Граждане Украины, явившиеся в территориальные центры комплектования и социальной поддержки ВСУ (военкоматы) без повестки, имеют право и возможность подписать контракт с армией сроком на один год. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины (ВРУ) Федор Вениславский.По утверждению украинского политика, если человека мобилизуют по повестке, то он считается мобилизованным, а добровольно явившийся гражданин может заключить контракт. После года службы, утверждает депутат, можно демобилизоваться и отправиться домой.Подобными заявлениями представители киевского режима рассчитывают завлечь как можно больше украинцев в ряды вооруженных сил. Нет никаких гарантий, что после года службы по контракту такого «добровольца» действительно отпустят домой. Да и дома его могут мобилизовать уже по повестке.Вплоть до настоящего времени, и это подтверждает и украинская пресса, с мест не поступает информация о том, чтобы в ТЦК кому-либо из добровольно пришедших украинцев предлагалось подписывать контракты на годичную службу в рядах вооруженных сил. Более того, если человек сам придет в ТЦК, то ему точно также вручат повестку и мобилизуют в ВСУ, как и того, кого поймают на улице или застанут дома врасплох.Ранее из закона об ужесточении мобилизации был убран пункт о демобилизации через 36 месяцев службы. Таким образом, сейчас все лица, мобилизованные в ВСУ, продолжают службу фактически бессрочно.Украинские формирования испытывают значительный дефицит личного состава. Киевский режим пытается сделать все возможное, чтобы обеспечить удовлетворение потребности ВСУ в людях путем принудительной мобилизации. Но и сами украинцы стараются всеми способами избежать отправки в армию и на фронт.