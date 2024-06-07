«Успехи в пилотировании достигаются за годы обучения и практики»: французские лётчики раскритиковали сроки подготовки пилотов ВСУ на истребителях Mirage 2000-5

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«Успехи в пилотировании достигаются за годы обучения и практики»: французские лётчики раскритиковали сроки подготовки пилотов ВСУ на истребителях Mirage 2000-5

Ряд французских обозревателей заявляет о том, что доверие к заявлениям правительства страны подорвано в результате неожиданного решения президента Эмманюэля Макрона передать Украине истребители Mirage 2000-5.

Так, в издании Opex360 указывается, что власти неоднократно отрицали возможность такой поставки, ссылаясь на малочисленность парка этих самолетов в ВВС и сложность их поддержания в рабочем состоянии. Как заявлялось, вместо этого Франция сосредоточилась на адаптации советских Су-24 и МиГ-29 к западным вооружениям.



В издании отмечается, что в результате решения Макрона предстоит столкнуться с целым рядом проблем: усложнением логистических цепочек, форсированным обучением летчиков и нехваткой флота Mirage.

По словам Макрона, подготовка украинских пилотов займет 5-6 месяцев, и к концу текущего года ВСУ получат истребители вместе с экипажами.

Вот только для этого требуется гораздо больше времени

- поясняет автор.

В публикациях Escadrons de Chasse français («Истребительные эскадрильи Франции») указывалось, что летчик истребителя в мирное время достигает пика своих навыков только через 4-5 лет службы. За эти годы он проходит через целый ряд боевых миссий, чтобы стать технически гибким, тактически грамотным и продуктивным для подразделения:

Конечно, мы можем сократить срок обучения, чтобы поскорее бросить пилота в "опасные воды". Мы можем тренироваться за 3 месяца вместо 6, пропустить дозаправку в воздухе или облегчать некоторые моменты, если пилот условно «боеспособен», но за это придется заплатить [потерями] во время войны. Успехи достигаются годами обучения и практического пилотирования.

И это касается только начальной подготовки, вслед за которой летчик должен приобрести набор специфических квалификаций, связанных с выполнением боевых задач и применением оружия. А сделать это можно только в рамках оперативной эскадрильи.

В связи с этим французские лётчики критически относятся к возможности укоренного обучения украинских пилотов. Более того, их недовольство вызывает прогнозируемое расформирование собственного подразделения ради ВСУ.

Как отмечается в издании, единственным подразделением ВВС, оснащенным Mirage 2000-5, является эскадрилья 1/2 Cigognes, которая регулярно патрулирует небо в Прибалтике. Теперь же она будет распущена в конце года, если только ВСУ не будут переданы Mirage 2000-5, списываемые Грецией.

19 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -7
    Сегодня, 14:04
    А что не так?Их же не со школьной парты набирают.Летчики прошедшие училище и строевые части.Имеющие налет.Я не думаю,что на переобучение направили раздолбаев.Возможно что и достаточно опытных,вышедших в отстпвку в последние лет пять,наверное.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 14:05
      Там пенсов-пилотов уже почти всех выбили.... Тех которые на советской технике ещё летали. Особенно вертолётчиков.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 14:07
      А что не так?Их же не со школьной парты набирают.

      Иногда переобучать труднее чем выучить кого-то заново... Прежние знания мешают... Ну совсем как настоящий мираж... Кажется что он близко, а не дойдешь и не достанешь... request
    3. Лешак Звание
      Лешак
      +1
      Сегодня, 14:11
      Вспомните трагическую гибель ХК Локомотив.
      Там были вполне опытные пилоты пересевшие на другую модель самолёта.
      С военным самолётом, хоть я и не специалист, думаю по сложнее будет проходить переобучение.
      Но это уже их проблемы.
    4. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 14:39
      Сомневаюсь что укропилоты в совершенстве знают французский язык и с лёгкостью будут читать необходимую литературу, а так-же понимать что пишется на дисплее, тыкать в кнопки и смотреть на лампочки можно и обезьянку научить, а слушать голосового помощника? Греческие, скорее всего, то-же самое, но на английском, вот прям всё на русский или на мову переведут
    5. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 14:40
      Цитата: dmi.pris1
      А что не так?Их же не со школьной парты набирают.

      Можно ли быстро из штукатура сделать дирижера? Ведь и там и там руками работают.....
      Школа самолетостроения разная. Машины абсолютно другие. Язык чужой. Рефлекторные действия возможно вообще противоположны.... Вряд ли за полгода пилота МИГ 29 можно переделать в пилота миража или f16... Тема уже много раз пережевывалась. Только если "взлет-посадка".
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 14:49
        А давайте сейчас не будем бежать вперед паровоза.Скажем года через полтора(если доживем),посмотрим.Получилось ли у них подоотовить пилотов или нет.А то,я гляжу,как всегда-одним махом троих убивахом,или они все "тупые рагули"(тут частенько это сквозит)
        1. ian Звание
          ian
          0
          Сегодня, 15:01
          Давайте. Полчаса назад меня обвиняли в "за бандеровцев", а сейчас уже в шапкозакидательстве....Речь не идет о ограниченности. Тем более что готовить будут "лучших из худших". Лучшие из лучших все таки подходят к концу....
          Речь идет о технической возможности. Можно конечно 5 лет подготовки уместить в 1. Но результат будет немного отличаться.... Переучивание летчиков процесс был всегда небыстрый.
    6. nordscout Звание
      nordscout
      +2
      Сегодня, 14:43
      Уважаемый dmi.pris1! Пилот истребителя - "товар штучный", под каждую модель аппарата... Пилот закончивший училище, "прошедший" строевую часть и имеющий налёт часов, становится лётчиком - истребителе, на конкретном типе истребителя, года через три - пять... А, до этого полёт ведомым (толь - ко бы не оторваться от ведущего и не "потерять" его), полет при хорошей видимости всего и вся, особенно наземных ориентиров, ночью и "по приборам" - полёты противопоказаны, воздушный бой - некоторые элементы.... А опытные и умные, пилоты Укрорейха, ещё, до 2022 года, переучились на "Боинги" и "Аэрбасы" и давно "свалили" в "забугорные" авиакомпании... А неопытные и неумные, но "укропатриотичные" - лежат в земле сырой или пытаются, по инерции, завоевать "превосходство в воздухе" на стареньких советски аппаратах... А насчёт вышедших, уже, в отставку 9 из 10 не имеют "лётной годности", как правило ("военное" небо забирает здоровье...).. Такова суровая авиационная жизнь.... Вот как то так....
    7. svp67 Звание
      svp67
      0
      Сегодня, 14:45
      Цитата: dmi.pris1
      А что не так?

      Ну надо начать с того, что данные "Миражи" - "бесхвостки", в авиации СССР и Украины не было реактивных строевых боевых самолетов с такими схемами, а они имеют определенные особенности в пилотировании, а их надо НАРАБАТЫВАТЬ долгими тренировками и полетами.
  2. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +3
    Сегодня, 14:04
    Для Макропарта это всё война в солдатики,в которую он не наигрался в своём счастливом детстве.
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -1
    Сегодня, 14:11
    Хм...
    Французские лётчики себе цену набивают.
    Хотят, наверное, умереть быстро и не больно.
    Ну-ну...
  4. Новик225 Звание
    Новик225
    +2
    Сегодня, 14:13
    а если французским пилотам дать Украинские паспорта в качестве второго гражданства, то подготовка пилотов займет 1-2 дня. Как раз на этой неделе Зеленский подписал закон о том, что в ВСУ можно брать людей с двойным гражданством, одно из которых - украинское.
    1. svp67 Звание
      svp67
      0
      Сегодня, 14:48
      Цитата: Новик225
      а если французским пилотам дать Украинские паспорта в качестве второго гражданства, то подготовка пилотов займет 1-2 дня.

      Украина не признает двойных гражданств, для неё есть только одно - украинское. И у них есть норма, позволяющая иностранцам заключать контракт с ВСУ и НГУ Так, что проблем нет
  5. Владимир М Звание
    Владимир М
    -1
    Сегодня, 14:21
    Никто не собирался и не собирается обучать украинских летчиков сложным фигурам пилотажа и ведению воздушных боёв. Им достаточно будет взлететь, произвести пуск ракеты по внешнему целеуказанию и уйти на аэродромы Польши или Румынии. Вполне будут справляться с возложенными на них задачами.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:32
    «Успехи в пилотировании достигаются за годы обучения и практики»: французские лётчики раскритиковали сроки подготовки пилотов ВСУ на истребителях Mirage 2000-5
    . И это правильно! Не добавить, не убавить.
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 14:33
    Укролетатели взяли пример со аглицких лётчиков второй мировой - сжигать пианино в память о погибшем пилоте. Франция обязана поддержать эту традицию и увеличить поставку этих музыкальных инструментов НА Украину.
  8. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 14:34
    В связи с этим французские лётчики критически относятся к возможности укоренного обучения украинских пилотов.


    Летчики о себе всегда высокого мнения...типа долго учиться надо. Это раньше, когда были собачьи свалки, а сейчас нужны летчики взлет-посадка для доставки умного боеприпаса на место пуска. Этому можно научить и за месяц.
  9. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Сегодня, 15:02
    На сегодня у них плохими оказались Абрамсы и Леопарды, теперь к ним добавятся Миражи....