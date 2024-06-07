(...) никаких серьезных движений со стороны вооруженных формирований Украины сейчас не зафиксировано. Они постоянно контратакуют наши позиции, но с серьезными потерями их, так скажем, перемалывают там сейчас. С серьезными потерями они отступают

(...) среди тех резервов, которые подтягивает украинская сторона, достаточно много элитных. С первых дней освобождения северной территории Харьковской области в мае туда сразу же подтянули «Кракен»* от Буданова* (внесен в список экстремистов и террористов) были подразделения, были подразделения от президентской бригады.

Поступающая информация о якобы подготовке контрнаступления ВСУ в Харьковской области является вбросом украинской ЦИПсО, никаких серьезных приготовлений на данный момент не ведется. Об этом сообщил журналистам глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.На сегодняшний день ВСУ не готовят никаких контрнаступлений, они и так контратакуют ежедневно по несколько раз, пытаясь выбить наши войска с занятых позиций. Для проведения наступательной операции нужны определенные силы, а у них этого нет, очень большие потери. В то же время украинская ЦИПсО активно разгоняет фейки о якобы готовящемся контрнаступлении, чтобы вызвать панику в приграничных районах России, а также среди бойцов группировки «Север».— заявил Ганчев.Говоря о резервах ВСУ, перебрасываемых в Харьковскую область, глава ВГА отметил, что они состоят в основном из недавних мобилизованных с плохой подготовкой. Но первую скрипку там играют не они, а спецподразделения ГУР МО Украины, а также националисты, экстренно переброшенные на Харьковское направление. Если украинские «мобики» при первой возможности поднимают руки вверх, то националисты сражаются до последнего, они идейные. Сейчас российским войскам противостоят подразделения «Кракена»* (террористическая группировка, запрещена в России), спецподразделения военной разведки и президентской бригады, подчиненной лично Зеленскому.— добавил Ганчев.