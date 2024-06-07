Responsible Statecraft: Украина не в том положении, чтобы продвигать «формулу мира» Зеленского

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Responsible Statecraft: Украина не в том положении, чтобы продвигать «формулу мира» Зеленского

Продвигаемая Украиной так называемая «формула мира» Зеленского, которую планируется обсудить в Швейцарии, выглядит нереальной на фоне успехов российской армии. Об этом пишет обозреватель Коннор Эколс в статье для Responsible Statecraft.

Предложенный Зеленским план по урегулированию конфликта с Россией мог бы сработать в случае поражения российской армии на поле боя, но требовать вывода российских войск и возвращения Крыма и новых территорий в сегодняшней ситуации нереально. Украина не в той позиции, чтобы чего-то требовать, но это может сделать Россия. По мнению обозревателя, именно из-за реального положения дел в зоне СВО многие западные руководители приняли решение проигнорировать предстоящий саммит в Швейцарии, несмотря на настойчивые приглашения Зеленского. Обсуждать положения «формулы мира» на фоне критической ситуации для ВСУ — это как-то странно. Так что свое политическое значение саммит потерял еще и не начавшись.



(...) не учитывающий позицию Москвы план Зеленского, который в том числе требует полного вывода российских сил из зоны СВО, было проще понять, когда ВСУ имели более сильные позиции на поле боя. Однако военное преимущество сместилось в пользу российской армии.

— пишет Эколс.

Напомним, что Зеленский продвигает собственную «формулу мира», в рамках которой требует: вывести войска России на границы 1991 года, возвращения Киеву контроля над Азовским морем, возвращения Донбасса, новых регионов и Крыма, выплаты репараций, выдачи «военных преступников», включая высшее руководство страны, создание буферной зоны шириной 300 км и т. д. В России уже посоветовали просроченному свернуть эту формулу и засунуть в урну для мусора. Москва готова к переговорам, но на своих условиях.
13 комментариев
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  1. алабурга Звание
    алабурга
    +2
    Сегодня, 11:57
    Морда лица, на фото, у еврейского фюрера, как у преданной зверушки.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 12:11
      Украина не в той позиции, чтобы чего-то требовать...

      А когда нацистских психов интересовало их положение (позиция)...??? Гори всё синим пламенем и после нас хоть потоп!!! - не зря Зелю не украинцы, а британцы охраняют...
      Он то сбежит, а руины Украины на месте останутся...
      1. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        0
        Сегодня, 12:19
        Извиняюсь спросить...

        А что, ведущий солист шапито на Банковой уже отменил свой грозный "указ", запрещающий ведение переговоров "о мире"?..

        Или он сам себя, де-юре, признал "просроченным" и базарит там о мире, со всякими евробродягами, как частный гастролёр, шапито на Банковой не представляющий?..
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 12:23
          А что, ведущий солист шапито на Банковой уже отменил свой грозный "указ", запрещающий ведение переговоров "о мире"?..

          Да нет... Сам он свой бред не отменял... Это его возможно скоро отменят и его "формулу мира"...
          Уж больно в этой формуле все данные взяты с потолка и не соответствуют даже самой элементарной логике...
      2. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 12:21
        Украина сейчас находится в коленно-локтевой позиции, и её имеют, те кто хотят.
        Свою формулу мира нюхач вывел обдолбавшись кокаина. wassat
        Любой хоть чуть-чуть адекватный человек прекрасно понимает, что она не имеет абсолютно никакой связи с реальностью.
      3. Иезекиль 25-17 Звание
        Иезекиль 25-17
        0
        Сегодня, 12:29
        "...У гроба карманов нет...". Он слишком много знает, слишком одиозен; его ликвидируют.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 12:31
      «Морда лица, на фото, у еврейского фюрера, как у преданной зверушки» —
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:05
    В России уже посоветовали просроченному свернуть эту формулу и засунуть в урну для мусора

    В сортире.........
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 12:10
    "Саммит Зеленского" можно смело засчитывать как тест IQ. Приехал - значит, можно смело записывать 65.
    Ну, или, как минимум, переименовать его в конкурс "Кто глупее обозревателя Коннора Эколса?" На групповой фотографии по итогам "саммита" можно будет составить поимённый список.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 12:12
    Продвигаемая Украиной так называемая «формула мира» Зеленского, которую планируется обсудить в Швейцарии, выглядит нереальной на фоне успехов российской армии
    Прав обозреватель Responsible Statecraft и это хорошо понимают многие кто будет присутствовать на этой западной "вечеринке в честь украины". Но хорошую мину при плохой игре необходимо соблюдать поэтому "друзья украины" с серьезными лицами будут обсуждать предложения Зеленского и хаить Россию призывая ее к добровольной капитуляции. Потом разъедутся счастливыми делясь друг с другом, как они дружно "приложили" Россию. А Зеленский останется наедине со свей формулой, т.к. станет понятно, что это информационная пустышка для поддержки падающих штанов.
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 12:13
    А критическая ситуация то в чём? Скоро падёт Киев или Львов? Или может вот вот будет занята вся территория Украины?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 12:16
      критическая ситуация то в чём?

      Ни в чем, иностранный обозреватель иностранной прессы (никому неизвестной) написал - значит извольте поверить на слово!
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 12:22
    В России уже посоветовали просроченному свернуть эту формулу и засунуть в урну для мусора.

    Не в корзину а совсем в другое место пусть просроченный засунет себе.
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