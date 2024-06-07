США близки к созданию буксируемых приманок для боевых самолётов

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США близки к созданию буксируемых приманок для боевых самолётов

Визуализация приманки AN ALE-55, развернутой позади F/A-18E/F Super Hornet


Соединенные Штаты постепенно приближаются к созданию забортовых приманок для своей боевой авиации, которые работают подобно буксируемой ГАС на военных кораблях, заставляя средства поражения противника концентрироваться на уничтожении ложной мишени, расположенной на значительном удалении от истинной цели.



Концерн BAE Systems объявил, что ВМС США заключили контракт стоимостью $95 млн для разработки «усовершенствованных капсул радиоэлектронного противодействия», предназначенных для защиты морских патрульных самолетов P-8A Poseidon. Компания утверждает, что уже провела успешное тестирование летной годности и эффективности работы капсулы, конструкция которой была разработана в ходе создания прототипа еще в 2021 году.


Прототип буксируемого модуля РЭБ для P-8A


Данный прототип снаряжен радиоэлектронной приманкой AN ALE-55, уже находящейся на вооружении истребителей ВМС F/A-18E/F Super Hornet и защищающей их от атак с земли и с воздуха. Модуль, оснащенный этой приманкой, следует за самолетом, с которым она связана оптоволоконным кабелем – через него можно выдавать команды, например, какие конкретно сигналы генерировать.

Параллельно с мая BAE Systems ведет в рамках контракта с ВМС разработку новой двухдиапазонной приманки (DBD), которая будет обладать улучшенными возможностями по сравнению с AN ALE-55, в том числе за счет снижения размеров и веса.


Визуализация разрабатываемой приманки DBD


В концерне заявляют, что, кроме приманок, буксируемые капсулы будут снаряжены дополнительными системами радиоэлектронной борьбы и наблюдения, предназначенными в том числе для оказания помощи в обнаружении угроз. Как указывается, капсулы имеют открытую архитектуру и в перспективе могут быть оснащены оборудованием различного назначения.

Конструкция самой капсулы основана на ПКР AGM-84 Harpoon, одного из основных видов оружия в текущем арсенале P-8A. Вероятнее всего, модуль с приманкой будет устанавливаться на один из пилонов P-8A, находящихся под крылом самолета.

17 комментариев
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +4
    Сегодня, 12:29
    А как маневрировать с такой дурой за хвостом? Я уж не говорю про фигуры высшего и не очень пилотажа...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 12:41
      Нашёл про наши разработки чего то подобного ещё в 2018-м...
      " Российские зенитчики получили интеллектуальные ракеты-мишени.
      Разработана ракета, способная имитировать самолеты, вертолеты и гиперзвуковые летательные аппараты. По данным «Известий», экспериментальные боевые стрельбы с применением новых РМ прошли в прошлом году на испытательных полигонах Ашулук (Астраханская область) и Телемба (Бурятия). С интеллектуальными мишенями боролись зенитные системы С-400 и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С»."
      Уж не знаю как у нас обстоят дела с этим сейчас, но понятно, что в этом направлении наши тоже работают...
    2. AKuzenka Звание
      AKuzenka
      0
      Сегодня, 12:41
      Они не будут "фигурять", иначе могут намотать на свой хвост. laughing
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 12:29
    И назвать эту штукенцию по классике "Фоксер"!
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 12:33
      Цитата: Копчёный
      И назвать эту штукенцию по классике "Фоксер"!
      "Выксер". Угадайте, какая буква случайно напечаталась? lol
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +3
        Сегодня, 12:34
        "Фоксер" это была буксируемая акустическая приманка для немецких акустических торпед в ВМВ.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          -1
          Сегодня, 12:38
          Цитата: Копчёный
          "Фоксер" это была буксируемая акустическая приманка для немецких акустических торпед в ВМВ.
          А "Выксер" со случайной буквой - это идея что-то за реактивным самолётом на верёвочке таскать.
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            +1
            Сегодня, 12:40
            Да вроде тащится за реактивным самолётом-заправщиком шланг и норм. Никаких нарушений физики или новых законов.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 12:46
              Цитата: Копчёный
              Да вроде тащится за реактивным самолётом-заправщиком шланг и норм. Никаких нарушений физики или новых законов.
              Я, конечно, в строительном институте аэродинамику не изучал, но, как мне думается, шланг заправщика и какой-то "Выксер" на верёвочке, тянущийся за маневрирующим самолётом - это немного разные вещи.
              Ещё немного, и придумают САПС, красочно представленную в американском фильме "Скалолаз" с С.Сталлоне и продублированную в нашем новошлёпе "Экипаж".
              1. Копчёный Звание
                Копчёный
                0
                Сегодня, 12:48
                Так планируют тянуть не за истребителем на паре махов, а для P-8A Poseidon.
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 12:32
    Что-то я не верю в эту хреновину. Как скорость синхронизировать и маневры? Что-то на утку похоже
  4. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 12:37
    Цитата: AllX_VahhaB
    как маневрировать с такой дурой за хвостом? Я уж не говорю про фигуры высшего и не очень пилотажа...

    это проблема!
    а вдруг веревку на пропеллер намотает?
    п.с. и в америке, а тем более в BAE неумных людей немного, скорее всего эта приманка запускается в нужный момент (при подлете ракеты), да и высший пилотаж это скорее про бипланы первой мировой войны...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:37
    Неужели всё так просто .А как быть с психикой лётчика: Майверик теперь можешь не делать противоракетный маневр,когда в тебя летит ракета . У тебя за спиной на буксире " семь жизней". no
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 12:42
      Ну да, манёвр противоракетный на P-8A Poseidon. Этот как его, "кобра Каталкина!
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 12:42
      А в чем прикол? Ну ок, ну влетит одна ракета в нее и все. Тросик оборвется, как тепловая и прочие сигнатуры определенно уже не сможет. Кароче...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:46
    У кого нибудь есть опыт езды на Феррари с прицепом на тросе с мешками кортошки по трассе формулы одын?Я думаю Феррари будет в дребезги на первом повороте ,а прицеп с кортохой будет цел
  7. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    0
    Сегодня, 12:51
    буксируемые капсулы будут снаряжены дополнительными системами радиоэлектронной борьбы и наблюдения,

    А потом капсулы снарядят собственными крыльями, далее самостоятельным двигателем, потом вооружением...
    И опять получится новый самолет.