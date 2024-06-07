Глава киевского режима заявил в парламенте Франции, что Украина может «выиграть» в конфликте с Россией

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Глава киевского режима заявил в парламенте Франции, что Украина может «выиграть» в конфликте с Россией

Во время выступления в парламенте Франции, глава киевского режима Владимир Зеленский опять заявил, будто бы Украина способна одержать победу в вооруженном противостоянии с Россией. Такие заявления Зеленский неоднократно делал и ранее.

Между тем, в текущей ситуации, когда украинские формирования на фронте терпят провал за провалом, а Киев не знает, как решить вопрос с нехваткой личного состава в воюющих бригадах ВСУ, заявления Зеленского о «победе» над Россией выглядят смехотворными.



Можем ли мы выиграть эту битву? Бесспорно, да. Мы можем. Украина. Украина, а, следовательно, Европа. Европа, а, следовательно, Франция

- сказал Зеленский.

Понятно, что «красноречие» киевского фюрера направлено на то, чтобы убедить французских парламентариев в необходимости и далее сохранять высокий уровень военной и финансовой помощи Украине. Для того, чтобы денежные и оружейные потоки не прекращались, Зеленский готов на любую ложь и дезинформацию.

Примечательно и то, что пока положение ВСУ на фронте продолжает ухудшаться, Зеленский по-прежнему катается по европейским столицам в поисках всесторонней поддержки со стороны западных государств. Однако и западные элиты, судя по всему, начинают уставать от главы киевского режима и не исключено, что в обозримом будущем начнут готовить его «слив».

Ранее многие западные эксперты заявляли, что Украине ни при каких обстоятельствах не удастся восстановить контроль над утраченными и воссоединившимися с Россией территориями, поэтому единственный путь к завершению вооруженного противостояния лежит через территориальные уступки.

Бурный восторг у ряда французских парламентариев вызвало то, что Зеленский заговорил по-французски.
29 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +7
    Сегодня, 14:14
    Ну если обдолбаться коксом, то такой приход будет - всех порвёт в глюках. laughing

    зы: логика обдолбыша: Украина. Да. Это Европа. А раз Европа, то это Франция. wassat
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 14:22
      Вообще,если останется от нынешний несколько областей,то это можно сказать "выигрышем."Эстонка подтаердит.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 14:29
        Больных нужно лечить, а не интервью у них брать и слушать их бред... Мало ли что Зеле в его влажных зелёных наркотических галлюцинациях может привидеться... fool
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 14:33
          Зачем лечить?Нет,серьезно-зачем?Если он наркоман,так он сдохнет.Эти долго не живут.Если больной психически,то его пристрелят.Когда он отыграет свою партию.Пока,видимо не отыграл
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 14:38
            Зачем лечить?Нет,серьезно-зачем?Если он наркоман,так он сдохнет.Эти долго не живут.Если больной психически,то его пристрелят

            Из него убитого быстро святого сделают и водрузят на знамя борьбы с Россией, а вот просочившаяся "случайно" информация о том, что Зеленский находится на излечении в дурке или в наркотической клинике вряд обрадует ли тот же Запад... Они же с ним с такой любовью в десна лобызались...wassat
    2. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      +2
      Сегодня, 14:23
      Не разу не слышал, чтобы кто-то сказал с трибуны: "мы проиграем". С другой стороны, прозвучало "мы можем победить", вместо "мы победим", что видимо, можно приравнять к первому.
    3. Fiery_messenger Звание
      Fiery_messenger
      +2
      Сегодня, 14:25
      В конфликте Украины с Россией Украина может выиграть, если "выйдет на частоту Волга" вовремя.
      В противном случае, она неизбежно станет говняной, токсичной, радиоактивной помойкой при любом итоге СВО.
      Этот процесс уже пошёл. Жаль, что пока только в восточных регионах, за некоторым исключением. Но, скоро всё изменится. Или, всё же, Украина выйдет на частоту Волга и выиграет. Осталось только два варианта.
    4. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 14:45
      Судя по поведению, одним коксом,тут не обошлось. ТурЫст ( срок полномочий закончен) смешал кокс, самогон и сакусил,салом.. Или фаГшиГованой Гыбкой.
  2. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -5
    Сегодня, 14:18
    когда украинские формирования на фронте терпят провал за провалом
    Можно подробней?
    1. Oleg Fedechkin Звание
      Oleg Fedechkin
      +1
      Сегодня, 14:21
      Что подробней? Только не читайте Украинские газеты!! wink
    2. Fiery_messenger Звание
      Fiery_messenger
      +1
      Сегодня, 14:47
      laughing ... Вы из какого котла "на дембель" вышли последний раз ?
  3. ian Звание
    ian
    0
    Сегодня, 14:18
    "Можем ли мы выиграть эту битву? Бесспорно, да. Мы можем. Украина. Украина, а, следовательно, Европа. Европа, а, следовательно, Франция"
    Главное успеть лечь под правильного.....
    Кто на меня? Я! Ты кто? Вася. Кто на нас с Васей?
    1. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      +2
      Сегодня, 14:25
      "Я спасу Францию! Я и кардинал!"
  4. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 14:19
    хоть бы глаза нафтизином закапал, краснючие от кокса...а так ни чего нового...бред нюхача...и многие уже понимают....расчленёнка внау уже не за горами
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 14:45
      хоть бы глаза нафтизином закапал, краснючие от кокса...а так ни чего нового...бред нюхача...и многие уже понимают....расчленёнка внау уже не за горами

      отлично сказано, жду ваших комментариев в теме про сегодняшний обстрел Луганска!
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 15:02
        жду ваших комментариев в теме про сегодняшний обстрел Луганска!
        ....а тут и комментировать не чего...пока мосты через реки западного бандерлянда целы целёхоньки, то смерть с запада будет идти как из рога изобилия...но наше мудрое командование предпочитает бомбить сараи с наркоманами....по этому не первая и не последняя атака по жилому сектору....может быть когда прилетит по военным дачам придут в себя и начнут военной наукой заниматься основательно....а пока так есть как есть
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 14:20
    Зеленский опять заявил, будто бы Украина способна одержать победу в вооруженном противостоянии с Россией.
    Стесняюсь спросить...
    А почему точка?! Не-е-е... не прокатит!
    Здесь должна быть запятая и "если..."
    Он же не может без "если"!
    Без "если" ничего не получается!
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:26
    Зе сказал то ,что хотят слышать большинство французских парламентариев.Надеюсь обошлось без оваций.
    1. Село Звание
      Село
      0
      Сегодня, 14:59
      Пишут что 5 минут общего времени в ладоши хлопали.
  7. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 14:26
    "Можем ли мы выиграть эту битву? Бесспорно, да. Мы можем. Украина. Украина, а, следовательно, Европа. Европа, а, следовательно, Франция"

    Математик,млин!!!!.........
  8. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 14:27
    Собака лает, а караван идёт. Наш караван. В направлении Днепра.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:30
    Дела... чего такого ему подсунули? "контакт" прошёл успешно!
  10. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 14:31
    Бесспорно, да. Мы можем. Украина. Украина, а, следовательно, Европа. Европа, а, следовательно, Франция

    Следовательно франция, и следовательно Макрон.... А макрон... следовательно его пальчик... laughing а маронище небось сияет наверно, когда его полирнули wassat
  11. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 14:32
    Тут весь вопрос в том, что считать "победой" для России и что для Украины. "Стамбульский договорняк" , если бы он состоялся, однозначно был бы победой Украины, а вот для России...
  12. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 14:38
    Ну Гитлеру сидящему в бункере, его хенералы тоже говорили, что Хермания победит, в то время как, РККА штурмовала центр Берлина
  13. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 14:40
    Можем ли мы выиграть эту битву? Бесспорно, да. Мы можем. Украина. Украина, а, следовательно, Европа. Европа, а, следовательно, Франция - сказал Зеленский.
    Франция победит тогда когда сменит президента и когда французские аграрии перестанут возить навоз на улицы Парижа в связи с недальновидностью политики как внутренней так и внешней проводимой Эммануэлем Макроном, не говоря про уменьшение количества мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.
  14. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Сегодня, 14:43
    Бурный восторг у ряда французских парламентариев вызвало то, что Зеленский заговорил по-французски.

    Месье, же не манж па сис жур
  15. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Сегодня, 14:58
    Я правильно полагаю,что кава ,которую он с Будановым и Подоляком уже "попили " в Ялте, ударила ему в голову ?!
  16. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 15:02
    Глава киевского режима заявил в парламенте Франции, что Украина может «выиграть»
    О демографической ситуации на Украине протухший президент ничего не заявил?