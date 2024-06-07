«Северный ветер»: Штурмовые группы «Бесстрашных» продвинулись вперёд, выбив противника из опорника в районе н.п. Зелёное
Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продолжают давить на противника в Харьковской области, медленно, но верно продвигаясь вперед. Тактические успехи наших войск имеются как в Волчанске, так и на Липцевском направлении. Об этом сообщает ТГ-канал «Северный ветер».
По имеющимся данным, в Волчанске продолжаются тяжелые бои, штурмовые группы «Бесстрашных» наступают на территории Агрегатного завода, буквально выдавливая противника оттуда. Продолжаются бои в районе многоэтажек, где за противником осталось несколько домов, здесь без изменений, очень активно работают вражеские снайперы, знающие местность. На востоке города имеется продвижение на 200 метров вперед. Как заявляют наши бойцы, в Волчанске действует очень большое количество украинских дронов, также продвижению мешают снайперские засады и катакомбы под городом, оставшиеся еще со времен СССР. Оказывается, там они тоже есть. Общее продвижение составило до 340 метров.
Под Липцами ситуация тоже тяжелая, но за прошедшие сутки нашим удалось взять опорник ВСУ в лесном массиве западнее н. п. Зеленое. Атака была столь стремительной, что растерявшийся противник был вынужден бежать, оставив на месте несколько трупов и побросав вооружение. Попытка ВСУ отбить данный опорный пункт закончилась для них новыми потерями. Общее продвижение здесь составило более 600 метров.
Как отмечает российский ресурс, в последнее время активизировалась украинская разведка, что может говорить о скором контрударе ВСУ, который готовит украинский Генштаб. Одновременно активизировалась украинская ЦИПСО, публикуя фейковую информацию о якобы разгромленных российских подразделениях и множестве российских пленных. Это не соответствует действительности.
Как уже сообщалось, Зеленский поставил Сырскому задачу до «саммита мира» в Швейцарии выбить российские войска из Харьковской области, продемонстрировав силу украинской армии.
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