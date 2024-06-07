Это не угрозы, это уже факты... Когда вы сообщаете о чем-то как о возможности, значит, это уже по сути решенный вопрос

Запад действительно может отправить свои войска на Украину. Это дал понять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступив в эфире национального радио Kossuth.Ранее европейские политики активизировали дискуссии о том, стоит ли направлять на Украину войска Североатлантического альянса. Возможность отправки французского военного контингента, в частности, допустил президент Франции Эммануэль Макрон. Глава венгерского правительства Орбан считает, что если такие разговоры ведутся, то это означает, что войска действительно введут.- подчеркнул премьер-министр Венгрии.Кроме того, Орбан дал нелестную характеристику событиям, происходящим в Евросоюзе. Он назвал сложившуюся ситуацию «военным психозом». По словам главы венгерского правительства, отправка западных военнослужащих на Украину станет логическим завершением данной ситуации.Венгрия выступает против отправки войск стран-участниц НАТО на Украину. И Орбан, и министр иностранных дел Петер Сийярто известны своим критическим отношением к украинскому конфликту и к помощи Запада киевскому режиму.Позиция Будапешта в данном вопросе однозначна – Венгрия настаивает на проведении переговоров и урегулировании конфликтной ситуации мирным путем. Кроме того, ранее появлялась информация, что Венгрия готова пересматривать свое членство в НАТО из-за слишком активной вовлеченности альянса в украинские события.