«Ночь была очень напряженной»: Польша подняла в воздух истребители на фоне ракетного удара по Украине
Польские истребители были вынуждены дежурить в воздухе из-за российских ракет, вошедших в воздушное пространство Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны республики.
Появление российских самолетов стратегической авиации Ту-95МС вынудило командование ВВС Польши поднять в воздух не только польские самолеты, но и истребители союзников. Дежурство в воздухе составило несколько часов, авиация внимательно отслеживала российские ракеты, чтобы они не залетали в польское воздушное пространство. Оперативное командование ВС Польши выпустило специальное заявление для населения страны:
В Варшаве отметили, что ночь была «очень напряженной», работала вся система противовоздушной обороны республики, стараясь не допустить прилета российских ракет по польской территории. Еще напряженней ночь прошла для украинской ПВО, которой пришлось отражать ночную атаку. Впрочем, в Генштабе ВСУ не унывают, они опять «сбили» все, что только летало в небе Украины этой ночью. Согласно сводке Воздушных сил ВСУ, ни ракеты, ни дроны-камикадзе «Герань» так и не смогли поразить цели. Осталось только узнать, откуда взялось столько попаданий, о которых пишут украинские паблики.
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