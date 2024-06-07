(...) не учитывающий позицию Москвы план Зеленского, который в том числе требует полного вывода российских сил из зоны СВО, было проще понять, когда ВСУ имели более сильные позиции на поле боя. Однако военное преимущество сместилось в пользу российской армии.

Продвигаемая Украиной так называемая «формула мира» Зеленского, которую планируется обсудить в Швейцарии, выглядит нереальной на фоне успехов российской армии. Об этом пишет обозреватель Коннор Эколс в статье для Responsible Statecraft.Предложенный Зеленским план по урегулированию конфликта с Россией мог бы сработать в случае поражения российской армии на поле боя, но требовать вывода российских войск и возвращения Крыма и новых территорий в сегодняшней ситуации нереально. Украина не в той позиции, чтобы чего-то требовать, но это может сделать Россия. По мнению обозревателя, именно из-за реального положения дел в зоне СВО многие западные руководители приняли решение проигнорировать предстоящий саммит в Швейцарии, несмотря на настойчивые приглашения Зеленского. Обсуждать положения «формулы мира» на фоне критической ситуации для ВСУ — это как-то странно. Так что свое политическое значение саммит потерял еще и не начавшись.— пишет Эколс.Напомним, что Зеленский продвигает собственную «формулу мира», в рамках которой требует: вывести войска России на границы 1991 года, возвращения Киеву контроля над Азовским морем, возвращения Донбасса, новых регионов и Крыма, выплаты репараций, выдачи «военных преступников», включая высшее руководство страны, создание буферной зоны шириной 300 км и т. д. В России уже посоветовали просроченному свернуть эту формулу и засунуть в урну для мусора. Москва готова к переговорам, но на своих условиях.