Зеленский запросил у Европы современные истребители Eurofighter Typhoon
Украина рассчитывает получить от европейских стран истребители Eurofighter Typhoon, заявил Зеленский, выступая в Национальном собрании Франции.
Нелегитимный поблагодарил французов за передачу истребителей Mirage-2000-5 из состава французских ВСС, но отметил, что Киев хотел бы не это старье, а новые Eurofighter Typhoon, которые он увидел на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Причем в рамках оказываемой помощи, а не за деньги. Да и вообще, Украина ожидает, что Европа будет ее поддерживать до «полной» победы над Россией.
— заявил просроченный президент французским депутатам.
Выполнят ли французы просьбу Зеленского, пока неизвестно, на данный момент Париж планирует передать Киеву пять истребителей Mirage-2000-5, поставка состоится в конце этого года или в начале следующего. Подготовка украинских пилотов начнется в ближайшее время и займет до полугода.
Между тем на Украине уже начали петь дифирамбы «новым» французским истребителям Mirage-2000-5, хотя буквально полгода назад вовсю их критиковали, называя «ненужным старьем», аналогичным советским Су-27, стоящим на вооружении Воздушных сил ВСУ. А теперь, как оказалось, и истребитель хороший, да еще и прошедший модернизацию с возможностью нести крылатые ракеты и наносить удары по земле. А если учесть, что еще и за бесплатно, то это то, о чем в Киеве всю жизнь мечтали.
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