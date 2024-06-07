Наверняка у парламентской делегации Армении есть список жертв, который киевский режим приписал якобы российской армии, что это российская сторона убила этих людей. Мы очень надеемся, что армянская сторона поделится списком с российской стороной. Мы два года не можем добиться, чтобы организации, включая ООН, предоставили эти данные

Недавно представители парламента Армении посетили город Буча в Киевской области Украины, который получил всемирную известность благодаря масштабной провокации против российских войск. Данный визит прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.Дипломат призвала армянских парламентариев показать российским властям список погибших при провокации в Буче граждан. Как считает Захарова, украинский режим должен был подготовить для армянской делегации соответствующие документы.- подчеркнула представитель МИД России.Напомним, что провокация в Буче уже два года раскручивается в украинском и западном медийных пространствах. Главной целью провокации было выставить российских военных «преступниками» и «убийцами», расправляющимися над мирным населением украинского города.На протяжении практически всего срока конфликта поддерживающие Украину политики из других государств едва ли не в обязательном порядке посещают Бучу. Не стал исключением и визит армянской делегации. Демонстрируя заинтересованность в своей коммуникации с киевским режимом, Ереван продолжает ухудшать отношения с Российской Федерацией, что крайне невыгодно самой Армении в первую очередь.