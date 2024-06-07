Бойцы ВС РФ с помощью средств РЭБ приземлили, а затем уничтожили тяжёлый дрон-бомбардировщик ВСУ

14
Бойцы ВС РФ с помощью средств РЭБ приземлили, а затем уничтожили тяжёлый дрон-бомбардировщик ВСУ

Украинский тяжелый беспилотный летательный аппарат – бомбардировщик, более известный как «Баба-Яга», был уничтожен военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщают российские военные Telegram-каналы со ссылкой на 200-ю мотострелковую бригаду ВС РФ.

Как следует из сообщения, дрон был уничтожен на Артемовском направлении, где идут тяжелые бои. Военнослужащим 200-й мотострелковой бригады российской армии удалось отследить перемещения беспилотника. Затем с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) тяжелый дрон противника приземлили, после чего уничтожили уже на земле.

На опубликованных в интернете кадрах можно увидеть, как российские военные отслеживают вражеский беспилотник. Затем он приземляется с помощью средств РЭБ. После этого дрон, уже находящийся на земле, начинают атаковать с помощью сбросов боеприпасов.




Известно, что под названием «Баба-Яга» подразумеваются беспилотные летательные аппараты с большой грузоподъемностью и хорошей навигационной системой. Ранее они использовались в сельском хозяйстве. После начала вооруженного конфликта такие дроны начали переделывать под выполнение боевых задач.




У таких дронов – шумные пропеллеры и низкий полет. Они отличаются невысокой скоростью. Украинские формирования используют их для сброса боеприпасов на российские позиции или какие-либо иные объекты.

14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 15:31
    Этих "Баб" Украина штампует сама(либо при помощи Е. С.) больше чем наши их уничтожают, так что потеря одного для ВСУ не критично.
    1. Junkman George Звание
      Junkman George
      0
      Сегодня, 15:39
      No, but hopefully control of these can be taken, and the drones turned around and returned to the sender.
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 15:35
    Война дронов...дрон уничтожает дрон...это уже реальность
    Все в соответствии с фантастикой Рэя Брэдли. request
    Что дальше то наступит?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 15:43
      Что что.... Вестимо русский ИИ будет бодаться с амерским ИИ.... Вот только полная задница может наступить, если они договорятся между собой (в отличии от нас) и решат что всё человечество им мешает. Вот тогда получим Терминатор 2. Или ещё что похлеще....
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 15:46
      Да то и наступит, что враги будут на джойстиках рубиться, управляя техникой, как в какой-нибудь компьютерной игре. Только последствия этой игры разгребать будут простые люди...
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 15:49
    Цитата: Nexcom
    . Вот тогда получим Терминатор 2. Или ещё что похлеще....

    Да придёт спаситель... Терминатор 3..почему то вспомнил робота-получеловека...фантастическое будущее подкрадется незаметно для человечества...хе хе человеки превратятся в трансформеров.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 15:55
      Ага. И придётся нам всем искать "Джона Коннора"....

      зы ДАМ на него не потянет, говорю сразу же....
  4. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    0
    Сегодня, 16:06
    Шумеры стали устанавливать на "бабу ягу" систему самоуничтожения.
    https://ok.ru/video/7094282029696
    1. newtc7 Звание
      newtc7
      -2
      Сегодня, 16:14
      Шумеры не такие уж и шумеры, у них баба яга своя есть, у нас чиновницы утверждают что «с дронами в стране все хорошо» и не дают открыть школу дроноводов.
      Пока у нас чиновничьи аппарат не будет очищен желательно со сроками - ничего не поменяется.
      По факту мы уже пропустили окно возможностей, теперь армия Украины будет потихоньку усиляться …
      1. Лешак Звание
        Лешак
        0
        Сегодня, 16:25
        ...теперь армия Украины будет потихоньку усиляться …
        и, по возможности, ухиляться...
      2. DvaParovoza Звание
        DvaParovoza
        -1
        Сегодня, 16:28
        Хотелось бы понять весь этот написанный бред. Что значит "Шумеры не такие уж и шумеры"? Что значит "у них баба яга своя есть" если это и есть их (украинская) разработка сельскохозяйственного дрона (возможно по лицензии) и его доработка для боевого применения? Что значат слова "у нас чиновницы утверждают что с дронами в стране все хорошо и не дают открыть школу дроноводов" ?
  5. newtc7 Звание
    newtc7
    +1
    Сегодня, 16:12
    Это что какой-то уникальный случай? Зачем вообще писать о таком?
  6. Sardou Звание
    Sardou
    +1
    Сегодня, 16:16
    Si c’est un moyen standard utilisé pour détruire ce drone, alors les russes pourront détruire d’autres
  7. Chepa Звание
    Chepa
    0
    Сегодня, 17:02
    А у нас есть что то подобное, ланцеты не считать