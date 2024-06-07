В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть масштабное задымление в Киевской области вследствие пожара, вызванного ночным ракетным ударом по одному из объектов промышленной инфраструктуры.При этом сообщается, что пожар не удается потушить, несмотря на задействование пожарного поезда и других средств. В украинском Минэнэрго утверждают, что горящее предприятие не имеет отношения к энергетической инфраструктуре.В Киевской области сконцентрировано значительное количество украинских предприятий военной промышленности. Этим, помимо прочего, обусловлена нагрузка на электросети, из-за которой в Киеве наблюдаются длительные перебои с электроснабжением частных потребителей.Как правило, киевский режим не раскрывает результаты ударов по объектам, расположенным за городской чертой крупных населенных пунктов. Это касается как сугубо военных объектов, так и предприятий ВПК и энергетической инфраструктуры.В настоящее время удары по украинской энергетике наносятся с завидной регулярностью, вследствие чего, киевский режим фактически лишился практически всех тепловых электростанций и значительной части гидроэлектростанций. В настоящее время практически вся украинская энергетика функционирует исключительно благодаря мощностям оставшихся в распоряжении киевского режима АЭС. Однако, ввиду значительной нагрузки на устаревшее оборудование украинских АЭС, эти объекты с большой долей вероятности могут в любой момент выйти из строя.

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