Российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на четыре региона
Украинские вооруженные формирования провели очередную массированную атаку беспилотниками на российские регионы, противовоздушная оборона в течение ночи перехватила и сбила почти тридцать украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Согласно информации военного ведомства, в ночь с четверга на пятницу были атакованы Крым, Краснодарский край, Белгородская и Ростовская области. Самая массированная атака была на полуостров, над его территорией, а также над Азовским морем были сбиты 19 украинских БПЛА самолетного типа. Над Краснодарским краем удалось перехватить шесть.
— говорится в сообщении Минобороны.
Судя по отсутствию сообщений с мест, российская ПВО справилась с налетом, о последствиях на земле ничего не сообщалось, о возможных пострадавших тоже.
На сегодняшний день Белгородская область и Крым являются самыми атакуемыми регионами России, причем по полуострову бьют всем, чем возможно. Впрочем, по Белгороду тоже скоро полетит всё, что есть в арсенале ВСУ, поскольку Запад разрешил бить по приграничным регионам. А наложенные ограничения снимаются так же легко, как и накладываются.
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