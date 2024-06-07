Бойцы ВС РФ с помощью средств РЭБ приземлили, а затем уничтожили тяжёлый дрон-бомбардировщик ВСУ
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Украинский тяжелый беспилотный летательный аппарат – бомбардировщик, более известный как «Баба-Яга», был уничтожен военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщают российские военные Telegram-каналы со ссылкой на 200-ю мотострелковую бригаду ВС РФ.
Как следует из сообщения, дрон был уничтожен на Артемовском направлении, где идут тяжелые бои. Военнослужащим 200-й мотострелковой бригады российской армии удалось отследить перемещения беспилотника. Затем с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) тяжелый дрон противника приземлили, после чего уничтожили уже на земле.
На опубликованных в интернете кадрах можно увидеть, как российские военные отслеживают вражеский беспилотник. Затем он приземляется с помощью средств РЭБ. После этого дрон, уже находящийся на земле, начинают атаковать с помощью сбросов боеприпасов.
Известно, что под названием «Баба-Яга» подразумеваются беспилотные летательные аппараты с большой грузоподъемностью и хорошей навигационной системой. Ранее они использовались в сельском хозяйстве. После начала вооруженного конфликта такие дроны начали переделывать под выполнение боевых задач.
У таких дронов – шумные пропеллеры и низкий полет. Они отличаются невысокой скоростью. Украинские формирования используют их для сброса боеприпасов на российские позиции или какие-либо иные объекты.
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