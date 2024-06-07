Российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на четыре региона

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Российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на четыре региона

Украинские вооруженные формирования провели очередную массированную атаку беспилотниками на российские регионы, противовоздушная оборона в течение ночи перехватила и сбила почти тридцать украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Согласно информации военного ведомства, в ночь с четверга на пятницу были атакованы Крым, Краснодарский край, Белгородская и Ростовская области. Самая массированная атака была на полуостров, над его территорией, а также над Азовским морем были сбиты 19 украинских БПЛА самолетного типа. Над Краснодарским краем удалось перехватить шесть.



Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены: одиннадцать БПЛА над Крымским полуостровом; восемь БПЛА над акваторией Азовского моря; шесть БПЛА над территорией Краснодарского края; два БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Ростовской области.

— говорится в сообщении Минобороны.

Судя по отсутствию сообщений с мест, российская ПВО справилась с налетом, о последствиях на земле ничего не сообщалось, о возможных пострадавших тоже.

На сегодняшний день Белгородская область и Крым являются самыми атакуемыми регионами России, причем по полуострову бьют всем, чем возможно. Впрочем, по Белгороду тоже скоро полетит всё, что есть в арсенале ВСУ, поскольку Запад разрешил бить по приграничным регионам. А наложенные ограничения снимаются так же легко, как и накладываются.
4 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 10:11
    Точно перехватили ,ни куда обломки не упали?
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 10:20
      [Точно перехватили ,ни куда обломки не упали?]

      Возможно и упали, а возможно и нет. laughing
      Кубани тоже достается. Кто бы мог такое подумать ... дцать лет назад?!
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 10:24
      сбила почти тридцать украинских БПЛА.
      Обломки, как ни странно, падают на землю.... feel
      по Белгороду тоже скоро полетит всё, что есть в арсенале ВСУ,
      Бить по мирному городу ! Не'люди ! am
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:22
    . причем по полуострову бьют всем, чем возможно

    Фантомные боли от потери.... так не доставайся же, ты .... а вот фиг, вы, угадали....