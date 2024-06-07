Назначенный послом в Великобританию экс-главком ВСУ Залужный так и не уехал в Лондон
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, назначенный послом Украины в Великобритании, по каким-то причинам так и не отправился до сих пор в британскую столицу. Об этом сообщают украинские источники.
По информации источников, Залужный должен был до конца мая 2024 года отбыть в Лондон. Но пока он находится на Украине. И это может быть связано с определенными причинами политического характера.
Как известно, на фоне провалов украинской армии на фронте и нарастающего наступления Вооруженных сил Российской Федерации по всем направлениям, позиции главы киевского режима Владимира Зеленского становятся все более шаткими. Залужный всегда рассматривался как потенциальный конкурент Зеленского в политической борьбе за пост главы украинского государства.
Сейчас у Залужного появились неплохие шансы на запуск политической карьеры. С этим и может быть связано промедление с отъездом в Лондон. Не исключено, что экс-главком ВСУ ожидает некоего сигнала со стороны западных покровителей.
Кстати, на Западе отношение к Залужному становится все более серьезным. Постепенно разочаровываясь в кандидатуре Зеленского, во многом себя дискредитировавшего, западные элиты могут сделать ставку на бывшего главнокомандующего ВСУ. Стоит учитывать и то, что рейтинги Залужного на Украине растут. Он воспринимается многими украинцами как наиболее реальный кандидат на смену Зеленскому.
Сам глава киевского режима это понимает и очень опасается бывшего главкома, с целью чего и назначил его на дипломатическую работу – подальше от украинской столицы. В то же время, и «тронуть» Залужного Зеленскому, вероятно, не разрешают его западные покровители.
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