Представитель МИД РФ: Мы надеемся, что армянская сторона передаст России список погибших в Буче

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Представитель МИД РФ: Мы надеемся, что армянская сторона передаст России список погибших в Буче

Недавно представители парламента Армении посетили город Буча в Киевской области Украины, который получил всемирную известность благодаря масштабной провокации против российских войск. Данный визит прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Дипломат призвала армянских парламентариев показать российским властям список погибших при провокации в Буче граждан. Как считает Захарова, украинский режим должен был подготовить для армянской делегации соответствующие документы.

Наверняка у парламентской делегации Армении есть список жертв, который киевский режим приписал якобы российской армии, что это российская сторона убила этих людей. Мы очень надеемся, что армянская сторона поделится списком с российской стороной. Мы два года не можем добиться, чтобы организации, включая ООН, предоставили эти данные

- подчеркнула представитель МИД России.

Напомним, что провокация в Буче уже два года раскручивается в украинском и западном медийных пространствах. Главной целью провокации было выставить российских военных «преступниками» и «убийцами», расправляющимися над мирным населением украинского города.

На протяжении практически всего срока конфликта поддерживающие Украину политики из других государств едва ли не в обязательном порядке посещают Бучу. Не стал исключением и визит армянской делегации. Демонстрируя заинтересованность в своей коммуникации с киевским режимом, Ереван продолжает ухудшать отношения с Российской Федерацией, что крайне невыгодно самой Армении в первую очередь.
8 комментариев
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  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 14:47
    Когда же мы признаем, что Армения враг России? Нужно им напомнить почему Арарат в составе Турции.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 15:01
      Ну так украм кроме Бучи, которую они и создали, как свои достиженья за последние 30-ть лет и показывать то больше не чего... Сами сделали, вот и хвастаются... Непонятно зачем армянам эта провокация с их стороны по отношению к России потребовалось... Сегодня градус взаимного неприятия и так очень высокий... Неужто они реально верят в то, что им кто-то кроме России может помочь...??? Ну здравомыслящий же был когда-то народ...what
    2. Дилетант Звание
      Дилетант
      0
      Сегодня, 15:03
      Нужно им напомнить почему Арарат в составе Турции.

      Это от В.И.Ульянова (Бланка) подарок туркам.
  2. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -2
    Сегодня, 14:49
    Наверняка у парламентской делегации Армении есть список жертв
    С чего она это взяла?)
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 14:55
      С того, что его у них нет. Но сказ совсем не о том, если вы не поняли.
  3. Болторез Звание
    Болторез
    -4
    Сегодня, 14:52
    уже два года раскручивается
    Да про нее здесь забыли через неделю.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 15:02
      Зато "экскурсии" чуть ли ни как обязательная программа для гостей забугорных.
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 14:59
    Побыстрее надо выводить войска из Армении, а остальное уже доделает Алиев wink