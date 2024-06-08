"Эйзенхауэр" самый загруженный авианосец

На прошлой неделе авианосец «Айк» снова продлили на боевой службе (БС), предположительно на полтора месяца. Дальнейшее решение будет зависеть от обстоятельств.Сейчас авианосцы США работают в усиленном режиме, из-за чего графики БС и ремонта не соблюдаются. Авианосец «Нимиц» должен был быть списан в прошлом году, но Конгресс не разрешил это сделать, и срок его службы продлили до 2024 года с планово-профилактическим ремонтом на полгода и стоимостью около 250 миллионов долларов. Однако, судя по последним фотографиям, ремонт либо не проводился вовсе, либо был выполнен некачественно.В этом году должен был быть списан авианосец «Эйзенхауэр», но ему также продлили сроки эксплуатации до 2025 года с профилактическим ремонтом на год и стоимостью около 500 миллионов долларов. Возможно, именно поэтому «старика Айка» используют до последней возможности.После возвращения в США он станет на ремонт, как и «Нимиц», из которого, скорее всего, уже не выйдет. Возможно, его продержат в «горячем» резерве до вступления в строй «Джона Кеннеди».С января 2020 года авианосец «Эйзенхауэр» выходил на БС трижды, в общей сложности 556 дней. Это не считая учебных выходов в море и ходовых испытаний. Из восьми других авианосцев США, развёрнутых с 2020 года, вторым по загруженности был авианосец «Теодор Рузвельт» (CVN-71), который с начала 2020 года находился в боевой готовности 474 дня.С 2020 года авианосцы, базировавшиеся в Норфолке, штат Вирджиния, находились в развёрнутом состоянии в среднем 224 дня. В конце 2021 года министр обороны Ллойд Остин приказал продлить пребывание как минимум одного авианосца в Норфолке, сначала для поддержания присутствия в Средиземном море во время российского вторжения на Украину. Сложно сказать, как это повлияло на ход специальной военной операции.Потребность в авианосцах возросла после нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября и последующих атак хуситов на торговое судоходство в Красном море.Авианосец «Эйзенхауэр» покинул Норфолк 13 октября и прошёл через Гибралтарский пролив 28 октября. Он вошёл в Красное море 4 ноября. Это был первый раз, когда американский авианосец действовал на Ближнем Востоке с тех пор, как авианосец «Рональд Рейган» покинул этот регион в 2021 году.До нападения ХАМАС авианосцы США были сосредоточены в Восточном Средиземноморье. До прибытия в Красное море «Эйзенхауэр» провёл учения совместно с авианосцем «Джеральд Р. Форд» в Средиземном море. Это был первый случай за последние десятилетия, когда у США было два авианосца в Восточном Средиземноморье. «Форд» находился в Средиземноморье в рамках продолжающегося реагирования НАТО на российско-украинскую войну. Однако после атак ХАМАС на юге Израиля и последующих израильских бомбардировок сектора Газа «Форд» перебрался в Восточное Средиземноморье. Пробыв в Средиземноморье 257 дней, «Форд» вернулся в Норфолк в январе текущего года.На данный момент «Эйзенхауэр» — единственный американский авианосец в районе Средиземного моря и Ближнего Востока.