«Можно заново пережить Кубинский (Карибский) кризис»: во французской прессе назвали гипотетические места размещения российского «оружия возмездия»
Ведущие мировые СМИ опубликовали основные тезисы речи Владимира Путина, произнесенной на полях форума ПМЭФ. В числе прочего президент указал на возможность поставок российского дальнобойного оружия противникам западных стран, которые подталкивают киевское руководство к нанесению ударов по территории РФ.
Однако основные западные издания не стали углубляться в вопрос размещения российских дальнобойных систем за рубежом, видимо, ожидая конкретных шагов Москвы в этом направлении. Но ряд ресурсов всё же подняли эту тему.
Как указывается во французском издании Zone Militaire, Кремль якобы уже начал проводить эту политику, перебросив в Белоруссию ракетные комплексы «Искандер», а также тактическое ядерное оружие.
- полагает автор.
По его словам, для размещения «оружия возмездия» «весьма кстати может оказаться Ливия», или по крайней мере часть этой страны, контролируемая силами маршала Халифа Хафтара. Как указывается, для встречи с ним заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров с августа 2023 года четыре раза посещал эту страну.
- полагает автор, подразумевая гипотетическое размещение ЯО на «Острове Свободы».
Но, как он считает, Россия в Латинской Америке могла бы опереться и на Венесуэлу. Между странами налажено активное военное сотрудничество, о чем свидетельствует отправка двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Каракас в 2019 году.
- поясняется во французской прессе.
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