Липецкий механический завод начал серийное производство корпусов для зенитных ракетных комплексов

Решение задачи по серийному выпуску корпусов потребовало от нас колоссальной работы по подготовке производства, а также по набору и обучению персонала. На сегодняшний день завод готов к увеличению темпов изготовления этого вида продукции

Входящий в «Калашников» Липецкий механический завод отгрузил заказчику первый серийный корпус для пусковой установки зенитного пакетного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба концерна.ЛМЗ освоил серийный выпуск корпусов для российских ЗРК, отгрузив заказчику первое серийное изделие. Как отметили на предприятии, корпус выполнен из специальной стали и соответствует всем требованиям для создания на его базе гусеничной машины под ЗРК. Масса корпуса — 9 тонн. Перед передачей заказчику он прошел весь необходимый цикл проверок и испытаний.В руководстве завода отметили, что для выпуска новых корпусов пришлось подготавливать производство, набирать и обучать персонал. Ранее завод делал корпуса только для ЗРС С-300В4 и их экспортных аналогов «Антей-2500». Новые корпуса, судя по фото, предназначены для ЗРК семейства «Тор».— заявил исполнительный директор ЛМЗ Вениамин Сизов.Кроме того, ЛМЗ производит составные части для контейнеров динамической защиты. Освоено производство комплектов дополнительной защиты для некоторых типов бронетехники. Также расширена номенклатура гусеничных шасси по ремонту в заводских условиях.