безопасности, если они и дальше будут отказываться от взаимодействия

— заявил чиновник.

Ранее американский Госдеп заявил, что США готовы к возвращению в ДСНВ, если туда вернется Россия. При этом Вашингтон уверяет, что Москва якобы нарушила положения Договора СНВ-3, тогда как США выполняли взятые на себя обязательства. В российском МИД считают, что говорить о возвращении в договор бессмысленно, поскольку США не готовы общаться на равных, продвигая только свои инициативы, но игнорируя российские.
17 комментариев
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  1. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 09:45
    Россия и Китай столкнутся с ухудшением условий безопасности, если они и дальше будут отказываться от взаимодействия

    — заявил чиновник.

    Чумадед проснулся и грозить начал. Ух уж эти англосаксонцы с ирландскими корнями.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 09:57
      Администрация Байдена намерена принять Администрация Байдена намерена принять «более агрессивную» стратегию в области ядерного оружия в области ядерного оружия

      Куда уж более... Единственная страна, которая применила на практике ЯО, уничтожив два города с мирным населением решила " принять «более агрессивную» стратегию в области ядерного оружия"... Звучит зловеще и вряд ли кого в этом мире обрадует... Ну разве что психов подобных Зеленскому, для которых слова "А после нас хоть потоп!!!" являются девизом... am
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 10:03
      Цитата: carpenter
      Ух уж эти англосаксонцы с ирландскими корнями.
      А он разве не еврей?
      «Государство Израиль было рождено для безопасности евреев всего мира, а я также родился там», - утверждает американский президент.
      19 октября 2023г.
      И вобще неожиданно -
      Украинские националисты нашли у Байдена галицкие корни и причислили американского президента к роду Рюриковичей
      27 января 2019г.

      Хорошо, когда из документов одна справка о деменции нужна. А то представьте, сколько документов и с какой частотой придётся переписывать!
    3. megadeth Звание
      megadeth
      0
      Сегодня, 10:21
      Чумадед проснулся и грозить начал
      А ему фиолетово, что ядерная война, что солнечный мир..., в его сторону уже повеяло могильным холодом, да черти в аду огонь разжигают...
  2. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -3
    Сегодня, 09:46
    Вашингтоне считают, что необходимо пересмотреть подход к вопросам по нераспространению и контролю за вооружениями на фоне нарастающей угрозы третьей мировой войны. Белый дом все еще надеется надавить на Россию и Китай, усадив их за стол переговоров. При этом американцы хотят показать, что в случае отказа от предложений США их ждут некие «последствия».


    некие последствия это что??? нанесут по нам несколько ядерных ударов, как в 1945 по Японии???
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 10:10
      Цитата: Владимир80
      некие последствия это что???
      Я для себя ответ вижу в этой вот фразе
      в Вашингтоне считают, что необходимо пересмотреть подход к вопросам по нераспространению и контролю за вооружениями на фоне нарастающей угрозы третьей мировой войны.
      Практически, начиная с немецких "аптечек и касок", стоит вопрос о передаче Украине тактического ядерного оружия. Для меня лично вопрос не в возможности, а в сроках передачи.
      Не знаю, насколько Америка готова на данный момент реально передать ТЯО Украине, но размахивать этим пугалом они явно собираются во все стороны.
  3. Fiery_messenger Звание
    Fiery_messenger
    -1
    Сегодня, 09:48
    Какая замечательная новость.
    Пусть начинают угрожать. И, производить то, что для этого нужно. Надо, чтобы Байден и дальше был президентом. И, тогда, на химических свалках по соседству с радиоактивными могильниками в США начнут проживать не только индейцы, но и все остальные, типа, граждане.
    1. Fiery_messenger Звание
      Fiery_messenger
      +1
      Сегодня, 09:54
      p/s ... Падай с лестницы - мой друг, замыкая жизни круг :)
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:49
    «США готовятся объявить о принятии "более агрессивной" стратегии» —

    — Логично, у агрессора агрессивная стратегия ...
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 09:59
    Как аукнется, так и откликнется... кого пугать вздумал? Пуганые...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:01
    Два Минетмена долетели до аттола Кваджелейн,старого понесло.Пусть США нам верят на слово что мы соблюдаем СНВ-3.Кстати наши по доброй воле не включили в СНВ - 3 " Посейдон" ,если полетит " Буревестник" и его не включим эти девайсы не МБР.Когда Сарматом жахнем в точку " Немо" в Тихом океане - пора уже.Знаю одно,пока идёт ПМЭФ ,грозных заявлений не будет.
  7. Rage66 Звание
    Rage66
    +2
    Сегодня, 10:04
    К пустой голове руку не прикладывают...
    Эти истребители индейцев понятия не имеют об истории возникновения данного жеста hi
  8. Илия Звание
    Илия
    0
    Сегодня, 10:05
    Будет продолжаться до тех пор, пока эти непуганые за атлантикой, станут пугаными.
    Администрация Байдена намерена принять «более агрессивную» стратегию в области ядерного оружия.
  9. Волк Звание
    Волк
    0
    Сегодня, 10:12
    Нити Русия нити Китайцы не имеют ядерного оружия в других странах. США имеют начиная от Турции и Израила па по всей Европе а вопрос дал в Японии инсталлировали? Они врут сразу как рот открывают. Слава Богу сейчас есть и Посейдони а где они пусть думают . Кому они угрожают, бедные ящерицы, или научили дихать под водой ?
    1. Волк Звание
      Волк
      0
      Сегодня, 10:18
      Посейдони страшное оружие и именно для страны острова каким являются СЩА и зло британцы, так пусть думают как забрать свое ядерное оружие домой а потом УМОЛЯТЬ о договорах с Китайцами и Русскими .
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 10:17
    С такими «адекватными» главами стран России нужно быть готовой в любое время продемонстрировать имеющееся вооружения. От идиотов можно ожидать всего. Система ПРО, развитый арсенал СЯО и ТЯО помогут нам сдерживать это обезумевшее сатанинское отродье.
    * * *
    А на хамство нужно отвечать резко и адекватно. Именно поэтому обидеть боксёра может каждый, но не каждый успевает убежать.
    Нельзя превращать народ-победитель в народ-терпилу. Это нужно помнить всегда и жить не для своих шкурных интересов и запутанных многоходовок, а для Отечества, основное богатство которого - люди.
  11. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    -1
    Сегодня, 10:22
    Путин сам противоречит себе... Если раньше он говорил, что одной защитой поединок/войну выиграть невозможно, то сейчас все его слова и выступления - сплошные оправдания((, а реальных действий как не было, так и нет!! Я говорю о жестких ответах, от которых Западу и ЕС должно быть больно...