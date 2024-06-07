Озвученная ранее одним из украинских политиков информация о планах мобилизации в ВСУ в 2024 году 110 тысяч человек, не может рассматриваться в качестве достоверной. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский.Таким образом, политик опроверг недавнее заявление собственного коллеги – другого депутата Рады Руслана Горбенко. Ранее Горбенко заявил, что в среднем Украина мобилизует в ряды ВСУ по 10 тысяч человек в месяц. Но Федор Вениславский утверждает, что информация от Горбенко не соответствует действительности, поскольку планы по мобилизации являются секретными и Горбенко доступа к ним иметь не может.Сам Горбенко утверждал, что потребности фронта в личном составе сейчас составляют 100-110 тысяч человек, а благодаря мобилизационным мероприятиям за 2024 год удастся отправить в украинскую армию примерно 120 тысяч человек. До этого министерство обороны Украины озвучивало пожелание о мобилизации 500 тысяч украинцев.Между тем, ситуация с пополнением ВСУ личным составом остается весьма тяжелой. Во многих украинских бригадах наблюдается очень значительный некомплект личного состава, в некоторых подразделениях укомплектованы лишь 20% штатных должностей.Киевский режим видит в принудительной мобилизации единственный путь решения существующей проблемы. Однако украинские мужчины стараются делать все возможное, чтобы не попасть под мобилизацию. В частности, наблюдается массовое бегство украинцев за пределы страны. Частично именно по этой причине Киев решил увеличить численность пограничной охраны страны на 15 тысяч человек.

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