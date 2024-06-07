«Можно заново пережить Кубинский (Карибский) кризис»: во французской прессе назвали гипотетические места размещения российского «оружия возмездия»

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«Можно заново пережить Кубинский (Карибский) кризис»: во французской прессе назвали гипотетические места размещения российского «оружия возмездия»

Ведущие мировые СМИ опубликовали основные тезисы речи Владимира Путина, произнесенной на полях форума ПМЭФ. В числе прочего президент указал на возможность поставок российского дальнобойного оружия противникам западных стран, которые подталкивают киевское руководство к нанесению ударов по территории РФ.

Однако основные западные издания не стали углубляться в вопрос размещения российских дальнобойных систем за рубежом, видимо, ожидая конкретных шагов Москвы в этом направлении. Но ряд ресурсов всё же подняли эту тему.



Как указывается во французском издании Zone Militaire, Кремль якобы уже начал проводить эту политику, перебросив в Белоруссию ракетные комплексы «Искандер», а также тактическое ядерное оружие.

Данная политика может распространиться и на другие страны

- полагает автор.

По его словам, для размещения «оружия возмездия» «весьма кстати может оказаться Ливия», или по крайней мере часть этой страны, контролируемая силами маршала Халифа Хафтара. Как указывается, для встречи с ним заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров с августа 2023 года четыре раза посещал эту страну.

Что касается Соединенных Штатов, то возможно заново придется пережить Кубинский ракетный кризис, как в 1962 году

- полагает автор, подразумевая гипотетическое размещение ЯО на «Острове Свободы».

Но, как он считает, Россия в Латинской Америке могла бы опереться и на Венесуэлу. Между странами налажено активное военное сотрудничество, о чем свидетельствует отправка двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Каракас в 2019 году.

Например, на полуострове Парагуана могут разместиться ракеты достаточной дальности, чтобы угрожать Флориде

- поясняется во французской прессе.

23 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 17:17
    Зачем нам размещать ядерное оружие за границей? До США мы достаём и со свой территории.А вот на Европу МБР тратить не на надо и ракетами классом поменьше обойдутся.
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +1
      Сегодня, 17:57
      Просто когда размещаешь у границ Штатов, они начинают сильно волноваться. В душевном волнении начинают понимать реальность более отчетливо. А кроме того мощные ракеты весьма затратны чтобы запускать их в большом количестве. Ракеты средней дальности дешевле и их больше. Кроме того места пуска этих ракет для нас не будут иметь критического значения по сравнению с российской территорией, где у нас много гражданского населения.
      Кстати, я в 2022 году от Вовы ожидал размещения ЯО на Кубе. Мне казался такой вариант предпочтительнее для подталкивания штатов к переговорам по Украине. Но я ошибся.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 18:17
        Кстати, я в 2022 году от Вовы ожидал размещения ЯО на Кубе. Мне казался такой вариант предпочтительнее для подталкивания штатов к переговорам по Украине. Но я ошибся.

        А вы уверены, что кубинцы сильно желают, чтобы мы это сделали... Я что-то в этом сильно сомневаюсь... Сейчас у Кубы и США как бы нейтралитет, который в общем то устраивает обе стороны, а во времена "Карибского кризиса" Штаты пытались всеми возможными способами, начиная от всевозможных покушений и заканчивая прямым вторжением в заливе "Свиней", подготовленных ими кубинских наемников, свергнуть режим Фиделя... Так что для начала нужно поинтересоваться обо всём этом у руководства Кубы... Но вряд ли... Нет у нас сейчас тех рычагов давления, которые были тогда... recourse
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 18:15
      Мне понравилась идея Франции разместить наши ракеты в Ливии. good
      Это ж можно всё Средиземное море кошмарить, включая южное побережье Франции. good
      БЭК в Ливии тоже будут не лишними. good
      Ну и конечно множество дронов красивых и разных. good
      Можно всё Средиземноморье за Фаберже схватить. laughing
      Ждём новых идей от заклятых врагов. wink
  2. al3x Звание
    al3x
    -2
    Сегодня, 17:17
    Между странами налажено активное военное сотрудничество, о чем свидетельствует отправка двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Каракас в 2019 году.


    Активное? раз в 5 лет слетали пара бомберов в Венесуэлу. Это прикол какой-то?
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 18:01
      Ну разве какая то стана будет палить и ввязываться в конфликт? Кому кроме Украины в этом есть интерес, чтобы ответку от тех же НАТО получить? Ну может хуситы
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -2
    Сегодня, 17:23
    Самое страшное, что можно не пережить.
  4. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +8
    Сегодня, 17:28
    Цитата: tralflot1832
    Зачем нам размещать ядерное оружие за границей

    Время полета сокращается до минимума.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 18:01
      Страна принявших наши ядерные ракеты становится мишенью для США.А оно им надо.
  5. Roust Звание
    Roust
    +3
    Сегодня, 17:29
    Куба - это политика, наш Атомный подводный флот - это реальность.
  6. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +2
    Сегодня, 17:35
    Пусть гадают западники, где. Да может быть везде, где у нас надежные друзья и подводный флот!
    1. Абзац Звание
      Абзац
      +1
      Сегодня, 18:14
      Не нужно чтобы они гадали. Пора им это продемонстрировать.
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 17:38
    . Можно заново пережить Кубинский (Карибский) кризис»

    Кто-то может и пережить, а кто-то и нет. Если мы связаны какими-то ограничениями. То вот у хуситов их может и не быть
  8. Алексей Рыболов Звание
    Алексей Рыболов
    -2
    Сегодня, 17:39
    3 серия после красных линий и санитарных зон
  9. svp67 Звание
    svp67
    +1
    Сегодня, 17:39
    Не статья, а сон разума...Куба, Кубой, но для того, что бы "прокошмарить" те же США можно просто вооружить "феллахов" в Сирии и Ираке, там достаточно личного состава армии США на базах и ни какого ядерного оружия там не надо
    А Кубе давно пора "подарить "или продать по низким ценам новое оружие, хотя бы дивизион снимаемых у нас с вооружения и заменяемых на "Искандер-М" "Искандеров", эскадрилью МиГ-29 и Су-27, предварительно модернизировав их в Беларуси на 558-й авиационно ремонтном заводе
    1. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 18:04
      Кратчайшее расстояние от Кубы до мыса Канаверал - 822 км. Нужно нечто более дальнобойное чем Искандер.
      1. svp67 Звание
        svp67
        0
        Сегодня, 18:26
        Цитата: Иезекиль 25-17
        Нужно нечто более дальнобойное чем Искандер.

        Значит, это, "что то" надо научиться подвешивать под Су-27 и применять с него...
        А там же еще под боком база американская есть
  10. navycat777 Звание
    navycat777
    -2
    Сегодня, 17:41
    Президент не утверждал, что будет размещено, а просто обозначил новую красную линию, указав на возможность размещения..
  11. Серж9901 Звание
    Серж9901
    -1
    Сегодня, 17:47
    Новая серия сказок . " Мы вам надаем щелбанов руками наших друзей" . Старые сказки уже зачитаны до дыр , выучены наизусть и неинтересны . Когда же начнут хоть что-то делать ? Хотя, нет, одно дело сделали . Не прошло и трех лет - сменили министра обороны . Еще лет пять - сменят НГШ . А там , глядишь, году к 36-му и воевать начнем "по-настоящему" ...( так понимаю, к тому моменту областей с десяток будут эвакуированы, а мы продвинемся от Донецка еще на 15 км) .
  12. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +2
    Сегодня, 17:50
    Хрущёв: "Мы вас похороним!"
  13. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    0
    Сегодня, 17:58
    Однако основные западные издания не стали углубляться в вопрос размещения российских дальнобойных систем за рубежом, видимо, ожидая конкретных шагов Москвы в этом направлении.

    И это правильно. Увы, времена, когда фраза "Говорит Москва!", произнесенная голосом Левитана, заставляла НАТО внимательно вслушиваться, что будет сказано дальше, давно уже канули в Лету.
  14. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    0
    Сегодня, 18:19
    Холодная война: Карибский кризис
  15. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 18:35
    Что касается Соединенных Штатов, то возможно заново придется пережить Кубинский ракетный кризис, как в 1962 году

    - полагает автор

    ...а можно и не пережить, если продолжать эскалацию!.. © сантехник Михалыч, в ответ на такое дурацкое предположение иноземного автора, который надеется на недостижимое...