«Северный ветер»: Штурмовые группы «Бесстрашных» продвинулись вперёд, выбив противника из опорника в районе н.п. Зелёное

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«Северный ветер»: Штурмовые группы «Бесстрашных» продвинулись вперёд, выбив противника из опорника в районе н.п. Зелёное

Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продолжают давить на противника в Харьковской области, медленно, но верно продвигаясь вперед. Тактические успехи наших войск имеются как в Волчанске, так и на Липцевском направлении. Об этом сообщает ТГ-канал «Северный ветер».

По имеющимся данным, в Волчанске продолжаются тяжелые бои, штурмовые группы «Бесстрашных» наступают на территории Агрегатного завода, буквально выдавливая противника оттуда. Продолжаются бои в районе многоэтажек, где за противником осталось несколько домов, здесь без изменений, очень активно работают вражеские снайперы, знающие местность. На востоке города имеется продвижение на 200 метров вперед. Как заявляют наши бойцы, в Волчанске действует очень большое количество украинских дронов, также продвижению мешают снайперские засады и катакомбы под городом, оставшиеся еще со времен СССР. Оказывается, там они тоже есть. Общее продвижение составило до 340 метров.



Под Липцами ситуация тоже тяжелая, но за прошедшие сутки нашим удалось взять опорник ВСУ в лесном массиве западнее н. п. Зеленое. Атака была столь стремительной, что растерявшийся противник был вынужден бежать, оставив на месте несколько трупов и побросав вооружение. Попытка ВСУ отбить данный опорный пункт закончилась для них новыми потерями. Общее продвижение здесь составило более 600 метров.


Как отмечает российский ресурс, в последнее время активизировалась украинская разведка, что может говорить о скором контрударе ВСУ, который готовит украинский Генштаб. Одновременно активизировалась украинская ЦИПСО, публикуя фейковую информацию о якобы разгромленных российских подразделениях и множестве российских пленных. Это не соответствует действительности.

Как уже сообщалось, Зеленский поставил Сырскому задачу до «саммита мира» в Швейцарии выбить российские войска из Харьковской области, продемонстрировав силу украинской армии.
23 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. svp67 Звание
    svp67
    +7
    Сегодня, 11:26
    Это не соответствует действительности.
    Положение там непростое. Идут тяжелые встречные бои, позиции могут переходить из рук в руке по несколько раз. В тактическое окружение попадают то их, то наши штурмовые группы, которые приходится вытягивать с большим напряжением сил. Небо просто "жужжит" от дронов, как наших так и их... все решит умение, мастерство, решимость и бесстрашие солдат, офицеров и генералов. Я верю в наших ребят. Удачи им, большой военной удачи. Берегите себя
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 11:54
      Если по-началу наступление на Харьковском направлении продвигалось понемногу каждый день, то сейчас боевые действия стали позиционными, как по всей линии фронта. Удалось немного отодвинуть линию фронта от Белгорода, но обстрелы города не прекратились.
      Да, удалось ещё растянуть линию фронта, заставить командование ВСУ потратить резервы, нанести потери противнику, в том числе на марше перебрасываевым резервам.
      В целом успех можно обозначить, как ограниченный. Правда это позволило потеснить врага на других направлениях.
      Имеет ли смысл расширять линию фронта и дальше, не имея возможности и средств для тактических и оперативных прорывов линии фронта? Это решать Генштабу.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 12:04
        Средства и силы есть, мы не используем их, точнее используем необходимый минимум.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 12:14
          И что у нас есть?
          Перевеса в дронах у нас нет. Возможно паритет, но не более.
          Для наступления наши дроны должны господствовать в воздухе. Иначе наступления не будет, а будут большие потери.
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            -2
            Сегодня, 12:24
            Слушайте, какие к сёрту дроны? Эти вундервафли для линии фронта, ну вглубь км на 20/40. Если это война_ где авиация, где уничтожение про центров противника, админ зданий управления противника? Где вы видели, атаку или прорыв хотя б дивизией, про остальное молчу. Или вы думаете, что если пишут, бойцы такой то армии, такой то дивизии, такого то полка взяли какой-то Урюпинск, условно, то по вашему там действовала дивизия или полк? Идёт полицейская операция руками МО. Мы не задействуем мощь нашей Армии. Лично у меня впечатление, что мы там обкатывает и людей и технику, конечно ценой потерь, с той стороны тоже не аниматоры.
            1. Chepa
              Chepa
              +1
              Сегодня, 12:45
              А где наша связь , разведка. Потеря А50 аукнулась
          2. Chepa
            Chepa
            +2
            Сегодня, 12:32
            Народное производство и покупка дронов, а промышленного так и не сделали. Рекламы много а на деле
            1. Владимир80 Звание
              Владимир80
              0
              Сегодня, 12:45
              Народное производство и покупка дронов, а промышленного так и не сделали. Рекламы много а на деле

              возможно мини-старство обороны Старой Каледонии устарело, а возможно им поставлены иные (противоположные) задачи...
      2. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +5
        Сегодня, 12:06
        Имеет ли смысл расширять линию фронта и дальше, не имея возможности и средств для тактических и оперативных прорывов линии фронта? Это решать Генштабу.

        Смотря чего мы хотим. Если хотим латать дыры, терять 10000 в мес по самым скромным оценкам, топчась на одном месте и ждать, пока западу все надоест, то мы поступаем правильно но стратегически неверно. В таком формате это война на годы, если не будет эскалации, а она будет на фоне сеножуйства кремля и виляний китая.
      3. Chepa
        Chepa
        -1
        Сегодня, 12:24
        Есть данные что наш удар был предупредительным. У украинцев готовилось наступление на Белгород. Поэтому такое малое продвижение и вперёди они все таки начали свой наступ.
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          0
          Сегодня, 12:47
          Есть данные что наш удар был предупредительным

          конечно же "достоверные" данные, которым никто никогда не найдет подтверждений....
          (в 2022г так врали про "атомную бомбу в аэропорту гостомеля")
  2. rs777 Звание
    rs777
    +1
    Сегодня, 12:14
    Хо.ол с утра пошел в наступление западнее Липцов с большим количеством артиллерии и бронетехники.
  3. Фактор Звание
    Фактор
    +1
    Сегодня, 12:16
    Путин доверяет Герасимову и об этом предупредили нового министра обороны Белоусова.
    Чистки генералитета не будет.
  4. Chepa
    Chepa
    +1
    Сегодня, 12:21
    В Волчанске честно говоря отступаем
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -4
      Сегодня, 12:32
      правильно и делаете, лучше вам быстрее отступать)))))
      1. Chepa
        Chepa
        -1
        Сегодня, 12:33
        Настюха мы отходим, чтобы потом укровонючек утилизировать фабами
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          -2
          Сегодня, 12:34
          нигде такой новости не было
          1. Chepa
            Chepa
            0
            Сегодня, 12:39
            Настя , было к сожалению от военкоров. В Ютуб наш военкор , набрать РФ, картинка медведь. И от украинцев есть их военкор Олег Петренко тоже показал на карте где наши продвинулись , а где отошли
  5. Chuk-i-gek Звание
    Chuk-i-gek
    +2
    Сегодня, 12:30
    Да простят меня ветераны-аксакалы данного сайта, но не могу не высказаться. Понимаю, что закидают тапками, но. Мне, как человеку с высшим военным образованием (военная академия им. М.В.Фрунзе) дико режет слух и глаз неуместное употребление в последнее время слова "тактическое". Лепят, кто куда хочет. Объясните мне ,что такое "тактическое окружение", "тактический прорыв", "тактический бинокль"? Бывает стратегический бинокль? Для чего эта бредотня? Чтобы красивее звучало? Ну нет же таких терминов в военном деле. Мы вроде на сайте Военное обозрение общаемся. Давайте будем придерживаться военной терминологии, а не терминологии непонятных военкоров. Нет тактического прорыва. Прорыв обороны или есть, или нет. Он может быть на тактическую, оперативную или стратегическую глубину. Все. Ну это так, крик души. А по поводу ситуации под Харьковом, то почему-то мне кажется, что украинцы готовят контрудар. И думается мне, что будет там не все так просто, как хотелось бы. Тревожно как-то складывается обстановка в последнюю неделю. Дай Бог, чтобы я ошибался.
    1. Chepa
      Chepa
      -1
      Сегодня, 12:35
      Не кажется что готовят, а подготовили, просто наш ГШ опередил ударом и созданием группы Север
      1. Chuk-i-gek Звание
        Chuk-i-gek
        +2
        Сегодня, 12:40
        Ну вообще-то я имел ввиду контрудар по группировке "Север". Наш ГШ пока еще никаких превентивных мер не предпринял. Или я что-то пропустил за последние сутки?
        1. Chepa
          Chepa
          0
          Сегодня, 12:42
          У
          Скоро саммит в Швейцарии и наши раскрыли план удара по Белгороду, чтобы у зелени был какой то козырь. Вот мы двинулись на Харьков. Сегодня было сообщение, что наши начали вводить резервы, что не делали ранее
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 12:49
      Для чего эта бредотня

      это "тактическое вранье" (придется привыкать, к сожалению)