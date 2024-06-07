Экс-глава аппарата Белого дома посоветовал ради завершения конфликта отдать России часть считающихся «украинскими» территорий
Для завершения вооруженного конфликта на Украине целесообразно отдать Российской Федерации часть тех территорий, которые Киев считает «своими». Это следует из заявления бывшего руководителя аппарата Белого дома Мика Малвейни.
Как утверждает бывший конгрессмен и чиновник, ранее он провел встречи с целым рядом экспертов и политических деятелей Европы и Ближнего Востока. Практически все они, отмечает Малвейни, последовательны в вопросе перспективы разрешения украинского конфликта, считая, что надо признать российскими ряд территорий, в том числе Донбасс и побережье Черного моря до Крыма.
По словам американского политического эксперта, некоторые его собеседники считают, что в противном случае Россия рано или поздно установит контроль над всей территорией Украины. При этом ни один политик или эксперт не считает возможным захват украинской армией тех территорий, которые сейчас находятся под российским контролем.
- подчеркнул экс-глава аппарата Белого дома.
В то же время, Малвейни отметил и наличие рисков эскалации конфликта. К ним он отнес, в частности, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французского военного контингента на Украину. Еще один риск – одобрение США использования западных вооружений для нанесения ударов по целям на российской территории. Политический эксперт считает, что такие действия могут поспособствовать распространению конфликта за пределы Украины.
Однако даже если Франция отправит свои войска, а по российской территории будут наноситься удары западным оружием, ни о какой «победе» Украины в конфликте не может быть и речи. Следовательно, ситуация является тупиковой и необходимо переходить к переговорам. Ради завершения конфликта можно было бы отдать России часть территорий, считает американский экс-чиновник.
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