«Никаких показаний не давал»: Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов отрицает все обвинения в свой адрес

Срок следствия по делу экс-командующего 58-й армией Ивана Попова продлен до 11 августа, сам генерал продолжит находиться в СИЗО, суд так и не изменил меру пресечения на домашний арест. Об этом говорится в определении 2-го Западного окружного военного суда.Суд в очередной раз отказал в изменении меры пресечения генералу Попову, оставив его в СИЗО, хотя об этом просила не только защита, но и следователь. Генерала по-прежнему обвиняют в хищении в особо крупном размере, Попов все обвинения отрицает. По словам генерала, у него кроме долгов и кредитов ничего нет, а на фронте он из окопов не вылезал, выстраивая оборону на Запорожском направлении, о которую и разбилось контрнаступление ВСУ.— заявил Попов на суде.Следствие считает, что Попова надо перевести под домашний арест, так как он якобы дал некие «изобличающие» показания, но защита генерала это отрицает. Как заявил адвокат, генерал никаких показаний не давал, он просто отвечал на вопросы, какие документы подписывал и о тех людях, о которых его спрашивали по конкретным обстоятельствам того, что ему вменяют. Вину он не признает.Как пишет пресса, следствие считает, что Попов действовал в «организованной группе» с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, погибшим в ходе СВО и получившим посмертно звание Героя России, а также неким Моисеевым, арестованным в тот же день, что и Попов.

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