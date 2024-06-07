Глава киевского режима заявил в парламенте Франции, что Украина может «выиграть» в конфликте с Россией
Во время выступления в парламенте Франции, глава киевского режима Владимир Зеленский опять заявил, будто бы Украина способна одержать победу в вооруженном противостоянии с Россией. Такие заявления Зеленский неоднократно делал и ранее.
Между тем, в текущей ситуации, когда украинские формирования на фронте терпят провал за провалом, а Киев не знает, как решить вопрос с нехваткой личного состава в воюющих бригадах ВСУ, заявления Зеленского о «победе» над Россией выглядят смехотворными.
- сказал Зеленский.
Понятно, что «красноречие» киевского фюрера направлено на то, чтобы убедить французских парламентариев в необходимости и далее сохранять высокий уровень военной и финансовой помощи Украине. Для того, чтобы денежные и оружейные потоки не прекращались, Зеленский готов на любую ложь и дезинформацию.
Примечательно и то, что пока положение ВСУ на фронте продолжает ухудшаться, Зеленский по-прежнему катается по европейским столицам в поисках всесторонней поддержки со стороны западных государств. Однако и западные элиты, судя по всему, начинают уставать от главы киевского режима и не исключено, что в обозримом будущем начнут готовить его «слив».
Ранее многие западные эксперты заявляли, что Украине ни при каких обстоятельствах не удастся восстановить контроль над утраченными и воссоединившимися с Россией территориями, поэтому единственный путь к завершению вооруженного противостояния лежит через территориальные уступки.
Бурный восторг у ряда французских парламентариев вызвало то, что Зеленский заговорил по-французски.
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