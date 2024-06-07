«Никаких показаний не давал»: Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов отрицает все обвинения в свой адрес

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«Никаких показаний не давал»: Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов отрицает все обвинения в свой адрес

Срок следствия по делу экс-командующего 58-й армией Ивана Попова продлен до 11 августа, сам генерал продолжит находиться в СИЗО, суд так и не изменил меру пресечения на домашний арест. Об этом говорится в определении 2-го Западного окружного военного суда.

Суд в очередной раз отказал в изменении меры пресечения генералу Попову, оставив его в СИЗО, хотя об этом просила не только защита, но и следователь. Генерала по-прежнему обвиняют в хищении в особо крупном размере, Попов все обвинения отрицает. По словам генерала, у него кроме долгов и кредитов ничего нет, а на фронте он из окопов не вылезал, выстраивая оборону на Запорожском направлении, о которую и разбилось контрнаступление ВСУ.



У меня ничего, кроме долгов и кредитов в банке Сберегательном, нет за душой вообще. Я из окопов не вылезал. Построил устойчивую оборону, которая позволила сохранить честь русского оружия и нанести ВСУ сокрушительное поражение, которое, по сути, является переломом всей войны.

— заявил Попов на суде.

Следствие считает, что Попова надо перевести под домашний арест, так как он якобы дал некие «изобличающие» показания, но защита генерала это отрицает. Как заявил адвокат, генерал никаких показаний не давал, он просто отвечал на вопросы, какие документы подписывал и о тех людях, о которых его спрашивали по конкретным обстоятельствам того, что ему вменяют. Вину он не признает.

Как пишет пресса, следствие считает, что Попов действовал в «организованной группе» с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, погибшим в ходе СВО и получившим посмертно звание Героя России, а также неким Моисеевым, арестованным в тот же день, что и Попов.
34 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +10
    Сегодня, 15:23
    Абсолютно мутная ситуация...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 15:34
      Андрей Храмов hi, более чем мутная.
      1. Zhan Звание
        Zhan
        +4
        Сегодня, 16:11
        Андрей Храмов hi, более чем мутная.

        Там пытаются с этой мутной историей, развалить дело по хищению вот этих 1700 тонн металла. И так подозреваю, там у службы тыла, рыльце ой как в пушку и плюс скелетов в шкафу. Кто получал этот металл и распределял по линии обороны ? Он лично ? Бред сивой кобылы. Этими вопросами занимается служба тыла и зам. по технической части. Там явно шито всё белыми нитками. За фаберже надо брать всю службу тыла и зам. по тех. части.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +4
        Сегодня, 16:13
        А чего там мутного то?
        Попов - нищ, как церковная крыса. yes
        Где деньги, Киса?
        Тыловые крысы спёрли деньги, а сейчас на боевого генерала хотят все висяки повесить. Да ещё в подельники ему назначили покойника, героя РФ. fool
        Покойника тоже будут судить?
        А про Тимура и его команду - тишина, и мёртвые с косами вдоль дорог стоят. am Дадут Тимуру 25 лет условно с отсрочкой 50 лет.
        Просто слов нет кроме баннерных. no
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +4
          Сегодня, 16:16
          Бородач hi, почему тишина?! Вон инфа мелькала, из разряда хошь верь хошь не верь, что кое кому могут имущество арестованное вернуть, вот что это? А самое главное зачем сейчас?!
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +1
            Сегодня, 16:22
            Я не удивлюсь, если Тимура и его команду наградят государственными наградами за достижения в области финансирования.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +2
              Сегодня, 16:26
              Бородач, тем более что прецедент уже был.
          2. alexoff Звание
            alexoff
            +2
            Сегодня, 16:30
            Это чтобы не портить переговорный фон, возможно паспорт партнёров у Тимура нашелся
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +1
              Сегодня, 16:39
              alexoff hi, в свете последних событий ничему удивляться не приходится.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 15:40
      [Абсолютно мутная ситуация...
      Ответить
      Цитата
      ]
      А с фамилией Моисеев еще мутнее становится!
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        +7
        Сегодня, 15:46
        Уважаемый ваш вср 66-67
        (Николай)!
        Цитата: "Как пишет пресса, следствие считает...".
        Считать и знать про, якобы, "преступную связь с неким Моисеевым" - это разные вещи.
        Шойгу по долгу службы тоже был связан с Ивановым - но Шойгу не в СИЗО.
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          +1
          Сегодня, 15:50
          Согласен с вами! Но фамилия очень звучная ! Я давно знаю что, где деньги или мутные схемы, там всегда фигурируют различные моисеевы!
          1. Андрей Храмов Звание
            Андрей Храмов
            +1
            Сегодня, 15:52
            Уважаемый ваш вср 66-67!

            Да, Вы правы - трудно с Вами не согласиться про "...моисеевых...".
    3. Podvodnik Звание
      Podvodnik
      +9
      Сегодня, 15:45
      . Абсолютно мутная ситуация.


      Интересное у нас правосудие, человека арестовали, а в суде предъявить нечего. Следствие продлили. А если невиновен-через, может год, выпустят. Или год и дадут. Мол отсидел уже.
      Жаль, за незаконное лишение свободы не сажают, а зря.
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        +2
        Сегодня, 15:50
        Podvodnik(Игорь)
        Может эта история является "дымовой завесой" для прикрытия чего то более серьёзного?
      2. Mazunga Звание
        Mazunga
        +4
        Сегодня, 16:04
        приходилось мне топтать))так вот со мной на централе сидел чел по экономической два года )))дело все расследовалось я уже приговор получил и в лагерь попер а он так и остался суда ждать
      3. lis-ik Звание
        lis-ik
        -3
        Сегодня, 16:12
        Цитата: Podvodnik
        Жаль, за незаконное лишение свободы не сажают, а зря.

        Видимо не нужны профессионалы в армии,поставлена задача слить или как можно больше затянуть СВО,вот герасимов и остальные олигархические выкормыши и стараются,ведь Попов далеко не единственный кого убрали из действующей армии. Пока во власти путинская шайка,так и будет продолжаться.
      4. Fachmann Звание
        Fachmann
        +1
        Сегодня, 16:50
        Вспоминается классика.
        "А судьи, кто?" и "Служить бы рад, прислуживаться тошно..."
    4. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 16:06
      Молодец-никаких справок и жалоб на здоровье,
  2. Физорг Звание
    Физорг
    -23
    Сегодня, 15:26
    Соломку ещё стелить стал, как с должности сняли, спартанец........
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +14
      Сегодня, 15:35
      Соломку ещё стелить стал, как с должности сняли, спартанец..

      Да какую соломку? Просто стебётся генерал ,ясно же что дело сфабрикованное после того как высказал свою точку зрения Герасимову. Ну не любят у нас на Руси в прочем как и везде тех кто говорит правду.
    2. ИгУ Звание
      ИгУ
      +3
      Сегодня, 15:51
      Вы не в Генштабе работаете? Странный интерес к делу, странные слова...
  3. Mazunga Звание
    Mazunga
    +6
    Сегодня, 15:41
    хорошо держится настоящий Легат на суде его спрашивали все типа понятно он им говорит бывало и хуже)) Держись Спартак твои гладиаторы ждут тебя
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +3
      Сегодня, 15:44
      Держись Спартак твои гладиаторы ждут тебя

      Пригожина не дождались его "музыканты" тоже говорил не красивую правду.
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        +1
        Сегодня, 15:45
        генерал просто солдат ему мятеж не пришьеш
  4. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +5
    Сегодня, 15:50
    Таких генералов беречь надо, боевой воин, сильный человек. Так и хочется Белоусова попросить разобраться.
    п.с. Ну это я по-девичьи предложила.
    1. Жужжу Звание
      Жужжу
      +1
      Сегодня, 15:55
      Согласна с Вами на все 100% !
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        0
        Сегодня, 16:00
        Если Белоусов взялся за экономическую составляющую армии, то и боевую надо подтягивать - штат. С простодырыми и продажными офицерами нашу армию не вытянуть, тут и экономическая полетит в пропасть. Отличные и честные люди нужны везде, их надо беречь. )) Сама знаю тва..й молодых офицеров, а ведь такие будут с мылом и без лезть дальше за звёздочками в штабы.
  5. popul
    popul
    0
    Сегодня, 15:54
    если нет приказа о материальной ответственности - судить не за что
  6. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    +5
    Сегодня, 15:55
    Хочется написать и по делу , потом смотрю что маринуют человека ,героя,патриота,бессеребренника за ВОРОВСТВО - и понимаю что нечего тут писать. После Стрелка все в принципе было понятно ,но тут снизу постучали ,как говорится..
    1. Wildcat Звание
      Wildcat
      +2
      Сегодня, 16:05
      Да зачем в принципе по ненасильственной статье человека в СИЗО держать?
      Он что, во Францию побежит? Что у него из имущества нашли? Виллы, женщин-миллионеров, яхты, Бентли, золото-брильянты? Что?!

      Ну есть же домашний арест, или запрет передвижений, "подписка о невыезде"!
      Хотя бы потому, что не надо злить армию. И не дай Б-г с ним что случится - следующий генерал не будет спокойно на скамеечке выступать.
  7. У.Ченый Звание
    У.Ченый
    +2
    Сегодня, 16:03
    Напомните мне хоть одного казнокрада, погибшего на фронте, как "сообщник" Попова. Или имевших отличную от начальства точку зрения.
  8. KelWin Звание
    KelWin
    +6
    Сегодня, 16:03
    Боевого генерала такой туфтой не возьмешь. Если человек говорит четко и ясно - у меня ничего нет, и никто ничего не нашел, значит обвинения в воровстве очевидное фуфло. А вот ВВ неплохо бы обратить внимание, хоть и не царское это дело...
  9. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +4
    Сегодня, 16:16
    Не время сейчас боевых офицеров на киче чалить.
    Ой, не время...