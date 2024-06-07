Убежден, что придет день, когда Украина сможет увидеть в своем небе такие же самолеты, которые вчера мы видели в небе Нормандии,

Украина рассчитывает получить от европейских стран истребители Eurofighter Typhoon, заявил Зеленский, выступая в Национальном собрании Франции.Нелегитимный поблагодарил французов за передачу истребителей Mirage-2000-5 из состава французских ВСС, но отметил, что Киев хотел бы не это старье, а новые Eurofighter Typhoon, которые он увидел на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Причем в рамках оказываемой помощи, а не за деньги. Да и вообще, Украина ожидает, что Европа будет ее поддерживать до «полной» победы над Россией.— заявил просроченный президент французским депутатам.Выполнят ли французы просьбу Зеленского, пока неизвестно, на данный момент Париж планирует передать Киеву пять истребителей Mirage-2000-5, поставка состоится в конце этого года или в начале следующего. Подготовка украинских пилотов начнется в ближайшее время и займет до полугода.Между тем на Украине уже начали петь дифирамбы «новым» французским истребителям Mirage-2000-5, хотя буквально полгода назад вовсю их критиковали, называя «ненужным старьем», аналогичным советским Су-27, стоящим на вооружении Воздушных сил ВСУ. А теперь, как оказалось, и истребитель хороший, да еще и прошедший модернизацию с возможностью нести крылатые ракеты и наносить удары по земле. А если учесть, что еще и за бесплатно, то это то, о чем в Киеве всю жизнь мечтали.