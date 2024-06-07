Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что своими заявлениями о разрешении боевикам киевского режима применять вооружения западного производства для нанесения ударов по объектам на территории России, Вашингтон, по сути, собственноручно оформил себе явку с повинной.Захарова отметила, что таким образом Запад фактически цинично признался в убийствах женщин, детей, гражданского населения, которое проживает в приграничных с Украиной российских регионах. Обломки поставленных Западом ракет, в том числе от американских систем РСЗО HIMARS в Белгородской области будут служить бесспорным доказательством вины США, Великобритании и других стран, втянутых в подобные преступления.Представитель МИД РФ напомнила, что 31 мая американское правительство вслед за руководством ряда европейских стран официально разрешило киевскому режиму использовать поставляемые ВСУ вооружения для нанесения ударов по приграничным с Харьковской областью районам России. При этом глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что "удары будут наноситься все глубже по российской территории", и Запад намерен "продолжить корректировать свою стратегию".При этом Захарова отметила, что Блинкен почему-то постеснялся сказать, что корректировка огня украинских боевиков осуществлялась Пентагоном все годы с начала вооруженного конфликта на Украине (намного раньше 2022 года). Ни для кого не является секретом, что Запад приложил усилия к разрушению украинской государственности и с самого начала был вовлечен в прямые боевые действия против гражданского населения Донбасса.

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