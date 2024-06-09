Почему украинцы не восстанут против диктатуры Зеленского

Есть ли у нынешней Украины идеология?

«Как выглядит победа на Украине? Я не знаю. Это что, вечная смерть украинцев и русских, пока они все не будут стерты с лица земли? И Blackrock (крупнейшая в мире американская инвестиционная компания) придет туда и захватит все сельскохозяйственные угодья. Так что ли? Потому что мне кажется, что это именно так.»

Три причины, по которым восстания не произойдёт

«Ортодоксия высказывает определенные позиции. Люди привыкли вслушиваться в мнения политиков, писателей, интеллектуалов, экспертов, короче, «светочей разума», и поэтому воспринимают их мнение как правильное, поскольку как они (люди) полагают, так их («светочей») воспринимает большинство, поэтому люди боятся оказаться в изоляции в случае высказывания альтернативного мнения. Но главное, в процесс включены СМИ. Они обеспечивают статистику, необходимую для квазистатистического чувства, которое описано выше. Мнение «светочей интеллекта», размноженное в газетах, переданное через радио и телевидение, не оставляет сомнения в том, каково мнение большинства.»

«Решающий аргумент против суверенитета масс заключается в его механической и технической неосуществимости. Независимые массы не способны принимать даже самые необходимые решения самостоятельно. Несостоятельность прямой демократии, как и состоятельность непрямой, следует из численности. В споре с Прудоном (1849) Луи Блан задал вопрос: могут ли 34 миллиона человек (на тот момент это все население Франции) решить свои проблемы без того, без кого не может обойтись даже самый мелкий коммерсант, – без посредника? И сам же ответил: тот, кто ответит утвердительно, – сумасшедший»,

Заключение