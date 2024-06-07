Причиной инцидента с самолётом F-15 на американской авиабазе стало «недопонимание при радиосвязи с диспетчерами»

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Причиной инцидента с самолётом F-15 на американской авиабазе стало «недопонимание при радиосвязи с диспетчерами»

Как показало расследование, самолет F-15 ВВС Национальной гвардии американского штата Орегон оказался в дренажной канаве из-за того, что летчик не использовал системы экстренного торможения. Причиной, помешавшей американскому летчику задействовать эти системы, стал "сбивающий с толку радиовызов".

Как сообщает американское издание Task & Purpose, летчик F-15 допустил несколько ошибок во время аварийной посадки, в том числе в ходе радиосвязи с диспетчерской вышкой, как утверждается, произнес экстренное слово только один раз вместо того, чтобы повторить его три раза. Кроме того, в отчете утверждается, что еще одной причиной едва не случившейся авиакатастрофы стал отказ гидравлических систем.



Комиссией было установлено, что основной причиной аварии, вследствие которой был выведен из строя самолет стоимостью более 35 миллионов долларов, стало решение летчика не задействовать систему экстренного торможения. В качестве еще одной причины, поспособствовавшей аварии, называется недопонимание, возникшее в ходе радиосвязи с диспетчерами, а также халатность технического персонала, перед взлетом не обнаружившего наличие утечки в гидравлической системе машины.

При этом сообщается, что летчик, обладающий летной практикой более трех тысяч часов, в ходе очередного тренировочного полета обнаружил неполадки гидравлики, после чего объявил диспетчерам о намерении совершить аварийную посадку. После посадки стало очевидно, что из-за утечки в тормозной системе дальнейшие действия чреваты катастрофой, исходя из чего летчик принял решение не заходить на второй круг, а продолжить посадку, задействовав аварийные системы. Однако, вследствие возникшего в процессе радиосвязи с диспетчерской вышкой недопонимания, не был задействован тормозной трос и самолет свалился в дренажную канаву.
10 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 12:01
    "... самоле́т свалился в дренажную канаву." Там ему и место. laughing
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 12:06
      Минус один борт. good
      Жаль, что лётчик копыта не отбросил. sad request
    2. Mouse Звание
      Mouse
      -1
      Сегодня, 12:09
      "... самоле́т свалился в дренажную канаву." Там ему и место. laughing

      Да и всю штату туда же....
  2. Chuk-i-gek Звание
    Chuk-i-gek
    +1
    Сегодня, 12:01
    Ну что сказать? Позлорадствую. Не хорошо это конечно, но люблю вероятного противника всем сердцем, всей душой. Не задействовали тормозной трос, нужно было летчику задействовать тормозные труселя, как тормозной парашют.
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 12:08
    Недопонимание на авиабазе США, у летчика с налётом 3000часов и диспетчеров. Техники не заметили утечки из гидравлики... А они говорят про укролётчиков на F16 и техников только прошедших курс обучения... Представляю какое там будет "понимание".
    Дай Бог каждому F16, на окраине, по дренажной канаве.
  4. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +1
    Сегодня, 12:09
    Ну вот и пиндocы "ценных специалистов" из кишлаков подтянули.
    За рычаги F-15 посадили...
    Какое тут недопонимание?
    "Моя аглицки плёхо гаварил, два баран за экзамен даваль..."?
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:29
    Оказывается "экстренное слово" в нештатной ситуации необходимо успеть произнести три раза, а не один. А при экстренном случае на это будет время? Что-то сами себе усложняют.
  6. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 12:32
    Причиной, помешавшей американскому летчику задействовать эти системы, стал "сбивающий с толку радиовызов".
    В самый раз пересмотреть принцип работы диспетчерской службы на авиабазе штата Орегон. Надеюсь что у наших не также. Но основные элементы более чем очевидны. К летчику с налетом более 3-х тысяч часов более чем странно предъявлять претензии учитывая что пилот предпринял все свои навыки с тем чтобы сохранить вверенную машину. Стойку шасси и тормоза в ремонт, техникам выговор с занесением полноты негодования в роговой отсек. Диспетчеру отстроить частоту работы радиовызова путем ударно-вибрационной нагрузки об место принятия решения. recourse
  7. ASM Звание
    ASM
    0
    Сегодня, 12:44
    Так и навевает разговор в стиле:
    - Слюхай амиго, у менэ тут закапало.
    - Что закапало? Куда?
    - Хачу, аднака, бистро-бистро присесть.
    - Куда? У тебя же памперс есть.
    - Та нет, ты не врубаешься, гринго, тормоз уже совсем нет.
    - Ну садись, только кабину постарайся не уделать.
    - Садюсь. О, хорошо присел, даже канаву впереди выжу.
    :)
    1. oppozite28 Звание
      oppozite28
      0
      Сегодня, 12:48
      Прям как работа СТО в пригороде (под) Сочи. laughing Лишь не пришлось никому брить бороду паяльной лампой за качество ремонта обслуживающим персоналом СТО. lol