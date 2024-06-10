Что происходит под Харьковом
Пробегая взглядом СМИ противника и западных стран, невольно ловишь себя на мысли о том, как же мало нужно мозгов для успешного зомбирования народа, точнее, народов. Достаточно рассказывать любые сказки, любые самые невероятные истории, лишь бы они были созвучны тем идеям, которые вбиты в головы обывателей ранее.
Особенно много сообщений о подготовке контрнаступления под Харьковом. Действительно, ситуация там крайне невыгодна для ВСУ. Кстати, не знаю, заметили ли вы, что всё чаще и чаще украинские блогеры стали употреблять другое название для своих военных – Армия обороны Украины! По аналогии с израильской. К чему бы это?
Итак, о ситуации. Русская армия постепенно выравнивает фронт. Понимаю, что сейчас кто-то обязательно подумает о «заморозке» нашего наступления. Привыкли мы к быстрому продвижению. Но я многократно писал о том, что задача не в быстром выходе и освобождении Харькова. Задача в уничтожении самой боеспособной части ВСУ. И она успешно выполняется.
Достаточно сказать, что по некоторым данным, на момент написания материала Киев перебросил туда до пятидесяти батальонов с других фронтов. Не мобилизованных, а боевых обстрелянных батальонов. Чего стоит одна только переброска части ударной группировки войск из-под Работино. Это те, которые по задумке штабов ВСУ должны были начать наступление! Те самые штурмовики.
Что же не устраивает Киев? Если смотреть поверхностно, то вроде всё хорошо. Русские «не пробегают» позиции украинской армии, как раньше, а методично мешают их с землёй артиллерией и авиацией. Чем не перемога? Остановили наступление русских! При соответствующей трактовке сойдёт за правду.
Только вот потери у украинской армии такие, что буквально через несколько недель фронт будет практически опустошён. И это при том, что под раздачу попадают именно отборные соединения. И менять их некем. Почти всё, что можно было перебросить с других участков, как я писал выше, уже переброшено.
Никакой задачи по возврату каких-либо населённых пунктов я не вижу. Сейчас «не до жиру, быть бы живу», как метко замечено в старой русской пословице. Единственной целью планируемого контрнаступления может быть только разгром русских подразделений и уничтожение наступательного потенциала Русской Армии.
Только в этом случае у Киева может появиться хоть какая-то возможность сдержать армию России. В случае начала наступления на ослабленных участках. Но не стоит недооценивать и пропагандистский эффект этой операции, который хоть ненамного, но увеличит повальную мобилизацию на Украине.
Ещё один факт, о котором уже упоминают журналисты. Под Харьков перебрасывают «золотую технику» вроде американских «Хаймарсов». Понятно, что просто так это вооружение не подтянут под удары российских ВКС. Эти РСЗО, скорее всего, будут задействованы для уничтожения тыловых служб и штабов, а также, в случае появления у ВСУ серьёзной авиагруппы, для уничтожения средств ПВО на ЛБС.
Не могу не упомянуть и элитные подразделения операторов БПЛА. Увы, но их присутствие уже почувствовали наши подразделения. Вот так происходит на войне. То, что для одних (имею в виду бойцов в районах, откуда прибыли операторы) благо, для других очередная проблема.
Очередной «контрнаступ» уже начался
Из чего я сделал такой вывод? Наступление – это не только движение войск и захват позиции противника. Чтобы начать что-то захватывать, необходимо провести громадную работу. В том числе и в тылу противника. Прежде всего это система логистики и управления. Лишить командование возможности получать информацию «с мест» и не дать вовремя перебросить подкрепление туда, где это необходимо.
Выше я упомянул РСЗО HIMARS. Уже сейчас резко увеличилось количество сообщений о сбитии ракет, выпущенных из этого РСЗО. Причём ракет, направленных в тыл наших войск. Как раз туда, где перемещаются российские подразделения, где находятся пункты временного размещения и прочее. Кстати, включая и штабы.
Это накладывает дополнительную ответственность на командиров подразделений, частей и соединений. Наверное, все мы помним трагические события, когда враг наносил удары по подразделениям на построении, на марше. Когда из-за бесконтрольного использования мобильников удары наносились по опорным пунктам и даже отдельным бойцам. Не допустить повторения таких случаев – задача командиров подразделений…
Я внимательно слежу за работой американских РСЗО. Что бы ни говорили о HIMARS, это вполне современное серьёзное оружие уничтожения. Хорошо, что наши силы ПВО научились отрабатывать по этим ракетам достаточно эффективно. Но есть и «подводные камни». Противник тоже об этом знает.
Думаю, в ближайшее время в район «контрнаступа» перебросят и прочие дальнобойные системы. От стареньких «Точек-У» до набивших оскомину «Вампиров». Нанесение ударов сразу несколькими системами значительно увеличивает вероятность поражения цели.
Ну и самый главный «козырь из рукава» в пользу начала «контрнаступа». Это всё уже было! И не когда-то и где-то, а уже в ходе этого конфликта в прошлом году. Именно так начиналось прошлогоднее наступление в Запорожье. Прямо как под копирку. Удары по штабам и прочее. Тогда задача ВСУ не была решена. Не думаю, что они её решат сейчас.
А вообще, интересная логика у украинских военных. Хотя там у всей верхушки такая логика. Один из военных аналитиков в интервью высказал мысль, которая мне очень понравилась именно своей «логикой». Он предположил, что наступление под Харьковом необходимо ВСУ для того, чтобы... укрепить другие участки фронта.
Устроить взаимную «мясорубку» с тем, чтобы обескровить русскую армию на данном направлении, остановить продвижение русских, тем самым освободить те батальоны, которые сейчас переброшены в этот район, и перебросить их на прежние места или туда, где возникнет угроза для обороны! Прямо выпирает «рука Пентагона».
Классическая американская тактика проведения операций в ходе военных конфликтов. Навалиться толпой, разогнать противника и перебросить «толпу» на следующее место. Такое возможно тогда, когда противник подавлен ВВС и дальнобойными артсистемами. Когда у врага «выбиты зубы» – средства ПВО, ПТО, ПРО. Когда против мощи оснащенной армии стоят пехотинцы с автоматами.
В данном же случае перспектив у ВСУ маловато. Учитывая соотношение потерь, а президент Путин в последнем интервью назвал цифру один к пяти, очень сомнительно, что у ВСУ останутся эти самые «освободившиеся батальоны». По некоторым данным, украинцы надеются «высвободить» до 70 батальонов!
Выводов не будет
Повторю мысль, которую озвучил в начале материала: события развиваются очень быстро. То, что актуально сегодня, может стать никому не нужной информацией завтра. Ясно только одно: обе стороны будут обострять риторику и обвинять друг друга во всех грехах.
Интенсивность боевых действий увеличится. Как бы ни критиковали мобилизацию на Украине, она идёт. И уже скоро первые «подготовленные» в украинских учебных центрах подразделения из призванных будут выведены на передовую. А это значит – опять демилитаризация, опять работа для наших подразделений.
Как ни странно, я действительно подумываю о саммите Зеленского. Провал очевиден. Может, после этого Запад решит убрать это чудо-юдо...
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