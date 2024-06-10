Украинский итог: яма и две канистры с бензином
В Штатах уже не скрывают того, что победа Киева выглядит… ну так, как она смотрелась из бункера одной исторической личности в апреле 1945 года.
Вообще в целом ситуация схожая: выезд из страны запрещен всему, что похоже на роль пушечного мяса, даже тем, у кого есть гражданство или вид на жительство в другой стране.
Как это знакомо: «Ты должен умереть за Фатерлянд!». Чтобы те, кто тебя отправляют на смерть, прожили еще немного во благе или успели смыться в места более спокойные, чем горящая Родина. Шакалы из гестапо (ах, простите, из ТЦК, хотя какая разница?) будут с трясущимися от страха поджилками тащить всех, кого только можно. Ведь иначе отправят их. Хотя… И их тоже отправят, жернова войны – дело такое. Не раз еще вспомнят в той Украине год 1945-й, не раз.
Скоро будут по домам ходить и схроны искать. А доносчикам выплачивать за наводку на каждого уклониста. Благо, гитлеровские подстилки типа Бандеры и Шушкевича оставили подробные инструкции. Они, правда, партизан и евреев искали по хатам, а тут придется своих шукать, ну да ничего.
А реально господин почтиукраинец Зеленский в своем желании истребить как можно больше украинцев ну очень схож с безумным австрийцем Гитлером. Пока еще не истерит, но май все равно приходит, и уверен, что придет, а останки господина непрезидента Зеленского будут дымить в какой-нибудь яме.
Вообще каждому такому персонажу должна быть уготована своя яма. И две канистры с бензином.
Кстати, а почему нет бравурных маршей и информационных знамен на тему первой годовщины Великого контрнаступления? Вот же, 5 июня прошлого года аккурат началось! Закончилось, правда, не так, как планировалось и трубилось на всех углах, но…
Конечно, если бы решали пиарщики, то победа однозначно была бы за Украиной. То, что они были на уровень выше, горластее и беспринципнее – это факт. Но увы, все решают войска и техника, а потому, несмотря на щедрые вливания со стороны Запада, как-то все отвоеванное в результате контрнаступления понемногу было так же и потеряно. Не все, но так и процесс в целом не завершен.
Жирно так подчеркну – отвоеванное, а не брошенное. Надо понимать разницу.
Теперь вот новая тема там: про очередное «чудо-оружие», которое позволит вышвырнуть россиян из Волчанска. Тут, конечно, вопрос, а чего пускали? 74 км до Харькова, как-никак... И если для того, чтобы вернуть обратно городок, в котором жило 18 тысяч человек, то что придется делать, если с Харьковом не заладится? «Звезду смерти» звать с Дартом Вейдером? Байден явно не потянет, Макрон тоже. О Зеленском вообще молчу, хотя…
Хотя нет. Выскажусь. Причем, даже не свои мысли выражу, а своих украинских друзей, людей, глубоко вменяемых в смысле того, что «две дорожки» вместо обеда – это не для них. Не так давно «Волюдимер» выдал в своей речи (там, как всегда, сплочение нации и все как один и все такое), что одного бойца на фронте содержат своей работой шесть налогоплательщиков.
Вот как это будет выглядеть сегодня, когда этих самых налогоплательщиков просто массово (а это происходит массово, что бы там не говорили украинские СМИ) хватают и отвозят в ТЦК. И уже сегодня многие предприятия жалуются на кадровый голод, особенно те, для которых бронь не предусмотрена.
Я задавал не раз этот вопрос тем, кто по ту сторону: чем думает ваш Зеля? Хорошо, наберут-нахватают миллион. Дальше что? Кто даст им снарягу и патроны, кто (очень важно, кстати) кормить будет? Если трактористов выгребают подчистую в танкисты, кто, простите, пахать станет?
Ответы были, сами понимаете, не для печати.
Но по факту сбор населения в концентрационные лагеря (все правильно, там людей концентрируют и затем отправляют на подготовку) продолжается, и тут с огромным удивлением я прочитал какие-то размышления в США от тамошних экспертов относительно… контрнаступления в 2025 году! Придет же еще оружие, все будет…
Неужели так надо утилизировать такие массы народа, что под это реально что-то такое дадут?
В общем, там, за океаном, тоже размышляют. Потому что как не хотелось бы укоротить Россию, все это стоит больших денег. Да, львиную долю США просто переложили на своих евровассалов, но ресурсы европейцев не бесконечны, более того, в Европе ситуация не блещет перспективой, потому что старая техника, которую не жалко отдать, рано или поздно закончится, а деньги…
Ну простите, кто даст Украине деньги? Еще скажите – суммы.
А вот украинские чиновники раздражены вниманием посла США в Киеве Бриджит Бринк к проблеме коррупции в стране. Учитывая, что Бринк занимает должность посла США в Украине с мая 2022 года, можно представить, сколько у нее перед глазами прошло денег «в никуда». А учитывая, что Бриджит явно не дура, работает на дипломатическом поприще с 1996 года, и трудилась в Грузии, Армении и Узбекистане, то ей не надо рассказывать, как и кто может украсть.
В общем, со стороны украинской власти уже прилетело недовольство тем, что Бринк слишком уж задумывается на тему того, куда уходят американские деньги. Ей непонятно, что они уходят на победу, а потому по мнению украинского руководства, посол США создает ненужную напряженность.
Ну да, песня знакомая: вы дайте денег, а дальше мы сами.
Но что у нас, точнее, у американцев, с вариантами?
Главное – не слушать «экспертов» типа генерала Марка Милли. Это который сперва сказал, что российская армия захватит Киев через 72 часа, а через год выдал спич о том, что Россия потерпела тактическое и стратегическое поражение.
В общем, вы помните наверняка этого генерала и можете представить уровень американской экспертизы. В общем, каков президент, такие у него и эксперты. Конечно, это можно ко многим отнести, но в данном случае речь о Байдене.
Да, российская власть много сделала для того, чтобы сложилось то положение, которое существует сегодня, однако медленное и уверенное продвижение российских войск к Харькову заставляет думать многих. Да, это не тот лихой бросок, который был в феврале 2022-го, это более спокойное продвижение. Разница ощутима, она как между асфальтовым катком и гоночным болидом. Каждый выполняет свои задачи по достижению определенных результатов, просто своими методами.
На Западе откровенно устали от войны, которую они должны оплачивать. Речь, понятное дело, идет не о Байдене, который пребывает в своем собственном измерении, а о европейских лидерах, которые вынуждены вести макроноподобную политику за свой счет. Давать деньги и оружие они будут, вопрос сколько.
Путин на переговоры не пойдет. Он там уже был один раз, икается до сих пор. Поэтому единственный вариант, который устроит российского президента – это капитуляция Киева. В идеале – безоговорочная. Да, по доброте душевной это может быть и капитуляция с оговорками, но – капитуляция.
В мире на сегодняшний день уже прилично тех, кто готов взять на себя роль посредников по типу Эрдогана, новые желающие помиротворить возникают время от времени, но это реально вопрос очень непростой, и как бы именно Россию не всякий посредник устроит. Как один из реальных вариантов – товарищ Си, но против такой кандидатуры взвоет весь Запад.
Кроме того, последний транш помощи Украине от США, а это, напомню, 61 миллиард долларов на военные, экономические и гуманитарные цели, это очень приличная сумма. Но эта помощь не может продолжаться бесконечно, как хотелось бы Зеленскому. И, если в следующем политическом цикле к власти опять придет Дональд Трамп, что вполне возможно, что денег для Украины может не оказаться в принципе.
В США считают, что этого транша, плюс помощь от евровассалов – этого Киеву должно хватить на год. Так считают американские эксперты, но давайте будем реально смотреть на происходящее. А в реальности доллары долларами, а российская армия – российской армией. И вот тут могут быть некоторые нестыковки. Пусть в США считают, как угодно, пусть в Украине воруют, как угодно, но то, что Волчанск в 70 километрах от Харькова – это реальность.
Но так какие три варианта могут быть реальны для Украины, как это видят из-за океана?
Вариант 1. Нейтральный
Война заходит в позиционный тупик. Каким-то чудом, при помощи мобилизованных и полученного оружия, Киев останавливает российские войска. Начинается переговорный процесс вместо простого взаимоуничтожения сторон при посредничестве европейских держав.
Москва выдвигает все те же требования на уровне 2021 года. Киев при поддержке Европы выдвигает свои условия, чтобы оставаться вне сферы влияния Москвы. То есть, нейтралитет, но такой… Который не запретит обучать свою армию у инструкторов НАТО и вооружать западным оружием.
В этом случае Украина полностью выходит из-под контроля России, но действует с оглядкой на соседа. Какими будут в итоге территориальные потери – не совсем понятно, потому что по итогам переговоров.
Вариант 2. Почти позитивный, почти фантастический
В 2025 году Украина нечеловеческими усилиями отбрасывает российские войска, Россия начинает контролировать значительно меньшую часть Украины, чем до начала «контрнаступления-2».
Поэтому на переговорах Киев получает значительно больше уступок от Москвы: Украина вступает в ЕС и НАТО, но в урезанном состоянии, без части территорий, совсем отказавшись от них и с оговоркой, что на территории Украины не будет баз НАТО.
Чем-то напоминает турецкое действо, а потому то, что такой вариант видят в США – это, конечно, хорошо, но вот то, что его не видят в России – это плохо. Для Украины.
Вариант 3. Негативный, но самый реальный
Российское наступление, в отличие от украинского контрнаступления, заканчивается еще большим захватом украинских земель, в Европе и США (особенно если Трамп победит на выборах) разочаровываются в Зеленском, переговоры начинаются, но по сценарию Москвы, а значит – Украина продолжает существовать без части территорий, но не как независимая страна, а как протекторат России.
Эти сценарии уже были опубликованы не в одном американском СМИ, немного в разных трактовках, от разных авторов. Но что их объединяет? Удивительно, но ни в одном из этих сценариев нет даже намека на победу ВСУ. То есть, в США не верят в то, что их деньги сыграют лучшим образом? Получается, что так.
Но правила игры надо соблюдать. Особенно те правила, которые характерны для американского общества.
Конечно, никакого такого вменяемого «контрнаступления-2» не будет. Будет ближе к выборам в США некий отчаянный рывок, безумный и беспощадный (по отношению к украинцам), целью которого будет взятие нескольких хуторов. А затем пиар-кампания для того, чтобы дать в руки команде Байдена не то чтобы козыри, а, скорее, чеки, подтверждающие, что американские миллиарды потрачены с пользой для дела.
Ну такие правила там. Какое дело – это сенаторы и конгрессмены пояснят электорату через СМИ, главное, чтобы дебет с кредитом сошелся и «ирангейтов» не было.
Поэтому что-то такое должно быть. Например, Анатолий Шарий выдал в одном из своих выступлений идею десантной операции в Крыму. И при всем ее вроде бы безумии, такой вариант вполне может быть. Действительно выбросят десант, захватят какой-нибудь крошечный населенный пункт и какое-то время будут его удерживать. А потом либо в плен сдадутся, либо...
Зачем? А затем, чтобы в США ответственные господа в дорогих костюмах могли предъявить электорату:
- Зеленский обещал отвоевать Крым – вот, извольте, отвоевывает;
- Украинская армия использует все поставленное ей по назначению;
- Сдерживание России продолжается и так далее по списку.
Как говорил покойный Михаил Задорнов – главное, чтобы файлы сошлись. И ведь так и есть на самом деле! Главное, чтобы цели, на которые выделялись деньги более-менее просматривались и были понятными.
Конечно, не совсем понятно, как атака тех же российских НПЗ в Ростовской области «разрешенными» теперь боеприпасами американского и европейского производства может повлиять на ситуацию в Волчанске, поймет не каждый. Да, вроде бы все просто, любой НПЗ производит бензин, керосин и дизтопливо, которые можно использовать в военных целях. Но тут ключевое слово – ЛЮБОЙ. И топливо все равно привезут, не с одного завода, так с другого.
Тут все просто: НПЗ, если в него попасть – очень красивая в плане картиник, цель. Можно красиво продать, да, именно продать, а не подать, поставив еще одну «галочку» в списке «достижений» ВСУ. Дескать, работаем, бьем ворога. Дайте еще всего и побольше.
Вот потому Байдену нужны именно такие примеры. Для отчета. А отчет нужен для оправданий переговоров, потому что переговоры нужны больше США, чем Украине. Украине реально терять уже нечего, то вот всем остальным – есть.
В США сейчас реально опасаются того, что Россия решится на демонстрацию тактического ядерного удара. Все больше и больше СМИ начинают размышлять на тему того, «жахнет или не жахнет» Путин по Украине. Умные говорят, что пока предпосылок нет, но умные в США – это небольшой процент от общей массы. А тем, кто привык бояться, а таких там немало еще от времен «холодной войны» осталось, им как бы такая лихая конфронтация не нужна.
И да, электорат в США умеет делать погоду руководству. Особенно если электорату страшно или хочется странного типа BLM. Но бушующие негры – это одно, а вот Путин с ядерным зарядом – это другое. И негры – это погромы, беспорядки, понятно, а Путин… Это максимум двухразовое, одно будет на Украине в качестве репетиции, второе – сами понимаете.
И американский обыватель в это верит! Верит, что Россия долбанет по Украине чем-то увесистым, верит, что потом придет очередь Европы, ну а затем Россия и Китай вместе возьмутся за США.
Это не бред, об этом сегодня говорят во многих СМИ. Это не соцсети даже. Это при желании можно прочитать своими глазами.
И тут уже веры Зеленскому, этому шоумену, утверждающему, что «еще немного, еще чуть-чуть» и победа будет, и Россия не «жахнет», все меньше и меньше. Уже сегодня многие авторы говорят о том, что не очень верится украинскому непрезиденту, потому что оказывается, он прекрасно знал (по его же словам) о готовящемся нападении, но делал вид розового зайки, который был не в курсе происходящего.
Переговоры нужны в первую очередь не украинской стороне, а американской. Именно тогда, когда градус обострения ситуации достигнет своего предела, США просто пинками отправят Зеленского разговаривать с Путиным. Да, случится это не в байденовскую эпоху, дедушка все-таки в своем мире существует. Но до конца его правления не так уж и долго, и все клоунады Зеленского, которые он может устроить, пропадут, если произойдет смена президента. А она произойдет, старикашка еще один срок не то что не вытянет – не доживет.
Если все три варианта развития ситуации на Украине идут так, что сами американцы не верят в победу Зеленского, а они начинают прозревать, так что переговорам быть. Весь вопрос исключительно в том, на чьих условиях они пройдут.
И тут тоже поле для размышлений, потому что переговоры, как показывает историческая практика, не всегда приводят к приличным результатам. Тут можно вспомнить и 1905 год, и 1918-й. Портсмут, Брест…
Как-то вот капитуляция с подписанием в Киеве смотрится более прочно. И яма, яма и две канистры с бензином, как обязательный атрибут.
Обзор по материалам The Washington Post, The Washington Times, Politico, Newsday
Информация