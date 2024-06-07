Глава Харьковской ВГА Ганчев: На Северном направлении против наших воюют националисты и подразделения ГУР МО Украины

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Глава Харьковской ВГА Ганчев: На Северном направлении против наших воюют националисты и подразделения ГУР МО Украины

Поступающая информация о якобы подготовке контрнаступления ВСУ в Харьковской области является вбросом украинской ЦИПсО, никаких серьезных приготовлений на данный момент не ведется. Об этом сообщил журналистам глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

На сегодняшний день ВСУ не готовят никаких контрнаступлений, они и так контратакуют ежедневно по несколько раз, пытаясь выбить наши войска с занятых позиций. Для проведения наступательной операции нужны определенные силы, а у них этого нет, очень большие потери. В то же время украинская ЦИПсО активно разгоняет фейки о якобы готовящемся контрнаступлении, чтобы вызвать панику в приграничных районах России, а также среди бойцов группировки «Север».



(...) никаких серьезных движений со стороны вооруженных формирований Украины сейчас не зафиксировано. Они постоянно контратакуют наши позиции, но с серьезными потерями их, так скажем, перемалывают там сейчас. С серьезными потерями они отступают

— заявил Ганчев.

Говоря о резервах ВСУ, перебрасываемых в Харьковскую область, глава ВГА отметил, что они состоят в основном из недавних мобилизованных с плохой подготовкой. Но первую скрипку там играют не они, а спецподразделения ГУР МО Украины, а также националисты, экстренно переброшенные на Харьковское направление. Если украинские «мобики» при первой возможности поднимают руки вверх, то националисты сражаются до последнего, они идейные. Сейчас российским войскам противостоят подразделения «Кракена»* (террористическая группировка, запрещена в России), спецподразделения военной разведки и президентской бригады, подчиненной лично Зеленскому.

(...) среди тех резервов, которые подтягивает украинская сторона, достаточно много элитных. С первых дней освобождения северной территории Харьковской области в мае туда сразу же подтянули «Кракен»* от Буданова* (внесен в список экстремистов и террористов) были подразделения, были подразделения от президентской бригады.

— добавил Ганчев.
10 комментариев
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  1. Xenofont Звание
    Xenofont
    +5
    Сегодня, 13:55
    Бойцы и военкоры говорят, что на харьковско направлении рубка покруче летнего контрнаступа!. Дроны как рой пчел одолевают, а средств борьбы не хватает.
    1. Fiery_messenger Звание
      Fiery_messenger
      +4
      Сегодня, 14:06
      Бомбами эту сволоту - раскатать в ноль. Нечего с ними воевать. Чем больше их за раз подыхать будет, тем больше потом будет мир. Только, настоящий мир, а не это фуфло, которое сейчас обсуждает весь коллективный Запад.
      Преподаватель по тактике нам говорил: Победа - это когда ты стоишь на горле твоего врага. Он хрипит, но подняться больше не может.
      От себя могу добавить - настоящего мира без настоящей победы не бывает. Кто это не поймёт первый раз, будет умирать второй и третий раз. Пока не дойдёт.
      1. zsdk Звание
        zsdk
        -2
        Сегодня, 14:31
        Да к стати, а где же новенькие фаб-3000 с умпк? Они должны сыпаться на головы бандеровцев пачками.
    2. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 14:06
      Для проведения наступательной операции нужны определенные силы, а у них этого нет, очень большие потери. В то же время украинская ЦИПсО активно разгоняет фейки о якобы готовящемся контрнаступлении, чтобы вызвать ПАНИКУ в приграничных районах России, а также среди бойцов группировки «Север».

      Как говорится, голь на выдумку хитра,
      1. Chepa Звание
        Chepa
        0
        Сегодня, 14:41
        Это не ципсо, а на наших каналах. Наше наступление в харьковской и было ударом по той группировке , что подготовили. Но ВСУ сегодня начало отложенное наступление и к сожалению ....
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 13:55
    Вопрос... а что там может произойти?
    Наших воинов ничем не испугать, за ними сила и правда, победим, сомнений в этом нет!
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 13:58
    "Кракен" в плен не брать. (коротко, но точно)
  4. Комментарий был удален.
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -3
    Сегодня, 14:16
    Для проведения наступательной операции нужны определенные силы, а у них этого нет
    Ну, дык... и у нас их там нет.
    Судя по результату: и Харьков под врагом и по Луганску прилетает...
    Если б не "очеретинский цветок"... летняя кампания в пустую.
    1. Chepa Звание
      Chepa
      0
      Сегодня, 14:39
      Все у них есть , снарядов море , пусковых хаймерс Атакмс полно. Да и с личным составом норм
  6. Chepa Звание
    Chepa
    0
    Сегодня, 14:38
    Ну это же хорошо , что будут уничтожаться самые ярые укронацики. Мы уже видит , что разрисованные уменьшились в разы