"Эйзенхауэр" самый загруженный авианосец

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На прошлой неделе авианосец «Айк» снова продлили на боевой службе (БС), предположительно на полтора месяца. Дальнейшее решение будет зависеть от обстоятельств.

Сейчас авианосцы США работают в усиленном режиме, из-за чего графики БС и ремонта не соблюдаются. Авианосец «Нимиц» должен был быть списан в прошлом году, но Конгресс не разрешил это сделать, и срок его службы продлили до 2024 года с планово-профилактическим ремонтом на полгода и стоимостью около 250 миллионов долларов. Однако, судя по последним фотографиям, ремонт либо не проводился вовсе, либо был выполнен некачественно.



В этом году должен был быть списан авианосец «Эйзенхауэр», но ему также продлили сроки эксплуатации до 2025 года с профилактическим ремонтом на год и стоимостью около 500 миллионов долларов. Возможно, именно поэтому «старика Айка» используют до последней возможности.

После возвращения в США он станет на ремонт, как и «Нимиц», из которого, скорее всего, уже не выйдет. Возможно, его продержат в «горячем» резерве до вступления в строй «Джона Кеннеди».

С января 2020 года авианосец «Эйзенхауэр» выходил на БС трижды, в общей сложности 556 дней. Это не считая учебных выходов в море и ходовых испытаний. Из восьми других авианосцев США, развёрнутых с 2020 года, вторым по загруженности был авианосец «Теодор Рузвельт» (CVN-71), который с начала 2020 года находился в боевой готовности 474 дня.

С 2020 года авианосцы, базировавшиеся в Норфолке, штат Вирджиния, находились в развёрнутом состоянии в среднем 224 дня. В конце 2021 года министр обороны Ллойд Остин приказал продлить пребывание как минимум одного авианосца в Норфолке, сначала для поддержания присутствия в Средиземном море во время российского вторжения на Украину. Сложно сказать, как это повлияло на ход специальной военной операции.

Потребность в авианосцах возросла после нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября и последующих атак хуситов на торговое судоходство в Красном море.

Авианосец «Эйзенхауэр» покинул Норфолк 13 октября и прошёл через Гибралтарский пролив 28 октября. Он вошёл в Красное море 4 ноября. Это был первый раз, когда американский авианосец действовал на Ближнем Востоке с тех пор, как авианосец «Рональд Рейган» покинул этот регион в 2021 году.

До нападения ХАМАС авианосцы США были сосредоточены в Восточном Средиземноморье. До прибытия в Красное море «Эйзенхауэр» провёл учения совместно с авианосцем «Джеральд Р. Форд» в Средиземном море. Это был первый случай за последние десятилетия, когда у США было два авианосца в Восточном Средиземноморье. «Форд» находился в Средиземноморье в рамках продолжающегося реагирования НАТО на российско-украинскую войну. Однако после атак ХАМАС на юге Израиля и последующих израильских бомбардировок сектора Газа «Форд» перебрался в Восточное Средиземноморье. Пробыв в Средиземноморье 257 дней, «Форд» вернулся в Норфолк в январе текущего года.

На данный момент «Эйзенхауэр» — единственный американский авианосец в районе Средиземного моря и Ближнего Востока.
5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 03:34
    «В этом году должен был быть списан авианосец "Эйзенхауэр", но ему также продлили сроки эксплуатации» —

    — Есть ещё время у хуситов ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 03:56
      «Эйзенхауэр» — единственный американский авианосец в районе Средиземного
      И хорошая мишень для ПКР или торпеды.....
    2. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 05:09
      Если подкинуть хуситам Ониксов и Балов у Эйзенхаура времени торчать в Средиземное море не будет...главное вовремя смыться.
      А после терактов с применением американских АТАСМS против наших граждан ответка американцам напрашивается однозначно.
    3. Fisherman Звание
      Fisherman
      0
      Сегодня, 05:30
      Уже нет...после второго подряд удара по авианосцу он срочно покинул Красное море по утверждениям местных наблюдателей. Последствия ударов неизвестны - к авианосцу за 30 км не подпускают корабли эскорта. Вообще вся эта нагрузка на флот США его сильно выматывает и он теряет моторесурс....дорого и неэффективно...."империя" тихо осыпается, термиты а-ля хуситы подтачивают основы.
  2. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 04:05
    Да... А было время, когда на одну Окинаву напали 60 авианосцев.