Депутат ВРУ заявил, что добровольно пришедшие в ТЦК украинцы могут заключить контракт с ВСУ на год, чтобы не стать мобилизованными

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Депутат ВРУ заявил, что добровольно пришедшие в ТЦК украинцы могут заключить контракт с ВСУ на год, чтобы не стать мобилизованными

Граждане Украины, явившиеся в территориальные центры комплектования и социальной поддержки ВСУ (военкоматы) без повестки, имеют право и возможность подписать контракт с армией сроком на один год. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины (ВРУ) Федор Вениславский.

По утверждению украинского политика, если человека мобилизуют по повестке, то он считается мобилизованным, а добровольно явившийся гражданин может заключить контракт. После года службы, утверждает депутат, можно демобилизоваться и отправиться домой.



Подобными заявлениями представители киевского режима рассчитывают завлечь как можно больше украинцев в ряды вооруженных сил. Нет никаких гарантий, что после года службы по контракту такого «добровольца» действительно отпустят домой. Да и дома его могут мобилизовать уже по повестке.

Вплоть до настоящего времени, и это подтверждает и украинская пресса, с мест не поступает информация о том, чтобы в ТЦК кому-либо из добровольно пришедших украинцев предлагалось подписывать контракты на годичную службу в рядах вооруженных сил. Более того, если человек сам придет в ТЦК, то ему точно также вручат повестку и мобилизуют в ВСУ, как и того, кого поймают на улице или застанут дома врасплох.

Ранее из закона об ужесточении мобилизации был убран пункт о демобилизации через 36 месяцев службы. Таким образом, сейчас все лица, мобилизованные в ВСУ, продолжают службу фактически бессрочно.

Украинские формирования испытывают значительный дефицит личного состава. Киевский режим пытается сделать все возможное, чтобы обеспечить удовлетворение потребности ВСУ в людях путем принудительной мобилизации. Но и сами украинцы стараются всеми способами избежать отправки в армию и на фронт.
19 комментариев
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  1. Артём1979 Звание
    Артём1979
    +2
    Сегодня, 09:49
    Ну если выживет, то через год его добровольно принудительно отмогилизуют, уже пока к Бандерене по попадет.
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      0
      Сегодня, 10:02
      да никто не выпустит пока СВО не закончится и наши уже освободят их от укроярма
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 10:18
      Украинский депутат никогда не обманет. wink laughing
      ТЦК - это билет в один конец, на встречу с Бандерой. am
      Депутатам Рады надо принять закон о мобилизации депутатов. Вот это будет пополнение из идейных бойцов.
      1. Fiery_messenger Звание
        Fiery_messenger
        0
        Сегодня, 10:25
        Хлопчик - это украинский киллер. Врунчик - это укро-депутат. Ещё есть врушка - это, то же самое, что врунчик, только с правом неприкосновенности к "тяжёлой женской доле на Банковой".
  2. kvv Звание
    kvv
    +2
    Сегодня, 09:56
    похоже там xoxлoв за полных деб считают
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +2
      Сегодня, 10:03
      а разве это не так? психически здоровые люди с кастрюлями на голове по улицам не ходтя. они их вообще на голову не надевают
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 10:08
      Цитата: kvv
      похоже там xoxлoв за полных деб считают

      похоже, что они и есть полные ...
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 10:11
        Коротко про отношение ВСУ к мобилизованным/пойманным на улице.

        ВСУ стали выдыхаться в своем контрнаступлении, а наши войска начинают перехватывать инициативу и пытаются расширять захваченные плацдармы.

        "Северяне" пытаются вернуть утраченные в первые дни контрнаступления позиции. За высоту между Глубоким и Липцами идет встречное сражение, которое вряд ли закончится скоро, так как обе стороны проявляют упорство. До саммита в Швейцарии 16 июня здесь будет очень жестко.

        Киевский режим планирует использовать в авангарде наступления необстрелянный резерв, то есть недавно мобилизованных солдат. Их отправят в бой с целью измотать оборону российской армии. И только после этого в бой введут основные силы. Об этом сообщает телеграм-канал "Северный ветер".

        Также по данным "Северян", под Волчанском командование ВСУ вывело на восстановление Одесский 220 батальон 39 бригады береговой обороны, который потерял более 50% личного состава. Такая же участь ждёт ещё 500 недавно мобилизованных солдат из Кривого Рога и других недавно созданных бригад.

        Отношение Запада к мобилизованным, отловленных на улицах Украины как к расходному материалу, смертникам на лицо.

        На Западе долго думали, что делать, чтобы украинская армия наконец-то начала одерживать победы и придумали – необходимо отправить ВСУ в наступление. Причём срочно.Американский журнал Foreign Policy уверяет – наступление в ближайшее время просто необходимо Киеву, это усилит украинские позиции на будущих переговорах.

        Идея выглядит не очень, особенно, если вспомнить, что ровно год назад – 4 июня 2023 года – ВСУ уже ходили в наступление, которое привело к огромным потерям и полному провалу всей военной операции западного и украинского генералитета. Именно после того широко разрекламированного «контрнаступления» инициативу перехватила армия России, тогда как украинская армия до сих пор не может прийти в себя от понесённых потерь. И спустя год «западные кураторы» снова гонят своих подопечных в очередное «контрнаступление». Иначе, угрожают из-за океана, Киев может лишиться большей части военной помощи.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:56
    «После года службы демобилизоваться и отправиться домой» —

    — А может и раньше к месту "постоянной прописки" ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 10:09
      Конец один.... выход есть- плен.....
  4. monetam Звание
    monetam
    0
    Сегодня, 09:57
    Ну так оно и раньше так было, что ж тут нового ? Только депутат умалчивает о том, что после года контракта могут затянуть с его расторжением, во-первых, а во-вторых , после того как ты же прошел контрактную службу - так тебя могут запросто мобилизовать уже принудительно.
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      0
      Сегодня, 10:03
      мобилизуют сразу после выхода из кабинета где ты расторгнешь контракт . потому что ты уже "опытный пользователь"
  5. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 10:00
    Они что, бессмертные? По статистике живут укры на войне от 4 до 7 часов.
    1. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 10:01
      К тому-же при темпах анигиляции укров (1500-2000/сутки) , через год укров просто не останется.
  6. Илия Звание
    Илия
    0
    Сегодня, 10:03
    Как мило!) Как будто в управдом прийдут, для уборки территории. А мелким шрифтом внизу не прописано, сколько надо при этом заплатить зелени всяким военным товарищам)?
    Депутат ВРУ заявил, что добровольно пришедшие в ТЦК украинцы могут заключить контракт с ВСУ на год, чтобы не стать мобилизованными
  7. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:05
    Локтями уже толкаются? wassat
  8. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 10:16
    украинцы могут заключить контракт с ВСУ на год, чтобы не стать мобилизованными

    И что, уже очереди в ТЦК стоят, чтобы записаться в добровольцы, или опять, отлов голов ?
  9. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 10:20
    Граждане Украины, явившиеся в территориальные центры комплектования и социальной поддержки ВСУ (военкоматы) без повестки,
    ....такие граждане могут быть в двух вариантах...или с сильными психическими отклонениями или человек который спланировал попав на передок и уйти по Волге, тем самым обеспечив себе жизнь и закрыв вопрос об могилизации навсегда...других вариантов нет
  10. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 10:20
    Щитаю праильна!
    Всегда должен быть выбор - сдохнуть бесплатно или за деньги hi