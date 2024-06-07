ВМС Украины провели в Чёрном море учения по высадке десанта на «необорудованное побережье»

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ВМС Украины провели в Чёрном море учения по высадке десанта на «необорудованное побережье»

Украинские морские пехотинцы провели учения в Чёрном море, в ходе которых отрабатывалась высадка на «необорудованное побережье». Об этом сообщает ВМС Украины.

В заявлении говорится, что в ходе маневров морской десант в полной боевой выкладке совершил передислокацию с одного побережья на другое. При этом группа перемещалась под имитированным огнем противоборствующей стороны, избегая потенциально опасные участки маршрута.



Завершением тренировочной операции, как сообщается в ВМС Украины, стала высадка на «необорудованное побережье» для выполнения десантом поставленной перед ним задачи.

Касательно последней подробностей в украинском командовании сообщать не стали. Однако нетрудно догадаться, что именно отрабатывали морпехи ВСУ.

Напомним, что ранее ГУР Украины неоднократно пыталось высадить десант в Крыму. Очевидно, что вышеупомянутые маневры являются подготовкой к очередной подобной операции. Целью же десантников, высадившихся на «необорудованное побережье», может быть совершение терактов и диверсий на территории российского полуострова.

Стоит добавить, что в последнее время украинские боевики значительно усилили попытки атаковать Крым ракетами и беспилотниками. При этом практически перед каждой такой атакой над акваторией Черного моря кружит американский разведывательный дрон или британская авиация.
29 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +6
    Сегодня, 10:29
    Целью же десантников, высадившихся на «необорудованное побережье», может быть совершение терактов и диверсий на территории российского полуострова.
    Желательно перебить всех ещё в воде. Это не гопота, не отлов тэцэкашников в ненужной. Эти упыри сознательные, и знают на что идут. angry
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 10:36
      Напомним, что ранее ГУР Украины неоднократно пыталось высадить десант в Крыму. Очевидно, что вышеупомянутые маневры являются подготовкой к очередной подобной операции.

      А когда их обратно в воду скинут, утонуть не боятся...??? Впрочем ещё нужно до берега добраться... am
    2. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 10:48
      Пока нам в России рассказывали про братский народ и наше единое целое, тот самый братский народ 30 лет готовили к войне с Россией и ненависти к ней.
      Теперь получается так что население Украины согласилось с тем, что 30 лет их правильно готовили к войне с Россией, потому что она на них напала в 2022 году.
      А вот как получилось так, что нам морочили голову голову про братский народ, который с таким остервенением и упрямством с 2014 года воевал против своих братьев и сестёр на Донбассе а теперь вот и против России, этот вопрос ещё ждёт своего пояснения.
      Судя по количеству пленных ВСУ, которых мы захватили или которые сдались в плен (6350 человек), желание с нами воевать у них ещё даже не пропало, а уж у морского десанта и подавно, так что выбивать их нужно либо на том берегу либо в море. Нам они точно уже ни к чему. soldier
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        -2
        Сегодня, 10:54
        Вы в каком году последний раз на Украине были?
        1. кредо Звание
          кредо
          -1
          Сегодня, 10:57
          Вы в каком году последний раз на Украине были?

          С какой целью интересуетесь?
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            -3
            Сегодня, 11:07
            Цитата: кредо
            С какой целью интересуетесь?

            Это что за приблатнённые понты? Верхушек где то нахватались? wassat
            Интересуюсь с целью составить мнение - судите вы об Украине и украинца исходя из собственного опыта или токма из того что вам СМИ вливают...
            1. кредо Звание
              кредо
              -1
              Сегодня, 11:17
              Это что за приблатнённые понты? Верхушек где то нахватались? wassat
              Интересуюсь с целью составить мнение - судите вы об Украине и украинца исходя из собственного опыта или токма из того что вам СМИ вливают...

              Если Вам как украинцы есть что сказать, излагайте русским литературным.
              1. AllX_VahhaB Звание
                AllX_VahhaB
                0
                Сегодня, 11:57
                Цитата: кредо
                Если Вам как украинцы есть что сказать, излагайте русским литературным.

                Понятно! На Украине вы никогда не были и судите о стране и населении на основании ток-шоу по ТВ! Ну а если кто имеет отличную от пропаганды точку зрения, даже основанную на личном опыте... Тот ЦИПСО-шник! hi
      2. мазута Звание
        мазута
        0
        Сегодня, 11:03
        Подготовка началась сразу после развала СССР,учения Си Бриз на территории бывшего ОдВо.В "легенде"фигурировала "большая восточная страна".Потом миротворческие миссии совместно с НАТО от Югославии бывшей до Афгана.А визит Кучмы с репетицией "вытеснения",когда мы хотели углубить фарватер в Керченском проливе со своей стороны?Ну что можно было получить от "дипломата"Черномырдина?К этому привели наши собственные проблемы 90 х,позиция "страуса с головой в песке" и нежелание видеть назревающий кризис.Не у простых естественно людей,а у Власти.Пьяной,дирижирующей и раздающей суверенитет кому не попадя.Политические предпосылки были заложены "мишкой с бельмом "и поддерживающей его компанией.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 10:35
    высадка на «необорудованное побережье»

    Они так уверены, что побережье будет необорудованным? Значит, надо приготовить сюрприз
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 10:38
    Прям какая то насмешка над нашими адмиралами ЧФ от бандеровцев...типа смотрите мы планируем десантные операции в Крыму и чихать мы на вас хотели ...это элемент психологической и информационной войны против России.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 10:41
      Возможно, вы правы. Где то конец зимы, начало весны ходила инфа, что наши готовят 40 тыс. морпехов. Обозреватели предполагали, что для десанта на Одессу/Николаев.
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 10:43
      Так мощно начихали, что у себя теперь копошатся, после реальных люлей которых они огребали при реальной попытке высадки. Теперь побезопаснее пиар акции проводят.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 10:39
    Корм для обитателей Чёрного моря .
  5. next322 Звание
    next322
    -1
    Сегодня, 10:43
    если это было масштабное учение,где была наша разведка?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -4
      Сегодня, 10:52
      если это было масштабное учение,где была наша разведка?

      там же, где и связь ....
  6. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    -2
    Сегодня, 10:45
    Украинские морские пехотинцы провели учения в Чёрном море, в ходе которых отрабатывалась высадка на «необорудованное побережье».
    Они ж вроде бы на Днепре, в Крынках, регулярно "тренируются"... Чо, в Днепре вода несолёная? Пусть с собой по пачке соли носят, что ли...

    Правильно про них В.Сальдо сказал - лемминги, они и есть тупые лемминги...
    Во время миграции лемминги собираются в огромные стаи и движутся в одном направлении, преодолевая все препятствия на своём пути. Они могут переплывать реки, взбираться на горы и даже пересекать моря.
    Причина миграций леммингов до сих пор остаётся загадкой для учёных. Некоторые считают, что миграции вызваны перенаселением и нехваткой пищи. Другие полагают, что миграции связаны с изменениями климата или солнечной активностью.
    Миграции леммингов часто заканчиваются трагически. Многие зверьки гибнут от голода, холода или хищников.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:01
    Украинские морские пехотинцы провели учения в Чёрном море, в ходе которых отрабатывалась высадка на «необорудованное побережье»
    Как я понимаю эта часть морпехов еще не востребована на ЛБС или это те кто пока проходит обучение? Их бьют на ЛБС, а они тренируются высаживаться на крымское побережье. Грандиозные планы явно не стыкуются с реальностью.
  8. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 11:02
    Честно говоря мне немного странно слышать, что ВСУ безнаказанно тренируются на побережье Черного моря. То есть, мы не контролируем побережье.

    Может, конечно, оно нам и не нужно.
    1. svp67 Звание
      svp67
      0
      Сегодня, 11:19
      Цитата: С.З.
      То есть, мы не контролируем побережье.

      Нет, с потерей острова Змеиный побережье Одесской области мы не контролируем. Тем более, что вдоль него идет трафик транспортных кораблей "зерновой сделки", под их прикрытием украинцы спокойно могут проводить подобные учения. Благо малых быстроходных катеров, в том числе и десантных у них достаточно...
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 11:43
      как можем контролировать побережье от Одессы до Николаева?
  9. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 11:08
    А морекопатели весьма неприхотливы, если их устраивает "необорудованное побережье". Считаю, что побережье таки следовало бы оборудовать для встречи дорогих гостей.
  10. svp67 Звание
    svp67
    0
    Сегодня, 11:15
    Напомним, что ранее ГУР Украины неоднократно пыталось высадить десант в Крыму.
    Украине в этом году передали достаточное количество быстроходных малых десантных катеров. Так, что ДА, попытку высадить и даже высадить морской десант силой до усиленной роты морской пехоты в Крыму они могут, но высадить десант это четверть задачи, три четверти это обеспечить его должным количеством МТО и огневой поддержкой. Даже многочисленные катера этого обеспечить качественно не смогут, потому если и будут десантные операции, то в дельте Днепра по захвату островов и чисто пропагандистские акции в самом Крыму
    1. С.З. Звание
      С.З.
      0
      Сегодня, 11:29
      Но с какой целью, кроме пропаганды, они высадят роту с большими рисками потери? Удержать плацдарм не смогут...

      Ну, диверсия в первобытном смысле - наскочить, чего-нибудь испортить и уйти.

      Допустим, смогут они высадиться в Севастополе и взорвать штаб ВМФ? :)
      1. svp67 Звание
        svp67
        0
        Сегодня, 11:32
        Цитата: С.З.
        Но с какой целью, кроме пропаганды, они высадят роту с большими рисками потери? Удержать плацдарм не смогут...

        Если Вы про возможность высадки на территорию Крыма, то ни кто туда роту посылать точно не будет, максимум взвод, а то и пару отделений.
        Десант в составе роты возможен на острова и побережье в дельте Днепра.
  11. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 11:18
    Слухи о планах чубатого десанта захватить и держать какое-то время прибрежный город в Крыму для картинки ходят уже с полгода. Британская шобла их усиленно тренирует.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 11:44
      ну если только для картинки
  12. Thumbs Звание
    Thumbs
    0
    Сегодня, 11:43
    Для максимальной приближенности учений, надо было накрыть квадрат высадки кассетниками. Богоизбранные не упустили бы такую возможность. Это непозволительное упущение для МО.
  13. Москаль 55 Звание
    Москаль 55
    0
    Сегодня, 12:04
    С каких плавсредств высаживались? В любом случае у них этих плавсредств должно быть значительно меньше.