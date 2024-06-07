Опубликованы кадры масштабного задымления в Киевской области после ночного ракетного удара по промышленному объекту

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Опубликованы кадры масштабного задымления в Киевской области после ночного ракетного удара по промышленному объекту

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть масштабное задымление в Киевской области вследствие пожара, вызванного ночным ракетным ударом по одному из объектов промышленной инфраструктуры.

При этом сообщается, что пожар не удается потушить, несмотря на задействование пожарного поезда и других средств. В украинском Минэнэрго утверждают, что горящее предприятие не имеет отношения к энергетической инфраструктуре.






В Киевской области сконцентрировано значительное количество украинских предприятий военной промышленности. Этим, помимо прочего, обусловлена нагрузка на электросети, из-за которой в Киеве наблюдаются длительные перебои с электроснабжением частных потребителей.

Как правило, киевский режим не раскрывает результаты ударов по объектам, расположенным за городской чертой крупных населенных пунктов. Это касается как сугубо военных объектов, так и предприятий ВПК и энергетической инфраструктуры.

В настоящее время удары по украинской энергетике наносятся с завидной регулярностью, вследствие чего, киевский режим фактически лишился практически всех тепловых электростанций и значительной части гидроэлектростанций. В настоящее время практически вся украинская энергетика функционирует исключительно благодаря мощностям оставшихся в распоряжении киевского режима АЭС. Однако, ввиду значительной нагрузки на устаревшее оборудование украинских АЭС, эти объекты с большой долей вероятности могут в любой момент выйти из строя.



21 комментарий
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  1. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 10:25
    "Маштабное задымление" чего - будки,комнаты, квартиры, ангара, цеха и т.д.? Или всё же "клубы дыма над..."?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 10:45
      "Маштабное задымление" чего - будки,комнаты, квартиры, ангара, цеха и т.д.? Или всё же "клубы дыма над..."?

      А вот это так просто не уточнишь... За любую информацию о пострадавших объектах публично опубликованную на Украине можно запросто за рещётку угодить и звание шпиона получить... БПЛА разведчики здесь тоже не помощники, собьют... Что-что, а ПВО в Киеве сильное... Будет надеяться, что попали туда куда надо было попасть... Точность у наших ракет очень даже хорошая... Сами укры это не раз подтверждали...
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 10:54
      "Маштабное задымление" чего - будки,комнаты, квартиры, ангара, цеха и т.д.? Или всё же "клубы дыма над..."?
      Может наркота гашиш курит?
    3. Октиллион Звание
      Октиллион
      +1
      Сегодня, 11:00
      Нефтебаза в н.п. Гребенки под Киевом. Если что-то много часов горит с чёрным дымом – 90% это нефтебаза.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:25
    . масштабное задымление в Киевской области вследствие пожара

    Та им не превыкать, в сумраке пребывать..... bully
    Душенка- то темная.......
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +6
    Сегодня, 10:27
    , киевский режим фактически лишился практически всех тепловых электростанций и значительной части гидроэлектростанций.
    Не хотели жить с лампочкой Ильича, пусть живут со свечкой Байдена. wassat
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +5
      Сегодня, 10:42
      Цитата: Uncle Lee
      Не хотели жить с лампочкой Ильича, пусть живут со свечкой Байдена.

      Ну, судя по видео... дорога хорошая, даже без следов ямочного ремонта, фуры туда/сюда курсируют, да и гражданские авто видны. Это точно воюющая страна, где ТЦК последних инвалидов отлавливают и машины у граждан в пользу фронта конфискуют?
      1. Фразах Звание
        Фразах
        0
        Сегодня, 11:12
        Да, дорога выглядит неприлично хорошо, это явное упущение со стороны командования России.
      2. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 11:44
        Это точно воюющая страна, где ТЦК последних инвалидов отлавливают

        Как Вы можете ставить под сомнение честнейшие речи Соловьёва и Скабеевой ? А ещё ,оказывается , газ до сих пор идёт через Украину..."Сам" сказал ... belay
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +1
          Сегодня, 11:53
          Цитата: dauria
          А ещё ,оказывается , газ до сих пор идёт через Украину..."Сам" сказал ...

          Ну то что газ идёт, как раз, ничего удивительного - бизнес есть бизнес, прои капитализме живём... А во то что дороги в таком состоянии... бахнуть по ним чем-нибудь площадным, что бы всё в дырках... и пусть ремонтируют! А это люди, техника, время, деньги... геммор короче...
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +3
    Сегодня, 10:31
    В украинском Минэнэрго утверждают, что горящее предприятие не имеет отношения к энергетической инфраструктуре.
    Аха, это крестьяне авто покрышки жгут))! bully
  5. Егоза Звание
    Егоза
    +9
    Сегодня, 10:32
    В Белой Церкви свет дают на 3 часа. Заводы закрываются. Людей отправляют "в отпуск" за свой счет. Хотя бы на 3 недели. Доскакались!
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 10:39
      Если часто, часто скакать.... тож энергия выделяется, такая скачкомашина.... drinks
  6. Болторез Звание
    Болторез
    +4
    Сегодня, 10:37
    задействование пожарного поезда и других средств
    Неужели жалко пробомбить еще раз немного через 10-15 минут, чтобы пожарные не лезли куда не надо?. США всегда так делают.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 10:40
    Хахло уже всё опровергло , гутарють що енто месные шашлыки жарють.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +1
      Сегодня, 11:04
      Эх, видно пригорели шашлыки то!
  8. пылесос
    пылесос
    0
    Сегодня, 10:45
    Идет декоммунизация, книги запретили, русский язык запретили, памятники сносят.а все построенное в Советское время почему то украинцы не декоммунизируют, вот сейчас приходится за них это делать
  9. Роман_ Звание
    Роман_
    0
    Сегодня, 10:51
    Интересно, а на такую дорогу фу16 сможет сесть, а то по зомбоящику говорят на украине аэродромов нема для фу16. Ни ямок, ни стыков - прям конфетка, а не дорога или это куевская постановка? А на деле там япошки живут ТоЯмы с ТоКанавами.
    1. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 12:25
      Киевский округ- это бывшее юго-западное операционное направление . На Грецию .Там дорог и аэродромов больше , чем у нас за Уралом . Найдут , куда посадить не только F-16 , но и шатл типа "Колумбия " . Если уж в Жулянах Ту-22м сажали . А это в черте города
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:05
    Цитата: Uncle Lee
    ... пусть живут со свечкой Байдена
    И желательно в одном месте, на котором обычно сидят.
  11. Serafim Звание
    Serafim
    0
    Сегодня, 11:33
    Щас скажут, что уничтожено огнем 40 вагонов долларов зелёными бумажками, и 20 вагонов евробумажками. ( штатовская евро- помощь ) для незалежников.