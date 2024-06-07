НАТО планирует подписать с Киевом соглашение по расширению сотрудничества в области обмена разведданными

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НАТО планирует подписать с Киевом соглашение по расширению сотрудничества в области обмена разведданными

НАТО планирует подписать с Киевом очередное оборонное соглашение. На этот раз речь идет о расширении сотрудничества в сфере обмена разведданными и оборонных технологий, о чем пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление помощника генсека альянса Дэвида ван Вила.

В материале говорится, что соответствующий документ может быть подписан уже в июле текущего года, вероятно, на саммите НАТО в Вашингтоне. Его суть, со слов чиновника, заключается в том, что Киев будет получать более расширенную информацию о возможностях РФ, включая работу российской РЭБ и поставки дронов.



Стоит отметить, что с точки зрения влияния на текущий конфликт вышеупомянутое соглашение выглядит весьма сомнительным. Ведь НАТО и сегодня обеспечивает ВСУ всей информацией о наших войсках, которую удается раздобыть.

Кроме того, практически ежедневно над акваторией Черного моря кружат американские дроны. После их появления, как правило, происходит ракетная атака на Крымский полуостров. Таким образом, специалисты из НАТО не только обеспечивают украинских боевиков разведданными, но и, скорее всего, принимают непосредственное участие в подготовке и планировании ударов по российской территории.

В то же время соглашение, о котором заявляет ван Вил является дополнительным маркером, указывающим на нацеленность Запада на эскалацию конфликта. Ведь раньше о своей вовлеченности США и их союзники старались не говорить в открытую.
16 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 16:10
    Куда уж дальше расширять, и так мы говорим разведка Украины подразумеваем разведку США.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 16:17
      Цитата: Ропот 55
      Куда уж дальше расширять, и так мы говорим разведка Украины подразумеваем разведку США.

      Ну наверное СБУ из филиала превратится в структурное подразделение ЦРУ...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 16:19
        AllX VahhaB hi, ну если только ОФИЦИАЛЬНО запишут и запротоколируют)))
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 16:18
      Куда там ещё расширять, если сейчас разведка Украины - департамент ЦРУ.
      НАТО не только предоставляет ВСУ разведданные, но и осуществляет планирование, подготовку, целеуказание в режиме реального времени, нанесение ударов по территории РФ, в том числе по стратегическим объектам.
      По сути, НАТО является полноценным участником военных действий. am
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 16:22
        Бородач, по сути да, а вот по юридической стороне нет, так что улыбаемся и пашем.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 16:25
        Цитата: Бородач
        По сути, НАТО является полноценным участником военных действий.

        Ну, американский Ли Сий Цинов в небе Украины пока, вроде нету...
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 16:36
          AllX VahhaB, зато по земле носиться да высокоточным управляет не один батальон.
        2. Ныробский Звание
          Ныробский
          0
          Сегодня, 17:01
          Цитата: AllX_VahhaB
          Цитата: Бородач
          По сути, НАТО является полноценным участником военных действий.

          Ну, американский Ли Сий Цинов в небе Украины пока, вроде нету...

          В небе нет, но в уничтоженных Пэтриотах прикрывавших небо украины, расчёты были из матрасов, а бандерлоги только лишь обеспечивали их охрану. Так что, натовцы там присутствуют с самого начала конфликта.
          Что касается упомянутого подписания соглашения о расширении сотрудничества в области разведки с Куевом, то скорее всего это связано с тем, что раньше матрасы давали бандерлогам ограниченную информацию не предусматривающую нанесение ударов высокоточным оружием вглубь России, однако теперь, после того, как они фактически дали Зелепуке отмашку на такие удары и поставляют ракеты дальнего действия, они снимают ограничения по разведданным в части критически важных объектов на Российской территории, до которых смогут дотянуться их приблуды. Одним словом, заокеанские затейники решили пойти на усиление эскалации.
  2. km-21 Звание
    km-21
    0
    Сегодня, 16:31
    Если даже после этого Россия не посмеет сбивать разведывательные самолеты и дроны над Черным морем, значит наши дела совсем плохи.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 16:43
      km-21 hi ну а что вон взносы в ВАДА будем платить потому как отвественные подписанты. А тут нейтральные воды и воздушное пространство или как там международные.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 16:43
    Сейчас Микрона кажут по ТВ Франс - врёт как дышит!
    Заявляет, уже на украине есть наши соотечественники, но они все мирные и их убивает Россия! Потому мы будем посылать вооружения что не является эскалацией.

    Во как!!! Я в шоке. belay Какую же хреноту он гонит.....Такую туфту гнать в открытую и ведь ему электорат поверит.....
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 16:48
      Nexcom hi, а чего удивляться, Макрон свою роль играет, а по этой пьеске надо нарисовать страдальцев в ввиде "мирных хранцузов" и чтоб был повод вооруженных ввести.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 16:51
        hi
        Это наглейшая ложь которую я когда-либо слышал. Даже Ронни Рейган несмотря на адскую русофобию и тот гораздо тоньше "работал". Тут же гонят окровенный кал. Просто вот вообще..... Слов нет.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 16:53
          Nexcom, дык и умственные качества электората изменились, можете вы себе представить в те времена Лизку с Трасс в должности премьера Великобритании?
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 16:55
            О нет! Лизку и Анналенку - это в те времена просто никак не представить. Ну и Джейн нашу Псаки.
    2. Село Звание
      Село
      0
      Сегодня, 16:53
      Ну дак, учитель к нему постоянно мотается.