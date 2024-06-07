«Это решённый вопрос»: премьер-министр Венгрии высказался о возможной отправке западных военных на Украину

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«Это решённый вопрос»: премьер-министр Венгрии высказался о возможной отправке западных военных на Украину

Запад действительно может отправить свои войска на Украину. Это дал понять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступив в эфире национального радио Kossuth.

Ранее европейские политики активизировали дискуссии о том, стоит ли направлять на Украину войска Североатлантического альянса. Возможность отправки французского военного контингента, в частности, допустил президент Франции Эммануэль Макрон. Глава венгерского правительства Орбан считает, что если такие разговоры ведутся, то это означает, что войска действительно введут.



Это не угрозы, это уже факты... Когда вы сообщаете о чем-то как о возможности, значит, это уже по сути решенный вопрос

- подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Кроме того, Орбан дал нелестную характеристику событиям, происходящим в Евросоюзе. Он назвал сложившуюся ситуацию «военным психозом». По словам главы венгерского правительства, отправка западных военнослужащих на Украину станет логическим завершением данной ситуации.

Венгрия выступает против отправки войск стран-участниц НАТО на Украину. И Орбан, и министр иностранных дел Петер Сийярто известны своим критическим отношением к украинскому конфликту и к помощи Запада киевскому режиму.

Позиция Будапешта в данном вопросе однозначна – Венгрия настаивает на проведении переговоров и урегулировании конфликтной ситуации мирным путем. Кроме того, ранее появлялась информация, что Венгрия готова пересматривать свое членство в НАТО из-за слишком активной вовлеченности альянса в украинские события.
29 комментариев
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  1. paul3390 Звание
    paul3390
    +7
    Сегодня, 11:01
    Если НАТО и дальше будет уверенно, что любые их выходки останутся безнаказанными - то конечно отправят. А чего нет-то?
    1. ian Звание
      ian
      +9
      Сегодня, 11:05
      Цитата: paul3390
      А чего нет-то?

      Как говорил один мой знакомый гопник -" могу, поэтому буду".
      Однажды переоценил свои возможности.... Почти год ходил на костылях.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 11:38
        Натовские военнослужащие были на Украине ещё до начала СВО и участвуют в боевых действиях с самого начала. Просто сейчас Микрон озвучивает формализацию их участия в боевых действиях. По сути это дальнейшее повышение эскалации.
        Нашей Госдуме следует принять закон о денежном вознаграждении за информацию о месторасположении иностранных военнослужащих на Украине. Это позволит ухилянтам заработать деньги на взятки для пограничников, чтобы покинуть территорию Украины и избежать могилизации.
        После принятия закона, можно будет провести для Украины рекламную кампанию под слоганом:
        Сдай натовца - получи деньги на жизнь!!! wink laughing good
        1. ian Звание
          ian
          0
          Сегодня, 12:02
          Цитата: Бородач
          После принятия закона, можно будет провести для Украины рекламную кампанию под слоганом:
          Сдай натовца - получи деньги на жизнь!!

          Патриотизм превращается в бизнес. Сдавать будут всех и неоднократно. Будут ловить глухонемых, поляков в приграничье и сдавать как инструкторов.
        2. ARIONkrsk Звание
          ARIONkrsk
          -1
          Сегодня, 12:34
          Цитата: Бородач
          Натовские военнослужащие были на Украине ещё до начала СВО и участвуют в боевых действиях с самого начала. Просто сейчас Микрон озвучивает формализацию их участия в боевых действиях. По сути это дальнейшее повышение эскалации.
          Нашей Госдуме следует принять закон о денежном вознаграждении за информацию о месторасположении иностранных военнослужащих на Украине. Это позволит ухилянтам заработать деньги на взятки для пограничников, чтобы покинуть территорию Украины и избежать могилизации.
          После принятия закона, можно будет провести для Украины рекламную кампанию под слоганом:
          Сдай натовца - получи деньги на жизнь!!! wink laughing good

          Нашим в ответ на это надо пригласить наемников из других стран, таких как Венесуэла, Сирия, Иран, КНДР, Африка, Латинская америка и прочих желающих.
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 11:06
      В том-то и дело, что они не уверены на счет ЛЮБЫХ безнаказанных выходок. Иначе бы уже давно официально зашли на окраину. И они постоянно играют в словоблудие. Отправка своих военных на окраину, это далеко не тоже самое, что официально ввести туда свои войска.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 11:08
        А им пока было без надобности. Они свято верили что укровермахт при помощи ихнего вундерваффе справится и сам.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +2
          Сегодня, 11:12
          Если бы вопрос стоял только в "надобности", то они вместе с xoxлом, год назад бы наступали, чтобы гарантированно победить. А не сейчас, когда потратилось много укропа и он назад пятится. Они всегда ждали чья сторона брать будет, чтобы присоединиться к победителю и никогда не вставали на сторону проигрывающего.
    3. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      -1
      Сегодня, 11:13
      Власть в России воровская. Недавние аресты генералов это отлично показали.
      Возглавляет всю эту шайку ворья - гарант. Воровская власть это беззубая власть.
      Гарант сначала сократил армию, военные училища, погранвойска, ВПК, а соответственно флот. По сути все танки, самолеты, артилерия нам достались от большевиков. Которые в войне понимали гораздо больше гаранта и воров-генералов.
      Так вот с эту беззубую власть воров никто на планете не боится. Это даже не тень СССР, это пшик. Нам сюда не только интервенцию начнут, а скоро внешнее управление введут из США.
      А обнуленный гарант будет только пугать врагов по телевизору страшными карами. А МИД высказывать озабоченность.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +5
        Сегодня, 11:37
        Цитата: Оби Ван Кеноби
        А обнуленный гарант будет только пугать врагов по телевизору страшными карами. А МИД высказывать озабоченность.

        И это есть горькая правда ! К сожалению....
    4. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 11:14
      «А чего нет-то?»©
      Это касается кого угодно, начиная с годовалого младенца...request Но с ребëнком проще - пендель животворящий творит чудеса. С пенделем НАТО сложнее будет.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        -1
        Сегодня, 11:21
        У ведущих стран НАТО - полным-полно уязвимых мест по всему земному шарику. Стоит создать им там ощутимые проблемы - уверен, сразу в ум войдут. Кто бы только это проделал..
      2. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        -1
        Сегодня, 11:47
        Я реально не понимаю, с какого перепугу мы до сих пор тянем военную лямку за всех и не трясем наших доброжелательных наблюдателей, только форумы и олимпиады для них за свой счет организуем. Власть со своими жирафьими рефлексами давно должна была шевелить китай, причем ежедневно.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:13
    Кстати запад очень возмущён Орбаном ,российский газ покупал,покупаю и буду покупать.Это приговор Украине от Орбана.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 11:28
      Запад очень надеется на выборы в Европомойку 9 июня в Венгрии.По их мнению оппозиция должна оказать серьёзное сопротивление.На днях Венгрия прикупила 5 % акций газового месторождения Шах Дениз в Азербайджане ,которое контролирует англицкое ВР. На всякий случай перестраховывается.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 11:18
    Это не угрозы, это уже факты... Когда вы сообщаете о чем-то как о возможности, значит, это уже по сути решенный вопрос
    Прав Орбан. Это доказывают предыдущие заявления о возможных поставках того или иного оружия когда оно, как правило, уже на украине. Та же ситуация и с представителями стран НАТО в виде военных советников, инструкторов, специалистов, "добровольцев".
  4. Rostislav Звание
    Rostislav
    +5
    Сегодня, 11:26
    Обязательно отправят. Безнаказанность порождает вседозволенность. Так как со стороны России в ответ на все действия запада только пресловутый "красные линии", над которыми кто только ни смеялся, то обязательно отправят.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -1
      Сегодня, 11:52
      России в ответ на все действия запада только пресловутый "красные линии", над которыми кто только ни смеялся, то обязательно отправят.

      То ли у шахматиста мозгов не хватает, то ли советники уровнем Суркова, но даже с дивана видно, что ситуация деградирует. Деградировала 8 лет, деградирует снова. Ну надо же когда-то учиться начинать. Орбан предупреждал об отправке еще пол года назад, а этот сидел руки сложив.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 12:24
        У четких захвативших власть в 90е, мозги полностью под другое заточены и переформатированию не подлежат.
  5. алабурга Звание
    алабурга
    +4
    Сегодня, 11:43
    Путин, своей политической импотенцией и предательством своих вертикальных, завел Россию в тупик: или воевать с нато как в ВОВ, или ядерная война.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -1
      Сегодня, 11:49
      Вот именно, как в ВОВ, то есть коалицией, китай нужно приводить в чувства, хватит им объективных марсиан изображать - "и нашим и вашим".
      1. алабурга Звание
        алабурга
        +3
        Сегодня, 11:55
        Китайцы никогда не впрягутся за Россию, и не будут воевать с ней коалицией. Россия им нужна слабая, поэтому, они суетятся за свою мирную конференцию, ни мира-ни войны на укрорейхе, это то, что их устроит, Россия будет выживать, а значит постоянно нуждаться в Китае, Китай будет на этом зарабатывать, пользуясь печальным положением России.
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          0
          Сегодня, 12:03
          Слабая россия = американская колония. Китайцам новая колония под боком не нужна, т.к. они следующие в очереди, без вариантов. А вот задом крутить при нулевой с нашей стороны настойчивости они любят.
          1. алабурга Звание
            алабурга
            +2
            Сегодня, 12:12
            Она станет китайской колонией, зависимость будет такая же, как когда то от кремлевских западных партнеров. Посмотрите кого Путин оставил у власти, тех же, кто делал из России западную колонию, они просто развернутся в другую географическую сторону. Или Вы надеетесь, что набиулины, грефы, силуановы и прочие тимуркины команды собираются Россию делать самодостаточной и независимой.
            1. ИванИванов Звание
              ИванИванов
              -2
              Сегодня, 12:16
              Она не станет китайской колонией по двум причинам:

              1. Активных планов колонизировать россию у китая нет - им бы с тайванем разобраться
              2. Агрессия запада связана, в том числе, с тем, чтобы "российский трофей" никогда не достался китаю. Ни в качестве союзника, ни в качестве "прибыльных развалин". Это же очевидная вещь
              1. алабурга Звание
                алабурга
                +1
                Сегодня, 12:30
                Это будет экономическая колонизация, т.е зависимость по ряду промышленных товаров, чипов и сопутствующих товаров, интернета, оборудования. Все то, что было и с западом.
                Задумки у запада совершенно другие. Иначе, еще бы 10 лет трепетных объятий кремлевских западных партнеров, и тогда пушечным мясом, для войны фашингтона с Китаем, стала бы российская армия. Логически объяснить такое не получается: то ли запад массово страдает слабоумием (подтолкнув Россию в объятия Китая), то ли это какой то план, о котором знают, только, они. Вот честно, как расшифровать этот сложный геополитический ребус непонятно.
                1. ИванИванов Звание
                  ИванИванов
                  -1
                  Сегодня, 12:33
                  и тогда пушечным мясом, для войны фашингтона с Китаем, стала бы российская армия.

                  Так в том то и дело. Именно поэтому из слабой РФ китай будет выдавлен экономическими политическими средствами. Парадокс, но только более-менее суверенная РФ может обеспечить китаю свой рынок. И конечно, никакой силы сибири 1,2 ему не будет, что резко ограничит его энергетический суверенитет.
      2. Бомба Звание
        Бомба
        +2
        Сегодня, 12:30
        Какая ВОВ? В 1941 воевал союз. Какой сейчас союз у РФ? С негритосами и бывшими духами в тапках? Такие союзы шо пуля из говна. Эту баланду теперь придется расхлебывать в одиночку против всего западного сборища.
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          -1
          Сегодня, 12:42
          Привлекать надо все заинтересованные стороны. В том числе "негритосов и бывших духов". Дартаньянить в одиночку, со своим ограниченным ресурсом очень проблемно и очень несправедливо.