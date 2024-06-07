Причиной инцидента с самолётом F-15 на американской авиабазе стало «недопонимание при радиосвязи с диспетчерами»
Как показало расследование, самолет F-15 ВВС Национальной гвардии американского штата Орегон оказался в дренажной канаве из-за того, что летчик не использовал системы экстренного торможения. Причиной, помешавшей американскому летчику задействовать эти системы, стал "сбивающий с толку радиовызов".
Как сообщает американское издание Task & Purpose, летчик F-15 допустил несколько ошибок во время аварийной посадки, в том числе в ходе радиосвязи с диспетчерской вышкой, как утверждается, произнес экстренное слово только один раз вместо того, чтобы повторить его три раза. Кроме того, в отчете утверждается, что еще одной причиной едва не случившейся авиакатастрофы стал отказ гидравлических систем.
Комиссией было установлено, что основной причиной аварии, вследствие которой был выведен из строя самолет стоимостью более 35 миллионов долларов, стало решение летчика не задействовать систему экстренного торможения. В качестве еще одной причины, поспособствовавшей аварии, называется недопонимание, возникшее в ходе радиосвязи с диспетчерами, а также халатность технического персонала, перед взлетом не обнаружившего наличие утечки в гидравлической системе машины.
При этом сообщается, что летчик, обладающий летной практикой более трех тысяч часов, в ходе очередного тренировочного полета обнаружил неполадки гидравлики, после чего объявил диспетчерам о намерении совершить аварийную посадку. После посадки стало очевидно, что из-за утечки в тормозной системе дальнейшие действия чреваты катастрофой, исходя из чего летчик принял решение не заходить на второй круг, а продолжить посадку, задействовав аварийные системы. Однако, вследствие возникшего в процессе радиосвязи с диспетчерской вышкой недопонимания, не был задействован тормозной трос и самолет свалился в дренажную канаву.
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