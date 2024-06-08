"Эйзенхауэр" самый загруженный авианосец
Сейчас авианосцы США работают в усиленном режиме, из-за чего графики БС и ремонта не соблюдаются. Авианосец «Нимиц» должен был быть списан в прошлом году, но Конгресс не разрешил это сделать, и срок его службы продлили до 2024 года с планово-профилактическим ремонтом на полгода и стоимостью около 250 миллионов долларов. Однако, судя по последним фотографиям, ремонт либо не проводился вовсе, либо был выполнен некачественно.
В этом году должен был быть списан авианосец «Эйзенхауэр», но ему также продлили сроки эксплуатации до 2025 года с профилактическим ремонтом на год и стоимостью около 500 миллионов долларов. Возможно, именно поэтому «старика Айка» используют до последней возможности.
После возвращения в США он станет на ремонт, как и «Нимиц», из которого, скорее всего, уже не выйдет. Возможно, его продержат в «горячем» резерве до вступления в строй «Джона Кеннеди».
С января 2020 года авианосец «Эйзенхауэр» выходил на БС трижды, в общей сложности 556 дней. Это не считая учебных выходов в море и ходовых испытаний. Из восьми других авианосцев США, развёрнутых с 2020 года, вторым по загруженности был авианосец «Теодор Рузвельт» (CVN-71), который с начала 2020 года находился в боевой готовности 474 дня.
С 2020 года авианосцы, базировавшиеся в Норфолке, штат Вирджиния, находились в развёрнутом состоянии в среднем 224 дня. В конце 2021 года министр обороны Ллойд Остин приказал продлить пребывание как минимум одного авианосца в Норфолке, сначала для поддержания присутствия в Средиземном море во время российского вторжения на Украину. Сложно сказать, как это повлияло на ход специальной военной операции.
Потребность в авианосцах возросла после нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября и последующих атак хуситов на торговое судоходство в Красном море.
Авианосец «Эйзенхауэр» покинул Норфолк 13 октября и прошёл через Гибралтарский пролив 28 октября. Он вошёл в Красное море 4 ноября. Это был первый раз, когда американский авианосец действовал на Ближнем Востоке с тех пор, как авианосец «Рональд Рейган» покинул этот регион в 2021 году.
До нападения ХАМАС авианосцы США были сосредоточены в Восточном Средиземноморье. До прибытия в Красное море «Эйзенхауэр» провёл учения совместно с авианосцем «Джеральд Р. Форд» в Средиземном море. Это был первый случай за последние десятилетия, когда у США было два авианосца в Восточном Средиземноморье. «Форд» находился в Средиземноморье в рамках продолжающегося реагирования НАТО на российско-украинскую войну. Однако после атак ХАМАС на юге Израиля и последующих израильских бомбардировок сектора Газа «Форд» перебрался в Восточное Средиземноморье. Пробыв в Средиземноморье 257 дней, «Форд» вернулся в Норфолк в январе текущего года.
На данный момент «Эйзенхауэр» — единственный американский авианосец в районе Средиземного моря и Ближнего Востока.
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