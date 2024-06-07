Советская миссия «Марс-3»: важное событие для мировой космонавтики

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Советская миссия «Марс-3»: важное событие для мировой космонавтики

В 1971 году произошло событие, которое стало важной вехой в истории мировой космонавтики. Советский Союз отправил к Красной планете автоматическую межпланетную станцию «Марс-3».

Последняя состояла из непосредственно орбитальной станции и посадочного модуля, в котором находился марсианский ровер.



Миссия стартовала 28 мая. Ракета с межпланетной орбитальной станцией и посадочным модулем была запущена с космодрома Байконур. В свою очередь, 2 декабря советский посадочный модуль «Марс-3» совершил мягкую посадку на поверхность Красной планеты, чего до этого не удавалось ни одной стране.

Стоит отметить, что миссия была крайне сложной, так как информации о составе атмосферы и погоде на Марсе у советских ученых было мало. Спускаемый аппарат был оборудован большим коническим тормозным экраном, парашютной системой и семью пороховыми двигателями, корректировавшими траекторию посадки.

Уже через полторы минуты после успешного завершения спуска специальный манипулятор посадочного модуля установил на поверхность Красной планеты марсоход, который тут же начал передачу панорамы окружающей поверхности. Впрочем, через 14,5 секунд трансляция прекратилась, и связь с посадочным модулем прервалась навсегда.

Стоит отметить, что, несмотря на бесполезность информации, переданной модулем, миссию нельзя считать провальной.

Во-первых, это была первая в истории космонавтики успешная посадка на поверхность Красной планеты.

Во-вторых, орбитальная станция работала восемь месяцев и совершила 20 оборотов вокруг Марса. Она передавала на Землю результаты исследований солнечного радиоизлучения, магнитного поля и плазмы, а также рельефа и состава атмосферы.

В последующем все эти данные позволили нашей стране создать аппараты и запустить исследовательские миссии к Венере и комете Галлея.

7 комментариев
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  1. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +4
    Сегодня, 15:14
    Печально читать о достижениях "Великой цивилизации прошлого", увы, уже не достижимых её потомкам, нынешних лет....
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +2
    Сегодня, 15:46
    [последующем все эти данные позволили нашей стране создать аппараты и запустить исследовательские миссии к Венере и комете Галлея.]
    Ну во первых. Когда это было!
    Во вторых. Вот это .... нашей стране... слух режет! Этого добилась не наша страна ( РФ), а СССР! Так давайте, уважаемый автор, называть вещи своими именами!
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      -1
      Сегодня, 16:37
      Цитата: ваш вср 66-67
      Этого добилась не наша страна ( РФ), а СССР! Так давайте, уважаемый автор, называть вещи своими именами!

      Тогда по какому праву СССР был орден Суворова и т.д.?
  3. Million Звание
    Million
    +3
    Сегодня, 15:55
    Это спустя 26 лет после страшной войны.
    А каких достижений Россия добилась за последние 26 лет ?
    Никаких!
    Воровство и коррупция.
  4. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    +3
    Сегодня, 15:56
    В 1971 успешно долетели до Марса. В 2024 не долетели до Луны.
    Всё,что нужно знать о расхваливании "Роскосмосом" былых достижений.
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      +1
      Сегодня, 16:42
      Помните, как тут рукоплескали "УРА-И.... Ы" словам "Борогозина" о юсовских типа-"батутах"? А эти "юсовцы" уже, второй корабль другого типа, (от Боинга) запустили к МКС... Так и хочется спросить: "батуты", то у кого оказались?
  5. ЦШВС Звание
    ЦШВС
    +3
    Сегодня, 16:02
    Было время,были люди,были планы....