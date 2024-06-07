Представитель МИД РФ: Своими заявлениями о применении западных ракет на территории России Вашингтон оформил себе явку с повинной

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Представитель МИД РФ: Своими заявлениями о применении западных ракет на территории России Вашингтон оформил себе явку с повинной

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что своими заявлениями о разрешении боевикам киевского режима применять вооружения западного производства для нанесения ударов по объектам на территории России, Вашингтон, по сути, собственноручно оформил себе явку с повинной.

Захарова отметила, что таким образом Запад фактически цинично признался в убийствах женщин, детей, гражданского населения, которое проживает в приграничных с Украиной российских регионах. Обломки поставленных Западом ракет, в том числе от американских систем РСЗО HIMARS в Белгородской области будут служить бесспорным доказательством вины США, Великобритании и других стран, втянутых в подобные преступления.



Представитель МИД РФ напомнила, что 31 мая американское правительство вслед за руководством ряда европейских стран официально разрешило киевскому режиму использовать поставляемые ВСУ вооружения для нанесения ударов по приграничным с Харьковской областью районам России. При этом глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что "удары будут наноситься все глубже по российской территории", и Запад намерен "продолжить корректировать свою стратегию".

При этом Захарова отметила, что Блинкен почему-то постеснялся сказать, что корректировка огня украинских боевиков осуществлялась Пентагоном все годы с начала вооруженного конфликта на Украине (намного раньше 2022 года). Ни для кого не является секретом, что Запад приложил усилия к разрушению украинской государственности и с самого начала был вовлечен в прямые боевые действия против гражданского населения Донбасса.
37 комментариев
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +19
    Сегодня, 13:20
    Вашингтон, по сути, собственноручно оформил себе явку с повинной.
    Она бредит? Болт он положил, это самая мягкая формулировка которая приходит в голову.
    1. ian Звание
      ian
      +3
      Сегодня, 13:25
      Явка с повинной подразумевает смягчение ответственности.
      Надеюсь это не подводка к " не такие уж они и виноватые..."
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +10
        Сегодня, 13:29
        явка с повинной — добровольное личное обращение лица, совершившего преступление, с заявлением о совершении преступления органу дознания, следователю, прокурору или суду и с намерением передать себя в руки правосудия до привлечения в качестве обвиняемого
        США делают что считают нужным, это как бы не явка с повинной. Маша либо бредит либо разговаривает на столь модном у элит РФ новоязе. Какое то странное стремление выставить себя на посмешище и позлить людей.
        1. военком Котёнок Звание
          военком Котёнок
          +5
          Сегодня, 13:33
          А чего Маша засуетилась, интересно? Удары по Крыму её не волновали? Она приняла западный нарратив, что у России есть международно признанная территория и временно оккупированная?
    2. Xenofont Звание
      Xenofont
      +2
      Сегодня, 14:10
      Поднаторела эта публика витийствовать в публичном пространстве, а тема предполагает решительные меры!
    3. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      +1
      Сегодня, 14:14
      Ересь и ахинея.
      Но говорить что-то нужно, реагировать так сказать.
      Обломки поставленных Западом ракет, в том числе от американских систем РСЗО HIMARS в Белгородской области будут служить бесспорным доказательством вины США, Великобритании и других стран, втянутых в подобные преступления.

      И что мы им сделаем? Как накажем? Очередной озабоченностью?
      1001 российское предупреждение?
      Да над нами уже весь мир смеётся.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +10
    Сегодня, 13:20
    Давай,Маша.Сними с них показания.Сделай что нибудь,не языком amГлядя на это лоснящееся существо,понимаешь.Что эти господа ни на что не способны
  3. Chepa Звание
    Chepa
    +6
    Сегодня, 13:22
    Маша несёт чушь, нагнетает, как с красными линиями. Наша власть как в мультике 13й про чёртика, любит запад и США и на требование им зафигачить, выходит поцелуй
    1. Колобочек Звание
      Колобочек
      +1
      Сегодня, 13:42
      Несет чушь, а должна нести бревно, но для этого нужно положить чушь
      1. Chepa Звание
        Chepa
        +2
        Сегодня, 13:46
        Она стонущая Мария и ее все заявления провокации
  4. Türkiye Звание
    Türkiye
    +6
    Сегодня, 13:22
    Ну признался запад в том, что стоит за ударами по вашей территории. Поставят завтра дальнобойные ракеты и разрешат бить по вашей гражданской инфраструктуре. Дальше что? Какие ответные действия последуют?
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 14:00
      Цитата: Türkiye
      Какие ответные действия последуют?

      К сожалению как всегда никаких.
  5. salat Звание
    salat
    +12
    Сегодня, 13:22
    Так Маша, а что дальше? Ну оформил явку и?
    Может спляшете в Луганске чтобы народ успокоить?
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +7
    Сегодня, 13:25
    Да по моему Мария как дипломат потеряла связь с реальностью...иногда такое несёт что думаешь в своём ли она уме. what
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 13:29
      А Вы на фото взгляните.Эта дамочка явно не вышла из подросткового возраста по уму.
  7. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +7
    Сегодня, 13:25
    своими заявлениями о разрешении боевикам киевского режима применять вооружения западного производства для нанесения ударов по объектам на территории России, Вашингтон, по сути, собственноручно оформил себе явку с повинной

    Клоуны сидят отнюдь не в окраине...
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 13:27
    Представитель МИД РФ: Своими заявлениями о применении западных ракет на территории России Вашингтон оформил себе явку с повинной
    . Ладно, сделать, реально, ничего и никак... тогда и говорить не о чем.
  9. Владимир М Звание
    Владимир М
    +6
    Сегодня, 13:27
    Уж лучше бы эти Маши помалкивали.
  10. Фаталист Звание
    Фаталист
    +4
    Сегодня, 13:28
    Ладно, красиво говорить с трибуны мы можем. Зачёт. Дальше что?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +7
      Сегодня, 13:30
      Дальше что?

      ничего, "все идет по плану"
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +3
        Сегодня, 13:31
        Еееээх. recourse (Короткий комментарий).
        1. kvv Звание
          kvv
          +1
          Сегодня, 13:38
          это не Ееееэээх, это тиииихий такой пуууук
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 13:37
      Дальше?Ну,Вы же читали Салтыкова,который еще и Щедрин."История города Глупова"..Был там персанаж-Брудастый "Органчик".Так у него была только одна партия...
  11. Жнец Звание
    Жнец
    +8
    Сегодня, 13:31
    Что значит признался? Запад это и не скрывал. Другой вопрос- а делать то что? Посадить то признавшегося не получается.
    1. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      +5
      Сегодня, 13:52
      Ну, понятно -- к старости люди меняются, становятся не в меру разговорчивыми, любят брать под покровительство и пообщаться с хорошенькими девицами, раздавать награды. Но у всех, по разному, дорогой Леонид Ильич, наоборот, любил получать награды и целовать лидеров братских стран. Но М. Захарова, судя по фотографиям, еще милашка на любителя, ей нести чушь еще рано. Похоже в нашей стране власти открыли конкурс "Странные люди".
      1. Комментарий был удален.
      2. Практик23354df Звание
        Практик23354df
        +1
        Сегодня, 14:12
        Цитата: mikh-korsakov
        Похоже в нашей стране власти открыли конкурс "Странные люди".

        Причём открыли ещё в начале девяностых.
  12. kvv Звание
    kvv
    +9
    Сегодня, 13:37
    это похоже тот самый ассиметричный ответ который пообещал Путин, тогда она забыла сплясать Калинку и добавить "я у мамы дурочка"
  13. seacap Звание
    seacap
    +4
    Сегодня, 13:46
    Явка с повинной подразумевает судебное разбирательство и наказание, когда начнем, а главное, кто? Смотрю, люди вообще уже понятие смысла русских слов утратили, или одни превосходные формы или слушаешь, а смысла не понимаешь, так и хочется спросить, - И ...?
  14. al3x Звание
    al3x
    +6
    Сегодня, 13:49
    Бла бла бла. Мария, всем пофиг на ваши высказывания, это только до вас тормозов провластных никак дойти не может!!!
  15. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 13:57
    Захарова отметила, что таким образом Запад фактически цинично признался в убийствах женщин, детей, гражданского населения, которое проживает в приграничных с Украиной российских регионах.

    Ну так запад этим всегда и везде занимался, открыла Америку.
  16. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +2
    Сегодня, 13:57
    эта только болтает. как всегда
    явку они оформили, ага, а доставит их в отдел к следователю кто? ты? ну-ну
  17. alanery Звание
    alanery
    +2
    Сегодня, 13:57
    Очередной бред Манька несёт... Как же надоели эти ветра от сотрясения воздуха!
  18. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 14:12
    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что своими заявлениями о разрешении боевикам киевского режима применять вооружения западного производства для нанесения ударов по объектам на территории России, Вашингтон, по сути, собственноручно оформил себе явку с повинной.
    Вашингтон скончался в 1799-м году. request recourse
  19. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +5
    Сегодня, 14:13
    В официальной коммуникационной картинке есть три самых токсичных персонажа представляющие действующую власть - это Захарова, Песков, Конашенков.
  20. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    +2
    Сегодня, 14:14
    "Тебе никто не верит, ты должна уйти ." (с)
  21. Igor K_2 Звание
    Igor K_2
    +2
    Сегодня, 14:29
    Говорить можно много и долго... Пора уже на практике внедрять какие-нибудь ответные меры. Или у нас совсем плохо с возможностями? Хотя, как у нас очистных сооружений по настроили чиновники на Волге, возможно и в секторе возможностей не всё хорошо.
  22. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +2
    Сегодня, 14:30
    Вот и мощный ответ подъехал. Куда явку-то оформил, ув. спикер МИДа? Чтобы судить, победить надо сначала.