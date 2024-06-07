«Ночь была очень напряженной»: Польша подняла в воздух истребители на фоне ракетного удара по Украине

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«Ночь была очень напряженной»: Польша подняла в воздух истребители на фоне ракетного удара по Украине

Польские истребители были вынуждены дежурить в воздухе из-за российских ракет, вошедших в воздушное пространство Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны республики.

Появление российских самолетов стратегической авиации Ту-95МС вынудило командование ВВС Польши поднять в воздух не только польские самолеты, но и истребители союзников. Дежурство в воздухе составило несколько часов, авиация внимательно отслеживала российские ракеты, чтобы они не залетали в польское воздушное пространство. Оперативное командование ВС Польши выпустило специальное заявление для населения страны:



Предупреждаем, что в нашем воздушном пространстве были подняты в небо польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации.


В Варшаве отметили, что ночь была «очень напряженной», работала вся система противовоздушной обороны республики, стараясь не допустить прилета российских ракет по польской территории. Еще напряженней ночь прошла для украинской ПВО, которой пришлось отражать ночную атаку. Впрочем, в Генштабе ВСУ не унывают, они опять «сбили» все, что только летало в небе Украины этой ночью. Согласно сводке Воздушных сил ВСУ, ни ракеты, ни дроны-камикадзе «Герань» так и не смогли поразить цели. Осталось только узнать, откуда взялось столько попаданий, о которых пишут украинские паблики.
24 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 10:43
    Дрожите отчетливей! bully ........
    И тебя вылечим.... bully
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 10:58
      Цитата: Mouse
      Дрожите отчетливей! ........
      И тебя вылечим....

      Они боевую тревогу отрабатывают, + летчики часы налёта увеличивают, что тоже никогда лишним не бывает...
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 11:01
        Ну... ресурсов не жаль ..... пущай поотрабатывают до дрожи в коленках... wassat
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +7
      Сегодня, 10:59
      Польские истребители были вынуждены дежурить в воздухе из-за российских ракет, вошедших в воздушное пространство Украины.

      А ударов будет всё больше... Пшеки, вы теперь вообще спать не собираетесь...??? Так и будете взлетать каждом ударе...??? Ну ничего, надеюсь скоро привыкните....
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +5
    Сегодня, 10:45
    Бравые поляки тоже чуть-чуть, как-бы, принимали участие laughing
  3. ian Звание
    ian
    +9
    Сегодня, 10:46
    "ночь была «очень напряженной», работала вся система противовоздушной обороны республики, стараясь не допустить прилета российских ракет по польской территории"
    Поправьте меня- российские ракеты к ним уже залетали? Украинские помню, крики что "це москали" помню, а фактов не помню.... Был такой бородатый анекдот- "Что тут делаешь? Крокодилов разгоняю. Так их же тут нет? Значит хорошо разгоняю..."
    1. Дмитрий Иванов_8 Звание
      Дмитрий Иванов_8
      +1
      Сегодня, 10:55
      В течение 1 минуты (пока наша ракета была над их территорией - Поленья были вне НАТЫ). А так сами украинцы мирный польский трактор из ПВО подбили
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 10:58
      Цитата: ian
      Был такой бородатый анекдот- "Что тут делаешь? Крокодилов разгоняю. Так их же тут нет? Значит хорошо разгоняю..."
      Развивая Вашу мысль, можно внести предложение к главам, например, Португалии и Испании наградить поголовно всех, от старшего помощника младшего посыльного до главкомов ПВО орденами "за отличное несение службы и предотвращение российского вторжения в воздушное пространство". Ведь ни одна российская ракета не забрела в воздушное пространство Испании и Португалии? Значит, молодцы! laughing
      1. HAM Звание
        HAM
        +3
        Сегодня, 11:11
        Вы,возможно,будете смеяться,но так и будет.......домой поедут все в орденах и медалях.....сдерживали же... hi
  4. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 10:49
    Ну, хай ляхи полетают, пока....)
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 10:54
      Конечно. Пусть гоняют свои Ф-16. Они у них и так не самой первой свежести, а постоянные подъемы в воздух и полёты ресурса планеру самолёта никак не добавляют. Опять же горючку жгут. А какую горючку? Ф-16 керосином "советского" химсостава не заправишь - этим литакам нужно специальное топливо JP-8. Поляки такое не производят сами. Так что-а..... laughing Нехай летают.

      зы Стоимость одного лётного часа Ф-16 начинается от 27 тыс. USD (если это не перегоночный полёт пустого самолёта). Летайте, бздышеки, почаще.....
      1. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        +5
        Сегодня, 11:02
        А украм зимой еще понадобится Топливо JP-8+100LT — это вариант топлива JP-8+100 для работы при низких температурах. Если конечно самолеты поставят.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:22
    В Варшаве отметили, что ночь была «очень напряженной»
    Учитывая активное участие в конфликте Польши, то нельзя исключить, что в будущем может оказаться "ночь очень тревожной" не только для польских военных.
  6. BASIOR
    BASIOR
    -3
    Сегодня, 11:41
    Цитата: Nexcom
    Конечно. Пусть гоняют свои Ф-16. Они у них и так не самой первой свежести, а постоянные подъемы в воздух и полёты ресурса планеру самолёта никак не добавляют. Опять же горючку жгут. А какую горючку? Ф-16 керосином "советского" химсостава не заправишь - этим литакам нужно специальное топливо JP-8. Поляки такое не производят сами. Так что-а..... laughing Нехай летают.

    зы Стоимость одного лётного часа Ф-16 начинается от 27 тыс. USD (если это не перегоночный полёт пустого самолёта). Летайте, бздышеки, почаще.....

    Именно поэтому был куплен корейский FA-50PL. Они стоят вдвое дешевле в обслуживании, а их авионика и вооружение аналогичны F-16.
    Скоро мы будем летать для вас FA-50 PL, F-16, F-35.
    Я знаю, ты ничего не боишься. Ты бессмертен и попадаешь прямиком в рай....
    Привет из Польши.
    1. алабурга Звание
      алабурга
      +1
      Сегодня, 11:47
      Подляков ничему история не учит, необучаемые неумные люди от рождения. Всегда лежат под тем, кто больше платит, и как откровенно высказался Сикорский: отсасывают, как последние нигеры.
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 12:05
      Нет, не боюсь. И тебе привет с Урала. А что, уже что ли научились FA-50 PL эксплуатировать и летать? А то там вроде что-то с тренажёрами были проблемы и с обучением.....
      В ABW служишь, наверно?
    3. Dave36 Звание
      Dave36
      +1
      Сегодня, 12:07
      Главное, что бы реальный привет из России не прилетел по Речи Посполитой...
    4. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:18
      Или из SWW ??
      _________________________________
  7. polinet Звание
    polinet
    0
    Сегодня, 11:43
    Цитата: Lev_Russia
    Польские истребители были вынуждены дежурить в воздухе из-за российских ракет, вошедших в воздушное пространство Украины.

    А ударов будет всё больше... Пшеки, вы теперь вообще спать не собираетесь...??? Так и будете взлетать каждом ударе...??? Ну ничего, надеюсь скоро привыкните....

    Точно пусть привыкают, и думают надо ли им это.
  8. BASIOR
    BASIOR
    -3
    Сегодня, 12:20
    Цитата: Nexcom
    Нет, не боюсь. И тебе привет с Урала. А что, уже что ли научились FA-50 PL эксплуатировать и летать? А то там вроде что-то с тренажёрами были проблемы.....
    В ABW служишь, наверно?

    Приятель, трава не сразу превращается в молоко. То же самое касается и внедрения нового вооружения.
    Печально то, что вы все еще угрожаете своим соседям. Но только более слабые. У меня такое впечатление, что это твоя радость в жизни. Интересно, кто тебе поможет, если на тебя нападет сосед, который сильнее? Китай. Тогда у тебя будут друзья?
    Сегодня вы, как дети, отталкиваете от себя потенциальных партнеров, угрожая всем окружающим уничтожением в наивном чувстве безнаказанности. Кто живет мечом, тот умирает от меча.
    Я желаю вам мира.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 12:26
      Большего бреда я никогда не читал. Уж ваша Польша нам точно не нужна - не собираемся мы на неё нападать. Да и на другие страны тоже.
      И ещё - не надо называть меня приятелем. Я с вами дружбу не заводил и не знаю кто мне пишет. Так вы, пан, из SWW или SW ?
      А насчёт меча - так это вы там вооружаетесь как будто не знаю с кем собрались воевать.
      Хотя понятно с кем......
  9. BASIOR
    BASIOR
    -2
    Сегодня, 12:38
    Цитата: Nexcom
    Большего бреда я никогда не читал. Уж ваша Польша нам точно не нужна - не собираемся мы на неё нападать. Да и на другие страны тоже.
    И ещё - не надо называть меня приятелем. Я с вами дружбу не заводил и не знаю кто мне пишет.

    Польша принадлежит полякам. Нас не интересуют ваши потребности. Мы готовимся к войне, потому что хотим мира. Но на всякий случай мы этого не избежим, Польша – не Чехия. С уважением, ФСБ.
    Друг – это то, что принято в цивилизованных странах называть пользователем форума в Интернете. Достаточно. Я забыл, что пишу русскому. Я сожалею о своей ошибке.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 12:45
      У вас острый приступ польского националистического бреда, пан. Это неизлечимо. Вы не слышете что вам говорят. Вы не хотите это слышать и слушать. В этом вся проблема......
      Ещё раз повторяю - не собираемся мы на вашу Польшу нападать.... Нафик она нам не нужна.

      зы Много сведений военного характера удалось тут насобирать для SW ?
  10. Everevil Звание
    Everevil
    +1
    Сегодня, 12:39
    Цитата: BASIOR
    Именно поэтому был куплен корейский FA-50PL. Они стоят вдвое дешевле в обслуживании, а их авионика и вооружение аналогичны F-16...

    Что-что? Куплен? Это пишет представитель страны-иждивенца? Правильно писать нам купили. Сами по себе вы столь же бесполезны, как страна 404. Только щёки надувать умеете. Ничего, кроме генетической спеси negative
    Привет из суверенной России winked