«Успехи в пилотировании достигаются за годы обучения и практики»: французские лётчики раскритиковали сроки подготовки пилотов ВСУ на истребителях Mirage 2000-5

Вот только для этого требуется гораздо больше времени

Конечно, мы можем сократить срок обучения, чтобы поскорее бросить пилота в "опасные воды". Мы можем тренироваться за 3 месяца вместо 6, пропустить дозаправку в воздухе или облегчать некоторые моменты, если пилот условно «боеспособен», но за это придется заплатить [потерями] во время войны. Успехи достигаются годами обучения и практического пилотирования.