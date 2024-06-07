Назначенный послом в Великобританию экс-главком ВСУ Залужный так и не уехал в Лондон

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Назначенный послом в Великобританию экс-главком ВСУ Залужный так и не уехал в Лондон

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, назначенный послом Украины в Великобритании, по каким-то причинам так и не отправился до сих пор в британскую столицу. Об этом сообщают украинские источники.

По информации источников, Залужный должен был до конца мая 2024 года отбыть в Лондон. Но пока он находится на Украине. И это может быть связано с определенными причинами политического характера.

Как известно, на фоне провалов украинской армии на фронте и нарастающего наступления Вооруженных сил Российской Федерации по всем направлениям, позиции главы киевского режима Владимира Зеленского становятся все более шаткими. Залужный всегда рассматривался как потенциальный конкурент Зеленского в политической борьбе за пост главы украинского государства.

Сейчас у Залужного появились неплохие шансы на запуск политической карьеры. С этим и может быть связано промедление с отъездом в Лондон. Не исключено, что экс-главком ВСУ ожидает некоего сигнала со стороны западных покровителей.

Кстати, на Западе отношение к Залужному становится все более серьезным. Постепенно разочаровываясь в кандидатуре Зеленского, во многом себя дискредитировавшего, западные элиты могут сделать ставку на бывшего главнокомандующего ВСУ. Стоит учитывать и то, что рейтинги Залужного на Украине растут. Он воспринимается многими украинцами как наиболее реальный кандидат на смену Зеленскому.

Сам глава киевского режима это понимает и очень опасается бывшего главкома, с целью чего и назначил его на дипломатическую работу – подальше от украинской столицы. В то же время, и «тронуть» Залужного Зеленскому, вероятно, не разрешают его западные покровители.
19 комментариев
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  1. ABC-schütze Звание
    ABC-schütze
    +6
    Сегодня, 13:46
    Надо полагать, ТЦК паренька не выпускает...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 13:58
      С таким то фейсом да в Лондон... Да он там всех местных джентльменов распугает... hi А с племенами амазонских людоедов Украина дипломатические отношения не поддерживает...??? lol
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 14:23
        Сам глава киевского режима это понимает и очень опасается бывшего главкома, с целью чего и назначил его на дипломатическую работу – подальше от украинской столицы. В то же время, и «тронуть» Залужного Зеленскому, вероятно, не разрешают его западные покровители.

        Зеленский - двойной агент МИ-6 и Моссада.

        Скорее всего МИ-6 с Моссадом ещё между собой про Залужного и Зеленского ещё окончательно не договорились.
      2. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +2
        Сегодня, 14:39
        А шо, с такой рожей да в укро презики? angry Хотя сойдёт наверное. Ведь у него будет только две задачи: подписать капитуляцию и быть убитым бандерлогами потом.
      3. Fiery_messenger Звание
        Fiery_messenger
        0
        Сегодня, 15:00
        smile Добавим немного евро-психоза :)
  2. Chepa Звание
    Chepa
    +1
    Сегодня, 13:47
    Ждёт двух событий. Провала карьеры Сырского и выборов в президенты
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 13:53
      Цитата: Chepa
      выборов в президенты

      Ну этого ему долго ещё ждать прийдётся.
      1. Chepa Звание
        Chepa
        0
        Сегодня, 14:13
        Судя по нему он не спешит
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:52
    Какая разница... их дела.
    Версии/гадание... пофиг. Не интересно.
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 13:53
    Залужный должен был до конца мая 2024 года отбыть в Лондон.

    Неужто загран - паспорт еще не получил? laughing Но скорее выжидает, ждет сигнала, когда начинать Зелю сваливать.
  5. Фактор Звание
    Фактор
    +2
    Сегодня, 13:56
    Лечится от контузии и тяжёлого ранения в пах.
    Безяйцовый конкурент нынешнего просроченного президента-клоуна.

    Шапито, однако.
  6. С.З. Звание
    С.З.
    -2
    Сегодня, 13:57
    Трудно у них там все... У нас вон Суровикина раз - и в Африку, и никто его не помнит уже. А у них-то нет Африки...
    1. Chepa Звание
      Chepa
      -1
      Сегодня, 14:14
      Когда надо будет что то сдать русского, его вернут
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:58
    Сам глава киевского режима это понимает и очень опасается бывшего главкома, с целью чего и назначил его на дипломатическую работу – подальше от украинской столицы.

    Ну вот какай то набор предположений .Для чего Зеля кормил фашистов ? Так пойдет Залужный за хлебушком и окажется в окопах ,через 2 часа .Опыта у ТЦК достаточно
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:05
    «Назначенный послом в Великобританию экс-главком ВСУ Залужный так и не уехал в Лондон» —

    — Он предпочёл быть послом на удалёнке ...
  9. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 14:17
    Сразу вспомнился анекдот.
    Приходит чукча в английское посольство и говорит:
    -Я посол!
    -Какой посол?
    -Мне сказали, "Посол ты!", я и присол.
  10. Курганец-45 Звание
    Курганец-45
    0
    Сегодня, 14:19
    Хох ALL хотел бы жить на Манхэтене, но подохнет под русским ланцетом он
  11. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 14:22
    Плохо послали, наверное?
    Недостаточно убедительно.
  12. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 14:49
    Этот " полководец" хорошо петляет. Слинял из ВСУ и до Лондона,не доехал. Чуть что-" цэ нэ я. Цэ- вин". А с виду- свинопас- свинопасом. Правда, один свинопас уже отметился в истории Российской империи...