Экс-глава аппарата Белого дома посоветовал ради завершения конфликта отдать России часть считающихся «украинскими» территорий

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Экс-глава аппарата Белого дома посоветовал ради завершения конфликта отдать России часть считающихся «украинскими» территорий

Для завершения вооруженного конфликта на Украине целесообразно отдать Российской Федерации часть тех территорий, которые Киев считает «своими». Это следует из заявления бывшего руководителя аппарата Белого дома Мика Малвейни.

Как утверждает бывший конгрессмен и чиновник, ранее он провел встречи с целым рядом экспертов и политических деятелей Европы и Ближнего Востока. Практически все они, отмечает Малвейни, последовательны в вопросе перспективы разрешения украинского конфликта, считая, что надо признать российскими ряд территорий, в том числе Донбасс и побережье Черного моря до Крыма.



По словам американского политического эксперта, некоторые его собеседники считают, что в противном случае Россия рано или поздно установит контроль над всей территорией Украины. При этом ни один политик или эксперт не считает возможным захват украинской армией тех территорий, которые сейчас находятся под российским контролем.

Если это верно — и общепринятым наиболее вероятным исходом на Украине станет раздел страны с небольшим риском полной победы России — то почему мы сейчас не ведем реальных дискуссий о прекращении войны?

- подчеркнул экс-глава аппарата Белого дома.

В то же время, Малвейни отметил и наличие рисков эскалации конфликта. К ним он отнес, в частности, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французского военного контингента на Украину. Еще один риск – одобрение США использования западных вооружений для нанесения ударов по целям на российской территории. Политический эксперт считает, что такие действия могут поспособствовать распространению конфликта за пределы Украины.

Однако даже если Франция отправит свои войска, а по российской территории будут наноситься удары западным оружием, ни о какой «победе» Украины в конфликте не может быть и речи. Следовательно, ситуация является тупиковой и необходимо переходить к переговорам. Ради завершения конфликта можно было бы отдать России часть территорий, считает американский экс-чиновник.
28 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +5
    Сегодня, 10:44
    Т.е. кинуть нам кость с барского стола? Может мы сами определим, что, где, как и сколько.
    1. Венд Звание
      Венд
      +4
      Сегодня, 10:47
      Ну если хотят что-то отдать, то можем принять минимум по самую западную Украину, максимум по польскую границы. Тогда и конфликт закончится
      1. ian Звание
        ian
        0
        Сегодня, 11:00
        И какие у вас планы на Львов, Тернополь, Ивано-Франковск? Их 50 лет советской власти на загнули. Они врожденно полуполяки, полупартизаны.
        За 30 лет они наконец почувствовали себя хозяевами и тут вы, такой красивый.... Думаю, вам там будут не рады.. angry
        1. SanichSan Звание
          SanichSan
          +1
          Сегодня, 11:10
          Цитата: ian
          И какие у вас планы на Львов, Тернополь, Ивано-Франковск?

          отличные планы! вы что-нибудь про Фолклендские острова слышали? вот по той же методике. soldier мы уже не в СССР и цацкаться с ними нет смысла. request
          Цитата: ian
          Думаю, вам там будут не рады..

          ну так вон граница с ЕС. украинский флаг в руки и вперед! laughing
          1. ian Звание
            ian
            +2
            Сегодня, 11:19
            Цитата: SanichSan
            вы что-нибудь про Фолклендские острова слышали? вот по той же методике.

            Слышал. В 1982 Аргентина попыталась отжать их у Британии, но получила по щам и аргентинский гарнизон капитулировал. По этой методичке? Не хотелось бы...
            Цитата: SanichSan
            ну так вон граница с ЕС. украинский флаг в руки и вперед!

            "Чемодан вокзал Россия". А они из дома уходить не захотели. С этого началась война на Донбассе. Улавливаете связь?
            Я так понимаю вы решили победить на чемпионате по скачкам на грабли. Невзирая..
            1. SanichSan Звание
              SanichSan
              0
              Сегодня, 11:38
              Цитата: ian
              Слышал. В 1982 Аргентина попыталась отжать их у Британии, но получила по щам и аргентинский гарнизон капитулировал. По этой методичке? Не хотелось бы...

              нет. оттуда выселили всё аргентинское население и сейчас там живут только британцы.
              Цитата: ian
              "Чемодан вокзал Россия". А они из дома уходить не захотели. С этого началась война на Донбассе. Улавливаете связь?

              улавливаю. они это пытались сделать с нами, но не вышло. теперь мы это сделаем с ними. хрущевского гуманизма не будет. семеричный ответ. request улавливаете связь? wink
              Цитата: ian
              Я так понимаю вы решили победить на чемпионате по скачкам на грабли. Невзирая..

              это скорее к вам относится. 80 лет попыток побрататься с украинством в основе которого ненависть к всему русском ничему не научила?
              1. ian Звание
                ian
                -1
                Сегодня, 11:52
                Цитата: SanichSan
                это скорее к вам относится. 80 лет попыток побрататься с украинством в основе которого ненависть к всему русском ничему не научила?

                Вы хотите занять Львов, а относится ко мне? Вы ничего не путаете? Я так понимаю ваш план- полная зачистка населения Украины и замена их русским. Знакомая стратегия.
                Цитата: SanichSan
                они это пытались сделать с нами, но не вышло. теперь мы это сделаем с ними
                У Алоизыча не вышло, у Зели с Порошенком не вышло, а у вас получится... Что сказать... Успехов в этом ряду. Как минимум в личной жизни.
                1. Alex 22 22 Звание
                  Alex 22 22
                  -1
                  Сегодня, 12:10
                  Цитата: ian
                  У Алоизыча не вышло, у Зели с Порошенком не вышло, а у вас получится
                  Стесняюсь спросить, а что у Ализовича с украинцами не получилось? Украинцы сапоги немцам лизали и прикивали от удовольствия. Толко восточную украину не вспоминайте. Она всегда была Россией и там всегда были русские. А у зели, что не так вышло? Надо ему, что бы тарасики дохли - вот они и дохнут тысячами. Скоро на укарине тряпок не хватит на флаги, что на скотомогильниках над каждым хероем стоят.
                  1. ian Звание
                    ian
                    0
                    Сегодня, 12:12
                    Марк Твен был прав....
                    Всего вам самого лучшего. hi
                    1. Alex 22 22 Звание
                      Alex 22 22
                      -1
                      Сегодня, 12:26
                      Цитата: ian
                      Марк Твен был прав
                      Глубоко, очень глубок, но абсолютно не информативно. Знаете Сенека тоже был прав. И Михаил Зощенко прав. Да многие были правы и Лобачевский кстати тоже (это я про параллельные прямые).
                2. Alex 22 22 Звание
                  Alex 22 22
                  -1
                  Сегодня, 12:21
                  Цитата: ian
                  Знакомая стратегия
                  А вот смотрите как: С 1920 года поляки постарались "размыть" местное население, ополячить его всеми правдами и неправдами. Украинский язык в государственных и образовательных учреждениях Западной Украины был запрещён, из оборота даже изъяли термин "украинец", его заменили на определение "малый поляк". В действительности украинцев поляки называли "быдло" или "хамы". В высших учебных заведениях Львова были упразднены все украинские кафедры. Поступить в университет отныне мог только гражданин Польши, давший ей присягу на верность.Лучшие земли были попросту изъяты у населения, на них поляки расселили осадников — польских переселенцев из числа отставных военных. Бывшие владельцы земли тут же становились их батраками, а по факту — бесправными рабами. Во Львове 88% пахотных земель принадлежали полякам. Своего пика польский террор достиг в 1938 году, когда поляки-католики отобрали у православных и грекокатоликов 300 храмов, запретили украинские книги, журналы и даже календари. Ввозить литературу на украинском языке тоже было нельзя. Министр образования Польши Грабский во всеуслышание заявлял, что украинцев не существует: "Их выдумали большевики!" "Украинский вопрос" польское правительство предполагало полностью решить за 25 лет. Что стояло за этой "программой", можно лишь догадываться. За десять лет из региона уехало почти 400 тысяч человек.
                  Цитата: ian
                  Вы хотите занять Львов
                  А вот: Был ли Львов в 30-е годы украинским? Нет. По данным местного чиновника Огоновского, в городе жило 312 тысяч человек. 63,5% были поляками, 24,1% — евреями, украинцами себя считали 7,8%, 3,5% были русинами, остальное население (1,1%) — другие национальности. . о данным всё того же доктора Огоновского, 23% львовских украинцев не умели даже читать, 73% были заняты тяжёлым физическим трудом, 4000 человек были заняты в торговле, но половина из них были наёмными сторожами. Из 35 тысяч львовских украинцев 9700 были слугами, 1400 — выполняли самую чёрную работу, а 9000 были рабочими и ремесленниками. Сами жители города признавались, что украинец во Львове до войны — это "неграмотный грузчик, который говорил на жуткой смеси из немецких и польских слов с вкраплениями местных говiрок".. Кого же они обслуживали? Поляков и евреев. Первые занимали все административные посты в городе, работали на транспорте и в области связи, были учителями, профессорами, юристами и владельцами фабрик. Еврейское население Львова доминировало в торговле: 62% против 27% поляков. Кроме того, еврейское население занимало более 70% вакансий врачей, нотариусов и адвокатов.Украинское население вокруг Львова представляло собой забитое, запуганное панами неграмотное и почти дикое крестьянство, раздетое и разутое. 60% всех детей на Львовщине были больны либо туберкулёзом, либо рахитом.
                  А теперь украинцы поляков боготворят, а нас ненавидят. Вот вам и результат хорошего отношения к "хаму" и "быдлу" по польскому же определению. А вы проповеди читаете. А давайте жить дружно, не забижать украинцев, а то они как...
                  1. ian Звание
                    ian
                    0
                    Сегодня, 12:36
                    Вас понесло. Я уже попрощался а у вас бурные фантазии прорвало...
                    Цитата: Alex 22 22
                    А вы проповеди читаете. А давайте жить дружно, не забижать украинцев, а то они как...

                    Будьте добры ссылку и точную цитату моих слов. Представите - разъясню их значение.
                    Нет- сходите к доктору. Он даст вкусную таблетку и видения прекратятся. В любом случае вы батенька ̶п̶и̶ играете словами. Словоблудие не мой конек, упражняйтесь в нем самостоятельно. Избавьте меня от ваших текстов.
        2. Alex 22 22 Звание
          Alex 22 22
          +1
          Сегодня, 11:12
          Цитата: ian
          За 30 лет они наконец почувствовали себя хозяевами
          Хозяевами чего они себя почувствовали? Или как в том анекдоте: дал дураку Бог стеклянный, а тот вышел пописать и об угол его вдребезги разбил. А что ж эти полупартизанские тарасики в лесах от мобилизации не скрываются. Или в землянках интернета нет? А почему же поляки укров не иначе как как быдлом считают, если в них наполовину польская кровь течет? А если за Полярный Круг отправить? Может там слегка охладятся бандеровские нацисты?
          1. ian Звание
            ian
            -1
            Сегодня, 11:22
            Это у вас поток сознания или вы хотите ответ на каждый вопрос?
        3. Венд Звание
          Венд
          +1
          Сегодня, 11:23
          Цитата: ian
          И какие у вас планы на Львов, Тернополь, Ивано-Франковск? Их 50 лет советской власти на загнули. Они врожденно полуполяки, полупартизаны.
          За 30 лет они наконец почувствовали себя хозяевами и тут вы, такой красивый.... Думаю, вам там будут не рады.. angry

          Не загнули, потому что Хрущёв амнистировал бандеровцев, даже тех, кто сбежал с немцами заграницу, и разрешил им занимать руководящие посты. Западную Украину можно отдать только если она войдёт в состав Польши, поляки украинцев изведут. А если там создадут террористическое государство Украина со столицей во Львове, то для России это будет очередная головная боль. Так что тут выбирать из двух зол.
          1. ian Звание
            ian
            +1
            Сегодня, 11:25
            Цитата: Венд
            Так что тут выбирать из двух зол.

            А из двух "добров" выбирать и не бывает. Всегда или "плохо" или "очень плохо". hi Даже если вначале кажется клубничным пирожком...
        4. Rage66 Звание
          Rage66
          0
          Сегодня, 12:16
          В мире много народов без своего государства...
          Цыгане, палестинцы, курды... Евреи наконец, тоже бы могли до сих пор быть без государства...
          Вот чубатым в эту компанию надо yes
    2. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 10:51
      Эксы такие щедрые лишь потому, что им за это уже ничего не будет.
      Среди действующих военных и чиновников США такого благодушия к России не наблюдается. request
    3. astepanov Звание
      astepanov
      0
      Сегодня, 12:29
      России не нужна Украина в качестве аннексированной территории - за исключением Крыма, Донбасса, Одессы и прочих исторически русских регионов. Украина должна иметь собственное, но полностью подконтрольное России (а по сути - марионеточное) правительство, нейтральный статус и ограниченные силы самообороны. На территории Украины должны размещаться российские военные базы, и, до полного разгрома бандеровщины - полицейские силы. Экономика должна быть подчинена российскому бизнесу: пусть берут кредиты, восстанавливаются - но не за счет бюджета России. У России слишком много проблем, чтобы полностью вешать на себя озлобленную, разоренную войной и ворьем окраину. В случае полного присоединения Украины на территорию России хлынут толпы эмигрантов, и попробуй с ними разберись - тут с таджиками-то никак не удается дел направить в разумное русло.
    4. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 12:32
      России нужны необратимые гарантии безопасности, т.е. - условия обстановки, исключающие само появление ЛЮБОЙ угрозы её национальной безопасности и национальным интересам, со стороны периметра от Черного моря до Балтики, от кого бы она ни исходила. А не "территории" сами по себе...

      За сим, т.н. "запад" должен базарить не о "территориях", а начать детально рассматривать и принимать требования Москвы, перереданные США и НАТО, в конце 2021-го года...
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 10:46
    Ради завершения конфликта можно было бы отдать России часть территорий, считает американский экс-чиновник

    А нас часть не устраивает. До ЗУ как минимум. tongue .
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:48
    «Ради завершения конфликта отдать России часть считающихся "украинскими» территорий" —

    — Вот именно считающихся, нам чужого не надо, мы своё возвращаем ...
  4. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +2
    Сегодня, 10:58
    Экс-глава аппарата Белого дома посоветовал ради завершения конфликта отдать России часть считающихся «украинскими» территорий©
    То есть - все
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 10:59
    Часть - это граница по Днепру + Николаев + Одесса. ИМХО - таков крайний минимум, на который России может пойти. Всё меньшее - категорически не приемлемо, ибо не решает ни одной из проблем, созданных в этом регионе нам Западом после распада Союза. А значит - новая война неизбежна лет через 10, только на этот раз - они к ней подготовятся гораздо серьёзнее. Оно - нам зачем?
  6. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 11:02
    Если это верно — и общепринятым наиболее вероятным исходом на Украине станет раздел страны с небольшим риском полной победы России — то почему мы сейчас не ведем реальных дискуссий о прекращении войны? - подчеркнул экс-глава аппарата Белого дома.
    Украинский развод crying в двух словах ... request Что характерно проценты теряет Байден lol
  7. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 11:06
    Эй, Малвейни! Чей Крым?
    Иди и своему деду Деменцию расскажи...
  8. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +1
    Сегодня, 11:14
    Politický expert je asi málo informovaný, nebo se hraje na hlupáka. Je přece plánem USA držet válku na Ukrajině co nejdéle, případně rozšířit konflikt do Evropy. Západní fašismus nestojí o mír.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 11:15
      Политолог, вероятно, плохо информирован или валяет дурака. В конце концов, в планах США – сохранить войну на Украине как можно дольше или распространить конфликт на Европу. Западный фашизм не выступает за мир.