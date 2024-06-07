ВМС Украины провели в Чёрном море учения по высадке десанта на «необорудованное побережье»
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Украинские морские пехотинцы провели учения в Чёрном море, в ходе которых отрабатывалась высадка на «необорудованное побережье». Об этом сообщает ВМС Украины.
В заявлении говорится, что в ходе маневров морской десант в полной боевой выкладке совершил передислокацию с одного побережья на другое. При этом группа перемещалась под имитированным огнем противоборствующей стороны, избегая потенциально опасные участки маршрута.
Завершением тренировочной операции, как сообщается в ВМС Украины, стала высадка на «необорудованное побережье» для выполнения десантом поставленной перед ним задачи.
Касательно последней подробностей в украинском командовании сообщать не стали. Однако нетрудно догадаться, что именно отрабатывали морпехи ВСУ.
Напомним, что ранее ГУР Украины неоднократно пыталось высадить десант в Крыму. Очевидно, что вышеупомянутые маневры являются подготовкой к очередной подобной операции. Целью же десантников, высадившихся на «необорудованное побережье», может быть совершение терактов и диверсий на территории российского полуострова.
Стоит добавить, что в последнее время украинские боевики значительно усилили попытки атаковать Крым ракетами и беспилотниками. При этом практически перед каждой такой атакой над акваторией Черного моря кружит американский разведывательный дрон или британская авиация.
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