Службы береговой охраны Японии, США и Южной Кореи провели свои первые трёхсторонние учения

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Службы береговой охраны Японии, США и Южной Кореи провели свои первые трёхсторонние учения

Службы береговой охраны Японии, США и Южной Кореи провели свои первые трехсторонние учения в четверг, 6 июня, у берегов Японии, пишет The Asahi Shimbun.

В материале говорится, что страны укрепляют свои морские связи в ответ на возросшую настойчивость Китая в предъявлении своих территориальных претензий. В частности, в Южно-Китайском море участились стычки между судами береговой охраны КНР и Филиппин. Это вызывает опасения, что споры могут перерасти в вооруженный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами, которые выступают давним союзником Филиппин.



Вышеупомянутые совместные учения состоялись в соответствии с соглашением лидеров трех стран, подписанном в августе прошлого года, «об укреплении сотрудничества в области безопасности для защиты мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

Патрульные суда из каждой страны и два вертолета присоединились к поисково-спасательным операциям в водах у северного побережья Майдзуру в префектуре Киото. В основе сценария лежало спасение членов экипажа южнокорейского судна, которое загорелось после столкновения с другим судном, сообщает издание со ссылкой на береговую охрану Японии.

Как пишут эксперты, Токио в последние годы значительно усилил свою оборону на юго-западе страны, включая Окинаву и ее внешние острова, которые имеют стратегическое значение на фоне растущей напористости Китая и напряженности вокруг Тайваня.

В свою очередь, командования береговой охраны Японии, США и Южной Кореи в прошлом месяце подписали соглашение о совместной работе по сохранению морских ресурсов, противодействию незаконному рыболовству, проведению поисково-спасательных операций и улучшению возможностей обеспечения правопорядка в контролируемых водах.
10 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:09
    Опять в войнушку играют в тепличных условиях.Южнее опуститься ссыкотно к спорным территориям.Там можно попасть под пожарные брандсбойты Береговой Охраны КНР .В миг бы спесь охладили.
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 11:09
    На снимке в статье береговая охрана?
    Мы с друзьями на рыбалку на таком ездим... Несерьёзно как-то...
    1. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      +1
      Сегодня, 11:37
      Для японцев нормально, а у южнокорейцев должно быть что-то ну очень военное, если уж там в случайных инцидентах корветы тонут.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 11:50
        Цитата: Прокоп_Свинин
        Для японцев нормально
        Японцы в свободное от службы время на них в прибрежных водах съедобные камни вылавливают (потому что всё, что имеет клеточное строение, они уже выловили и съели)?
        lol
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:11
    Сообразили на троих...... winked
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 11:22
    """Это вызывает опасения, что споры могут перерасти в вооруженный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами, которые выступают давним союзником Филиппин."""

    Ога.. Конфликт будет между Китаем и США, а пиндюлей огребать будут японцы с корейцами. Или амеры сами в бой собрались?
    1. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:28
      Конфликт будет между Китаем и США, а пиндюлей огребать будут японцы с корейцами
      Это вы правильно заметили - первыми действительно в случае конфликта отгребут южные корейцы с японцами имея на своей территории американские базы и находясь в географической близости.
  5. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 11:57
    США дважды бомбили Японцев ядерными бомбами.
    Японцы откровенно считали корейцев рабами.
    Сегодня они в одной сшасовской упряжке грозят войной КНДР и КНР, удивительно что с человеками делают деньги.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 12:02
      Удивительно, что память у людёв такая короткая.....
    2. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 12:02
      Цитата: Jacques Sekavar
      США дважды бомбили Японцев ядерными бомбами.
      Японцы откровенно считали корейцев рабами.
      Сегодня они в одной сшасовской упряжке грозят войной КНДР и КНР, удивительно что с человеками делают деньги.

      Не деньги, а Китай. Там Вьетнам радостно принимает американские авианосцы. Потому как Китай на всех соседей адово быкует.