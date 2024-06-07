Зеленский запросил у Европы современные истребители Eurofighter Typhoon

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Зеленский запросил у Европы современные истребители Eurofighter Typhoon

Украина рассчитывает получить от европейских стран истребители Eurofighter Typhoon, заявил Зеленский, выступая в Национальном собрании Франции.

Нелегитимный поблагодарил французов за передачу истребителей Mirage-2000-5 из состава французских ВСС, но отметил, что Киев хотел бы не это старье, а новые Eurofighter Typhoon, которые он увидел на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Причем в рамках оказываемой помощи, а не за деньги. Да и вообще, Украина ожидает, что Европа будет ее поддерживать до «полной» победы над Россией.



Убежден, что придет день, когда Украина сможет увидеть в своем небе такие же самолеты, которые вчера мы видели в небе Нормандии,

— заявил просроченный президент французским депутатам.

Выполнят ли французы просьбу Зеленского, пока неизвестно, на данный момент Париж планирует передать Киеву пять истребителей Mirage-2000-5, поставка состоится в конце этого года или в начале следующего. Подготовка украинских пилотов начнется в ближайшее время и займет до полугода.

Между тем на Украине уже начали петь дифирамбы «новым» французским истребителям Mirage-2000-5, хотя буквально полгода назад вовсю их критиковали, называя «ненужным старьем», аналогичным советским Су-27, стоящим на вооружении Воздушных сил ВСУ. А теперь, как оказалось, и истребитель хороший, да еще и прошедший модернизацию с возможностью нести крылатые ракеты и наносить удары по земле. А если учесть, что еще и за бесплатно, то это то, о чем в Киеве всю жизнь мечтали.
26 комментариев
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  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 13:09
    "Тайфун" весьма сложный самолет, во всех отношениях. Просто передать - это совсем не просто, не говоря уже стоимости, в комплексе.
  2. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +3
    Сегодня, 13:10
    Париж планирует передать Киеву пять истребителей Mirage-2000-5

    А где же дурковатые фразы в духе "Но это решение ни на что не повлияет" ? Поправьте статью.
  3. Türkiye Звание
    Türkiye
    +1
    Сегодня, 13:10
    По идее, им было бы дешевле не готовить пилотов, ибо за полгода их и не подготовить, а просто отправить туда уже готовых летчиков в качестве наемников. В этом конфликте с обеих сторон воюет множество наемников, так в чем проблема будет отправить своих летчиков?
    1. Болторез Звание
      Болторез
      +3
      Сегодня, 13:23
      в чем проблема будет отправить своих летчиков?
      В аду банкоматов нет. Зачем летчикам украина?
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 13:44
        больше 250 прочих это не особо беспокоило what Хотя да... летчик профессиональный это не солдат удачи, да и на харчах хороших сидят:
        1. Болторез Звание
          Болторез
          +2
          Сегодня, 13:48
          больше 250 прочих это
          Как на подбор не нашедшие себя маргиналы- я читал их (некоторых) биографии и некрологи. Поехали они не за деньгами- причины психологические. Среди профи-летунов таких не будет.
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 13:11
    Он мне чем-то напоминает моего 3-х летнего внука... Тот тоже как видит что красивое и яркое - тут же орёт типа хочу и закатывает истерику если не дают...
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 13:12
    Дядя, дай десять копеек. (с)
    Классика!
  6. Türkiye Звание
    Türkiye
    0
    Сегодня, 13:12
    Интересно, откуда будут взлетать эти самолеты? Разве есть в Украине сейчас безопасное место, до куда ракеты не дотянутся
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +3
      Сегодня, 13:13
      Разве есть в Украине сейчас безопасное место, до куда ракеты не дотянутся
      ВВС ВСУ взлетает же от куда то.
      1. Türkiye Звание
        Türkiye
        +1
        Сегодня, 13:14
        Вот это меня и удивляет. Если ракеты долетают аж до Львова, то откуда самолеты умудряются взлетать
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +1
          Сегодня, 13:16
          откуда самолеты умудряются взлетать
          С аэродромов.
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 13:39
          Ракете мало долететь.Надо еще и попасть,куда надо..
        3. Enceladus Звание
          Enceladus
          0
          Сегодня, 13:47
          И бить ракетами по ВВП бесполезно... чинятся в течении 1-2 суток - ровно столько, пока бетон возмется.
  7. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 13:19
    Если просроченному клоуну показать Звездные Войны, то он начнет клянчить Звезду Смерти.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:29
    Дров, видать, им не хватает... просят подбросить ещё.
  9. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 13:33
    Eurofighter Typhoon на окраине это как айфон последней модели в глухой деревне где нет не то что сотовой связи, а даже электричества.
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 13:37
    Отчего наркокомандующий Зеля сразу авианосец с самолётами F- 35 не попросил? Ведь красиво бы смотрелся авианосец в бескрайних степях Украины. . . winked
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      -1
      Сегодня, 13:49
      Просил другое, тоже далеко не уплыли laughing
  11. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 13:39
    Течение СВО меняется на глазах. В последние несколько месяцев произошло много изменений, как в решениях, так и в поставках. И, полагаю, после пресловутого саммита поставки ещё больше увеличатся.
    Адекватных ситуации ответов я пока не вижу
    Можно, конечно, ещё пару раз написать про нелегитимность, раза три - про кокаинового клоуна, про попрошайничество добавить, ещё что-нибудь из этого ряда - но ситуация от этого вряд ли поменяется
  12. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    0
    Сегодня, 13:41
    Да убейте его в конце то концов. Эту мразь.
  13. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 13:42
    Глазки завидущие, руки загребущие......
  14. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 13:44
    Даже закончив летное училище ,не верю что на курсах 6 месяцев, можно подготовить боевого пилота на Мираж-2000
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -1
      Сегодня, 14:05
      не верю что на курсах 6 месяцев, можно подготовить боевого пилота на Мираж-2000
      Смотря для чего, если использовать ф16 или миражи в связке с ASC 890 просто как платформу для доставки ракет в места их пуска, то почему нет.
  15. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 13:45
    Нелегитимный поблагодарил французов за передачу истребителей Mirage-2000-5 из состава французских ВСС,
    Ну, во-первых он просроченный, во-вторых когда это французы успели передать Mirage-2000-5 Украине? Про то что пообещали было, но про то что уже передали... Ну и в-третьих французские ВСС-это что?
    Париж планирует передать Киеву пять истребителей Mirage-2000-5, поставка состоится в конце этого года или в начале следующего.
    ... или во второй половине следующего, или чуть позднее...
  16. Макsim
    Макsim
    +1
    Сегодня, 13:48
    как понимаю вместе с пилотами, аэродромами и облаживающим персоналом