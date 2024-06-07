Премьер Венгрии заявил о планах создания в этом году «панзападной трансатлантической мирной коалиции» для прекращения войны в Украине
Венгерские власти видят реальный шанс на дипломатическое решение конфликта на Украине после ноября текущего года. Об этом заявил премьер страны Виктор Орбан в ходе интервью местному телеканалу.
Со слов главы венгерского правительства, европеским сторонникам мира на Украине нужно продержаться до ноября, когда в США пройдут выборы. По мнению Орбана, если Штаты возглавит Дональд Трамп, а российско-украинский конфликт к тому моменту не распространится на Европу, то появится шанс на создание «панзападной трансатлантической мирной коалиции».
- заявил политик.
Кроме того, премьер Венгрии также возлагает надежду и на, как он выразился, «хорошие выборы» в Европарламент, которые стартовали вчера. При этом Орбан выразил уверенность, что действующие власти ЕС в случае сохранения своих позиций обязательно направят свои войска на Украину, что приведет к прямому конфликту с РФ.
Напомним, что власти Венгрии неоднократно призывали европейских лидеров и США не способствовать эскалации на Украине, так как рано или поздно это обязательно приведет к глобальному конфликту.
Стоит отметить, что опасения Орбана вполне оправданы. В последнее время на фоне поражений ВСУ на фронте Запад взял курс на повышение градуса эскалации в украинском конфликте, разрешив киевским боевикам бить своим оружием по территории России. При этом власти нашей страны уже предупредили, что такие действия могут привести к самым непредсказуемым последствиям.
Информация