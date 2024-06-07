В результате атаки ВСУ ракетами ATACMS на Луганск обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома

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В результате атаки ВСУ ракетами ATACMS на Луганск обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома

Боевики киевского режима осуществили очередную террористическую атаку против мирных граждан России. На этот раз удар ракетами американского производства был нанесен по Луганску (ЛНР).

Как сообщила агентству ТАСС пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, ВСУ выпустили по городу не менее шести ракет. Предварительно, это были американские ATACMS. Большая часть из них была сбита средствами ПВО ВС РФ. Однако в городе есть разрушения гражданских объектов.



Позднее стало известно, что в результате атаки войск киевского режима пострадали более двадцати человек, включая 8-летнего ребенка и 16-летнего подростка.

В свою очередь, местные паблики начали выкладывать кадры прилета ракет, заснятые очевидцами.

На одном из них отчетливо видно, как боеприпас попадает в верхний этаж высотного жилого здания.



В то же время стали поступать сообщения о серьезнейшем повреждении жилой пятиэтажки, в которой полностью обрушился подъезд. Позднее появились фото разрушений.



В целом от террористической атаки ВСУ на жилой квартал Луганска с плотной застройкой повреждения получили десятки зданий.
При этом точных данных о количестве мирных жителей, пострадавших в результате ракетной атаки, пока нет. По предварительной информации, под завалами обрушившегося подъезда могут находиться люди.
8 комментариев
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  1. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 12:38
    В результате атаки ВСУ ракетами ATACMS на Луганск обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома

    беда-печаль для простого народа...
    1. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 12:43
      Когда же на Банковой подъезд обрушится? negative
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 12:45
        Когда же на Банковой подъезд обрушится?

        Хотел спросить тоже самое... И почему здание Рады ещё стоит...??? am Луганск же тоже наша территория...??? angry
  2. barclay Звание
    barclay
    0
    Сегодня, 12:44
    Видимо, упоротым понравилось обрушать жилые подъезды. Их гнустная сущность не меняется. Самое печальное то, что мы вряд-ли найдём тех кто стрелял и наводил. А слова Захаровой о том, что американцам не удастся уйти от ответственности как то не очень убедительны.
  3. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 12:45
    "Жертв и разрушений нет".. Вот примерно так гроссмейстер и будет их "щелкать".. Выплатим компенсации, новый дом построим, главное белого хозяина не злить. Мало того, что сами воюем непойми как, ещё и китайского тюфяка спросить стесняемся - какого лешего он нацистам руку жмет.
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    -1
    Сегодня, 12:45
    ПВО не работает - плохо. ПВО работает - тоже плохо. Законы физики будь они неладны.
  5. алабурга Звание
    алабурга
    +4
    Сегодня, 12:46
    Так Путин же сказал, что будет сбивать ракеты своих западных партнеров. Вот Луганском, Донецком, Белгородом, Крымом и сбивает. Он и Москвой готов сбивать, только, чтобы ни Лондон, ни Париж, ни Вашингтон и прочие города его западных партнеров не пострадали.
  6. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +3
    Сегодня, 12:47
    дяде Вове покажите
    а то он там 2 дня назад что-то обещал

    или пятиэтажка не считается?
    из пятиэтажки на пмэф уток жрать под соусом не приглашают