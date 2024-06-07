Депутат Рады опроверг информацию о планах мобилизовать в 2024 году в ВСУ 110 тысяч украинцев

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Депутат Рады опроверг информацию о планах мобилизовать в 2024 году в ВСУ 110 тысяч украинцев

Озвученная ранее одним из украинских политиков информация о планах мобилизации в ВСУ в 2024 году 110 тысяч человек, не может рассматриваться в качестве достоверной. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский.

Таким образом, политик опроверг недавнее заявление собственного коллеги – другого депутата Рады Руслана Горбенко. Ранее Горбенко заявил, что в среднем Украина мобилизует в ряды ВСУ по 10 тысяч человек в месяц. Но Федор Вениславский утверждает, что информация от Горбенко не соответствует действительности, поскольку планы по мобилизации являются секретными и Горбенко доступа к ним иметь не может.

Сам Горбенко утверждал, что потребности фронта в личном составе сейчас составляют 100-110 тысяч человек, а благодаря мобилизационным мероприятиям за 2024 год удастся отправить в украинскую армию примерно 120 тысяч человек. До этого министерство обороны Украины озвучивало пожелание о мобилизации 500 тысяч украинцев.

Между тем, ситуация с пополнением ВСУ личным составом остается весьма тяжелой. Во многих украинских бригадах наблюдается очень значительный некомплект личного состава, в некоторых подразделениях укомплектованы лишь 20% штатных должностей.

Киевский режим видит в принудительной мобилизации единственный путь решения существующей проблемы. Однако украинские мужчины стараются делать все возможное, чтобы не попасть под мобилизацию. В частности, наблюдается массовое бегство украинцев за пределы страны. Частично именно по этой причине Киев решил увеличить численность пограничной охраны страны на 15 тысяч человек.
10 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +2
    Сегодня, 12:08
    Очередное доказательство лживости депутатов Верховной Рады. good
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 12:12
      Местячковые терки.........
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 12:16
        У них планы мобилизовать, У нас планы их могилизировать... Нужно сделать всё чтобы эти планы (2 М) количественно совпадали... am
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          +1
          Сегодня, 12:27
          По МО мы их даже перевыполняем good у них в мес 30-35тыс 200 и 300 которые не того request
          Мне уже интересно, когда у них горшочек варить перестанет what
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            +1
            Сегодня, 12:33
            Мне уже интересно, когда у них горшочек варить перестанет

            Если вы про их голову, то уже перестал, а если про мобилизационный ресурс, так там говорят, что бабы еще нарожают, пусть даже и не от украинских мужиков... feel
            1. Enceladus Звание
              Enceladus
              +1
              Сегодня, 12:37
              А они уже давно плодят макронят, олуховят и прочих. Как говорил:
              Цитата: "маршал Фердинанд Фош"
              Это не мир, это перемирие на 20 лет!
    2. Лешак Звание
      Лешак
      +2
      Сегодня, 12:13
      Очередное доказательство лживости депутатов Верховной Рады.

      Брехать там все умельцы. yes
  2. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    0
    Сегодня, 12:16
    Пусть xoxлы Макрона мобилизуют!
    Он аж из штанов выпрыгивает - так хочет на Украине повоевать!
    Суньте ему калаш в руки, он всяко лучше лягушачьего FAMAS и напяльте каску с жёлтой лентой на башку!
    Со старушкой своей пусть попрощается и в окопы, под Часов Яр!
    На мясо...
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 12:17
    Да там дело не в секретности, а просто желание и реальность сильно не совпадают. А озвучивать провалы планов как-то неполитично.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:25
    С объявленной изначально потребности в 500 тыс. опустились до 120 тыс. и те оказывается проблематично набрать. Поэтому Зеленскому так хочется, чтобы хоть кто-то из стран НАТО ввел на украинскую территорию свои войска и желательно повоевал.