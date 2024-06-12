Ракетные пророчества



Страница из «рукописи Сибиу»: многоступенчатые ракеты с коническим соплом и ракетная связка из двух ракет

«Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко.»

Откровения Иоанна Богослова, 1:3

«Но мой совет — больше мира и никакой войны, оставив винтовки спокойно на хранении, чтобы пуля не выстрелила, порох не сгорел и не намок, чтобы принц сохранил свои деньги, а арсенал владел своей жизнью; вот совет, который дает Конрад Хаас.»



Иллюстрация из книги Конрада Хааса



Многоступенчатые ракеты из книги Иоганна Шмидлапа

Идея узнать, что настоящее было предсказано много лет назад, всегда была важной движущей силой человеческого познания. Что, если есть веские доказательства того, что предсказание из прошлого в настоящее может быть правдой, и что оно содержится в древних писаниях, обнаруженных десятилетия назад? Сколько «копий сломано» в дебатах по поводу предсказаний Нострадамуса, что, дескать, был он в будущем и оттуда получил свои знания. Но тут есть один важный момент. Будь он в самом деле ну хотя бы в нашем будущем, то его поразили бы прежде всего… наши женщины в шортах и облегающих трико. Я вижу, какими глазами смотрят на таких женщин замотанные с головы до ног в свои одежды понаехавшие к нам азиатки и их мужики, облизывающиеся на них как кот на сметану. Вот и с Нострадамусом было бы то же самое. Он не столько занимался бы политикой, сколько смотрел бы на то, как мало прикрыты женщины нашей эпохи и удивлялся этому сверх всякой меры. Разные культурные парадигмы, от которых уйти было бы совершенно невозможно.Но вот в области конкретных технических достижений положение несколько иное. Есть, например, очень интересная «рукопись Сибиу», и вот в ней-то как раз и идёт речь о достижениях именно нашего времени, хотя написана она была несколько веков тому назад. Известно, что в «рукописи Сибиу» говорится, например, о… жидком топливе и многоступенчатых ракетах, а также об их сложных конструкциях. Многие люди скептически относятся к таким вещам, которые противоречат всему, что они когда-либо знали о том далёком от нас времени. Но в любом случае 450-страничная рукопись, найденная в Румынии около шести десятилетий назад Дору Тодеричиу, профессором науки и технологий Университета Бухареста, действительно существует. Рукопись была обнаружена в архивах города Сибиу ещё в 1961 году. И в ней Дору Тодеричиу нашёл и описания, и рисунки, на которых были изображены ранние ракеты разных видов, включая и многоступенчатые. Судя по оформлению текста и манере изложения, эта рукопись относится к XVI веку. Но кто её автор, точно никто не знает, хотя приписывается она некоему человеку по имени Конрад Хаас.Конрад Хаас (1509–1576) был немцем по происхождению и австрийским или трансильванско-саксонским военным инженером из королевства Венгрия. Возможно, он родился в Дорнбахе, который сейчас является частью Хернальса в Вене. И вот он-то, как считают, и был настоящим пионером ракетного движения. Его проекты включают трёхступенчатую ракету и пилотируемую ракету. Его эскизы и идеи просто потрясающие, особенно учитывая время, когда они создавались.В 1551 году Стефан Баторий, великий принц Трансильвании, пригласил Хааса в Германштадт, Восточно-Венгерское королевство, теперь переименованное в Сибиу, где он работал инженером-оружейником и также преподавал в Клаузенбурге, ныне известном как Клуж-Напока. Он написал на немецком языке трактат о ракетной технике, включающий сочетание технологий фейерверков и оружия, который широко известен как «Рукопись Сибиу». Работы Хааса также касались теории движения многоступенчатых ракет, различных топливных смесей с использованием жидкого топлива, а также дельтовидного оперения и колоколообразных сопел. В последнем абзаце главы о военном использовании ракет он написал:Видимо, идея ракетного движения именно в XVI веке занимала не только его одного. Потому что эта книга далеко не единственная. Есть и такое печатное издание, как «Книга о фейерверках» (Künstliche und rechtschaffene Fewrwerck zum Schimpff»), впервые напечатанная в Нюрнберге в 1561 году. Её автор Иоганн Шмидлап из Шорндорфа – баварский производитель фейерверков. «Огненная потеха», кстати говоря, была в то время очень популярной среди знати. Занимался фейерверками и легендарный Леонардо да Винчи, а какой может быть фейерверк без хотя бы самых примитивных ракет?Есть мнение, что именно Шмидлап был первым, кто успешно запустил многоступенчатую ракету. При этом свою ракету он соорудил, основываясь на концепции, изложенной в книге Конрада Хааса. В 1590 году он описал «ступенчатую ракету», то есть ракету, состоявшую из нескольких последовательно соединённых друг с другом ракет. Интересно, что до открытия рукописи Хааса первым описанием трёхступенчатой ракеты считалось её описание, принадлежавшее артиллеристу Великого княжества Литовского Казимежу Семеновичу, которое он сделал в 1650 году в книге «Великое искусство артиллерии» («Artis Magnae Artilleriae Pars Prima»). То есть около века после появления книг Хааса и Шмидлапа. Причём могли в то время быть и другие книги по ракетной тематике, которые до нас просто не дошли.Кстати, книга Семеновича была напечатана на латинском языке не где-нибудь, а в типографии издателя Яна Янсона в просвещённых Нидерландах. То есть с ней могло ознакомиться большое количество людей. Вот только, видимо, особого социального заказа на ракеты в то время не последовало. А так уже в то время вполне могли бы появиться и свои «катюши», для стрельбы по площадям, и даже «фау», способные нести большой заряд взрывчатого вещества.Как известно, в то время ракеты массово в дело «не пошли», хотя отдельные примеры их применения достаточно хорошо известны. Но зато сегодня ракетное оружие, по сути дела, встало на одну доску с артиллерией. Но… почему бы хоть отчасти не воспользоваться предложениями наших предков относительно применения уже имеющихся в нашем распоряжении боевых ракет?Ведь что такое ракета, как не средство доставки к цели некоего количества взрывчатого вещества? И чем больше такого вещества несёт ракета, тем лучше. Но… много взрывчатки в одну ракету заложить невозможно, поэтому-то широкое применение и нашли многозарядные ракетные установки типа «Град» и Ураган». Однако подчас возникает необходимость поражения какой-то одной важной и хорошо укреплённой цели. Разумеется, можно вызвать для этого самолёт и сбросить на него управляемую бомбу.Но есть и другой путь, причём довольно простой. Можно взять шесть ракет любого типа и «обернуть» ими такого же калибра металлическую трубу с блоком управления в носовой части и мощным зарядом внутри. Скрепить всё это можно стальными полосами, прихваченными электросваркой. Запустить такой «ракетный состав» можно с простейшей лотковой направляющей, установленной практически на любом грузовом автомобиле. Понятно, что дальность такой составной ракеты сильно уменьшится, но и 6-10 км для неё можно считать приемлемым радиусом действия, учитывая её поражающую мощь. А применять её можно так: заранее установил объект, приехал, произвёл пуск и… скорее назад. При необходимости маскировки такую ракету можно разместить даже в чём-то вроде бронированного автобуса!Соответственно, связав ракеты типа «Ураган», мы получим и большую мощность боезаряда, особенно если центральному блоку придать форму… «водонапорной башни» с узким основанием и массивной верхней частью, в которую могли бы упираться головные части прикреплённых к ней ракет. Взрывчатка могла бы наполнять её самая дешёвая и примитивная, например, жмых от подсолнечника в смеси с аммиачной селитрой и нитробензолом. Тут масса взрывчатого вещества вполне компенсирует его низкое качество, а главное – так можно использовать отходы производства растительного масла. Даже бурый уголь и торф в смеси с указанными выше веществами можно использовать, поскольку их эффективность тем выше, чем больше масса подобной взрывчатой смеси.Ну и последнее. Настильная траектория полёта такого «ракетного поезда» вполне может затруднить его перехват. Да и время поражения им цели противника на расстоянии в 6-10 км будет просто ничтожно. Конечно, это «пророчество», в общем-то, «так себе». Но кто знает, как может всё повернуться в реальной жизни…